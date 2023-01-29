Sau hai mối tình lầm lỡ, Dương Cẩm Lynh chuẩn bị có tình yêu mới?

Hậu trường 29/01/2023 09:50

Khoảnh khắc do chính Dương Cẩm Lynh chia sẻ nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Dương Cẩm Lynh bắt đầu được biết đến sau khi giành giải Á hậu Điện ảnh năm 1999. Đây là tiền đề cho cô bước vào lĩnh vực diễn xuất, tham gia các dự án phim lớn như: Có lẽ nào ta yêu nhau, Gia tài bác sĩ, Mặt nạ máu… Với cái tên lạ và khả năng diễn xuất trên màn ảnh, nàng Hậu liên tục lọt vào "mắt xanh" của nhiều đạo diễn.

Sau hai mối tình lầm lỡ, Dương Cẩm Lynh chuẩn bị có tình yêu mới? - Ảnh 1

Tuy nhiên, dù sự nghiệp khởi sắc, tình duyên của cô lại vô cùng éo le khi từng bị hủy hôn sát ngày cưới, sau đó kết hôn rồi ly dị, bị phản bội cuối cùng bị bỏ rơi phải làm mẹ đơn thân.

Cách đây chưa lâu, thông tin diễn viên Dương Cẩm Lynh vướng ồn ào nợ nần tiền tỷ đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Sau những biến cố đã qua, Dương Cẩm Lynh dần quay trở lại với công việc. Mới đây nhất, nữ diễn viên đã có màn "đu trend" TikTok khiến khán giả không nhịn được cười.

Cụ thể Dương Cẩm Lynh cũng như nhiều khán giả khác thử gieo quẻ cho bản thân - một trend đang rất thịnh hành trên TikTok. Sau một lúc chờ đợi, quẻ của nữ diễn viên đã xuất hiện với nội dung: "Có tình yêu mới".

Sau hai mối tình lầm lỡ, Dương Cẩm Lynh chuẩn bị có tình yêu mới? - Ảnh 2

Chứng kiến quẻ của mình, đến Dương Cẩm Lynh cũng không tin vào nội dung quẻ bói. Đông đảo netizen tin rằng, có thể sau nhiều "sóng gió" tình cảm, Dương Cẩm Lynh sẽ tìm được tình yêu mới trong năm 2023.

Dương Cẩm Lynh kết hôn với nhà sản xuất phim Phạm Việt Anh Khoa vào năm 2015. 1 năm sau, con trai của cặp đôi chào đời. Ông xã của người đẹp khi ấy là Việt kiều Úc, họ gặp nhau trong một lần tham gia liên hoan phim tại Pháp. Thời điểm đó, Anh Khoa vừa ly hôn, và cả 2 nảy sinh tình cảm.

Sau hai mối tình lầm lỡ, Dương Cẩm Lynh chuẩn bị có tình yêu mới? - Ảnh 3

Thời điểm còn mặn nồng, Dương Cẩm Lynh thường khoe được chồng cưng chiều, ngày nào cũng được anh gội đầu cho và thỉnh thoảng tặng hoa. Lúc nữ diễn viên sinh con, ông xã cũng kề cạnh chăm sóc vợ từng ly, thay băng vết thương mổ…

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của nữ diễn viên sinh năm 1982 kết thúc chóng vánh sau 3 năm khiến ai cũng bất ngờ. Kết thúc mối duyên này, điều khiến Dương Cẩm Lynh khủng hoảng là mọi thứ bỗng xáo trộn, đi làm lúc nào cũng phải tươi cười nhưng về nhà lại áp lực đến mức suy sụp tinh thần. Thời điểm quyết định ly hôn, Dương Cẩm Lynh chia sẻ cô rời đi với 2 bàn tay trắng chỉ để được quyền chăm sóc con trai, chấp nhận làm mẹ đơn thân. 

Làm mẹ đơn thân một thời gian, đầu năm 2020, Dương Cẩm Lynh bất ngờ úp mở việc từng có bạn trai mới khi mang bầu lần 2. Người đàn ông này được nữ diễn viên 8X giấu kín cho tới khi đổ vỡ. Cô nói cuộc tình ấy với mình như "địa ngục", và bản thân gần như đã hóa điên khi phát hiện bản chất của bạn trai.

Sau hai mối tình lầm lỡ, Dương Cẩm Lynh chuẩn bị có tình yêu mới? - Ảnh 4

"Khi tôi mang bầu, những tính cách xấu của người đàn ông này bắt đầu lộ rõ. Anh ta tỏ ra không chung thủy. Lúc tôi phát hiện, anh ta thản nhiên thừa nhận và bỏ đi cùng nhân tình. Từ đó đến nay, anh cũng không quay về nhìn mặt con", nữ diễn viên buồn bã tâm sự.

Á hậu Điện ảnh 1999 kể suốt 9 tháng mang bầu, cô đều sống với cảm xúc tiêu cực, ghen tuông hờn giận, nhẫn nhịn chỉ mong con sinh ra có bố. Khi con trai chào đời, người đàn ông này 3 ngày sau mới tới thăm 2 mẹ con. Sau đó, anh ta cũng bỏ đi theo nhân tình để lại mẹ con Dương Cẩm Lynh.

 

Bị dị nghị 'đang nợ 6 tỷ đồng vẫn thực hiện bộ ảnh Tết rực rỡ', Dương Cẩm Lynh lập tức giải thích

Bị dị nghị 'đang nợ 6 tỷ đồng vẫn thực hiện bộ ảnh Tết rực rỡ', Dương Cẩm Lynh lập tức giải thích

Nhiều người không khỏi thắc mắc, dù nợ nần tiền tỷ nhưng Dương Cẩm Lynh vẫn đầu tư bộ ảnh Tết cầu kỳ và sang trọng. Để tránh hiểu lầm, nữ diễn viên đã nhanh chóng giải thích.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Cẩm Lynh Dương Cẩm Lynh bị đòi nợ Dương Cẩm Lynh có tình mới

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 16 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 7 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 8 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang