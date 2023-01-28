Ngọc Trinh tiết lộ xúc động về việc nhận nuôi cháu gái, sẵn sàng cho hành trình làm mẹ

Qua chia sẻ của Ngọc Trinh, cho thấy cô là người của gia đình và hết lòng vì những người thân bên cạnh.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, đời sống riêng tư của người đẹp cũng là "thỏi nam châm" hút fan. Thời gian gần đây, cô đối diện với nhiều tin đồn làm "mẹ đơn thân" khi nuôi dạy He, tuy nhiên trong chuyến du lịch cùng thiên thần nhí, "nữ hoàng nội y" đã làm rõ mối quan hệ giữa mình và cháu gái. Mới đây, trên trang TikTok cá nhân, Ngọc Trinh đã có những chia sẻ về cô cháu gái đáng yêu, đồng thời nói rõ tin đồn bí mật sinh con. Theo đó, Ngọc Trinh cho biết vì sở hữu ngoại hình đáng yêu cùng nhiều đường nét giống mình nên cháu ruột của cô là bé He bị nhầm lẫn là con gái ruột: "Lần đầu tiên He xuất hiện trên kênh TikTok của mình, Trinh nhận được nhiều câu hỏi về mối quan hệ với bé, thậm chí có nhiều nghi vấn Trinh bí mật sinh con 2 3 năm về trước.

Không trách mọi người được vì He khá giống Trinh từ đôi môi chúm chím, gương mặt trò. Nhưng thật ra đây là cháu của mình, con gái ruột của anh trai. Vì thương anh 'gà trống' nuôi 5 con nên Trinh gánh bớt phần vất vả nên quyết định để bé về sống cùng. Trinh xem He như con gái ruột vậy đó". "Nữ hoàng nội y" tiết lộ, khi chứng kiến anh trai một mình nuôi năm người con, cô đã rất thương anh mình bởi ba ruột của cô cũng từng "gà trốn nuôi con" rất cực khổ.

Thay vì gửi tiền cho anh trai phụ nuôi các cháu, cô đã xin nuôi nấng và chăm sóc cho con gái út của anh trai mình: "Thời gian đầu, Trinh và hai người giúp việc của mình là Huệ và Kiều là nản luôn, muốn bỏ cuộc vì tính He hay khóc, cáu bẳn. Thậm chí có lúc Trinh còn suy nghĩ muốn đưa con đi bác sĩ tâm lý. Bé không biết nhai nên ăn cái gì cũng ói. Nhưng sau đó khi cho bé đi học rồi, có bạn bè thì tình trạng đã được cải thiện". Nghe Ngọc Trinh chia sẻ, khán giả thấu hiểu và cảm phục tình cảm mà người đẹp Trà Vinh dành cho cháu ruột. Cô khẳng định bản thân thông qua việc nuôi cháu để tập làm mẹ bỉm trong tương lai không xa. Cô thấy hạnh phúc dù vất vả nhiều. Cuối tháng 12/2022, Ngọc Trinh tiết lộ đã trữ đông trứng và muốn có con trong năm 2023. "Chị gái khuyên tôi nên đi trữ trứng để có máu mủ của riêng mình. Sau tuổi 25, buồng trứng bắt đầu suy giảm số lượng và chất lượng, đến tuổi 30 thì khả năng sinh sản bắt đầu giảm dần. Phụ nữ sau 35 tuổi khả năng sinh sản giảm nhanh, khó có con tự nhiên. Tôi quyết định trữ đông trứng để đảm bảo được chất lượng trứng, Hiện tôi trữ được 6 trứng và muốn có con năm sau", Ngọc Trinh tiết lộ.

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