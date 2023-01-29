Sau hai mối tình lầm lỡ, Dương Cẩm Lynh chuẩn bị có tình yêu mới?

Tuy nhiên, dù sự nghiệp khởi sắc, tình duyên của cô lại vô cùng éo le khi từng bị hủy hôn sát ngày cưới, sau đó kết hôn rồi ly dị, bị phản bội cuối cùng bị bỏ rơi phải làm mẹ đơn thân.

Dương Cẩm Lynh bắt đầu được biết đến sau khi giành giải Á hậu Điện ảnh năm 1999. Đây là tiền đề cho cô bước vào lĩnh vực diễn xuất, tham gia các dự án phim lớn như: Có lẽ nào ta yêu nhau, Gia tài bác sĩ, Mặt nạ máu… Với cái tên lạ và khả năng diễn xuất trên màn ảnh, nàng Hậu liên tục lọt vào "mắt xanh" của nhiều đạo diễn.

Sau những biến cố đã qua, Dương Cẩm Lynh dần quay trở lại với công việc. Mới đây nhất, nữ diễn viên đã có màn "đu trend" TikTok khiến khán giả không nhịn được cười.

Cụ thể Dương Cẩm Lynh cũng như nhiều khán giả khác thử gieo quẻ cho bản thân - một trend đang rất thịnh hành trên TikTok. Sau một lúc chờ đợi, quẻ của nữ diễn viên đã xuất hiện với nội dung: "Có tình yêu mới".

Chứng kiến quẻ của mình, đến Dương Cẩm Lynh cũng không tin vào nội dung quẻ bói. Đông đảo netizen tin rằng, có thể sau nhiều "sóng gió" tình cảm, Dương Cẩm Lynh sẽ tìm được tình yêu mới trong năm 2023.

Dương Cẩm Lynh kết hôn với nhà sản xuất phim Phạm Việt Anh Khoa vào năm 2015. 1 năm sau, con trai của cặp đôi chào đời. Ông xã của người đẹp khi ấy là Việt kiều Úc, họ gặp nhau trong một lần tham gia liên hoan phim tại Pháp. Thời điểm đó, Anh Khoa vừa ly hôn, và cả 2 nảy sinh tình cảm.

Thời điểm còn mặn nồng, Dương Cẩm Lynh thường khoe được chồng cưng chiều, ngày nào cũng được anh gội đầu cho và thỉnh thoảng tặng hoa. Lúc nữ diễn viên sinh con, ông xã cũng kề cạnh chăm sóc vợ từng ly, thay băng vết thương mổ…

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của nữ diễn viên sinh năm 1982 kết thúc chóng vánh sau 3 năm khiến ai cũng bất ngờ. Kết thúc mối duyên này, điều khiến Dương Cẩm Lynh khủng hoảng là mọi thứ bỗng xáo trộn, đi làm lúc nào cũng phải tươi cười nhưng về nhà lại áp lực đến mức suy sụp tinh thần. Thời điểm quyết định ly hôn, Dương Cẩm Lynh chia sẻ cô rời đi với 2 bàn tay trắng chỉ để được quyền chăm sóc con trai, chấp nhận làm mẹ đơn thân.

Làm mẹ đơn thân một thời gian, đầu năm 2020, Dương Cẩm Lynh bất ngờ úp mở việc từng có bạn trai mới khi mang bầu lần 2. Người đàn ông này được nữ diễn viên 8X giấu kín cho tới khi đổ vỡ. Cô nói cuộc tình ấy với mình như "địa ngục", và bản thân gần như đã hóa điên khi phát hiện bản chất của bạn trai.

"Khi tôi mang bầu, những tính cách xấu của người đàn ông này bắt đầu lộ rõ. Anh ta tỏ ra không chung thủy. Lúc tôi phát hiện, anh ta thản nhiên thừa nhận và bỏ đi cùng nhân tình. Từ đó đến nay, anh cũng không quay về nhìn mặt con", nữ diễn viên buồn bã tâm sự.

Á hậu Điện ảnh 1999 kể suốt 9 tháng mang bầu, cô đều sống với cảm xúc tiêu cực, ghen tuông hờn giận, nhẫn nhịn chỉ mong con sinh ra có bố. Khi con trai chào đời, người đàn ông này 3 ngày sau mới tới thăm 2 mẹ con. Sau đó, anh ta cũng bỏ đi theo nhân tình để lại mẹ con Dương Cẩm Lynh.