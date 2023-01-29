Lê Dương Bảo Lâm 'xé lòng' khi xem lại camera cảnh mẹ ngã trong nhà vệ sinh

Hậu trường 29/01/2023 15:30

Nam diễn viên nghẹn ngào khi xem lại cảnh mẹ ngất đi trong nhà vệ sinh, tạo nên vết thương sâu ở cạnh chân mày khiến con cái lo lắng.

Đầu Tết Nguyên đán, Lê Dương Bảo Lâm đã tiết lộ mẹ Phượng không may bất tỉnh trong nhà vệ sinh vào mùng 2 Tết. Sau vài phút hôn mê, bà tự tỉnh dậy, ra ngoài kiểm tra vết thương và chờ người nhà đưa đến bệnh viện. Điều này khiến Lê Dương Bảo Lâm không khỏi xót xa, cư dân mạng cũng bày tỏ sự cảm thông và gửi lời chúc sức khỏe đến mẹ nam diễn viên.

Lê Dương Bảo Lâm 'xé lòng' khi xem lại camera cảnh mẹ ngã trong nhà vệ sinh - Ảnh 1
Mẹ Lê Dương Bảo Lâm bị thương ở vùng chân mày sau cú ngã ở nhà vệ sinh. Ảnh: FBNV

Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm đã xem lại camera trong nhà và cảnh mẹ ngã trong nhà vệ sinh. Qua hình ảnh được camera ghi lại, mẹ nam diễn viên đã kêu lên một tiếng lớn khi ngất đi, chứng tỏ bà đã bị va chạm mạnh. Đoạn video còn có hình ảnh vết thương gần lông mày của mẹ Lê Dương Bảo Lâm bên dưới khiến nhiều người hâm mộ rất lo lắng.

Lê Dương Bảo Lâm 'xé lòng' khi xem lại camera cảnh mẹ ngã trong nhà vệ sinh - Ảnh 2
Trích xuất camera, Lê Dương Bảo Lâm đau lòng khi tận mắt chứng kiến mẹ bị ngã trong nhà vệ sinh. ẢNh: FBNV

Lê Dương Bảo Lâm cho biết, những ngày cận Tết, mẹ anh phải nấu nướng, dọn dẹp, phụ giúp con cháu nên sức khỏe giảm sút, thậm chí ngất xỉu. Nam diễn viên tự hứa năm sau sẽ hạ quyết tâm thuyết phục mẹ không "tham công tiếc việc", ảnh hưởng sức khỏe nữa. Lê Dương Bảo Lâm và bà xã Quỳnh Quỳnh đưa con đến thăm bà khi hay tin mẹ gặp vấn đề về sức khỏe. Vết thương của mẹ anh đã được bác sĩ xử lý và khâu nhiều mũi, hiện đã ổn định hơn rất nhiều.

Lê Dương Bảo Lâm 'xé lòng' khi xem lại camera cảnh mẹ ngã trong nhà vệ sinh - Ảnh 3
Lê Dương Bảo Lâm 'xé lòng' khi xem lại camera cảnh mẹ ngã trong nhà vệ sinh - Ảnh 4

Với những người hâm mộ hay thường xuyên theo dõi Lê Dương Bảo Lâm thì cô Phượng có lẽ đã chẳng còn xa lạ khi mẹ của nam diễn viên là người kề cận theo chăm sóc cho con trai trong lúc ghi hình phim hay chương trình thực tế. Lê Dương Bảo Lâm cho biết mẹ là người rất giản dị, dù con trai nhiều lần chăm sóc, mong mẹ thoải mái tiêu xài hơn nhưng cô Phượng vẫn rất mộc mạc, chỉ ưu tiên lo cho gia đình và con cháu.

Để báo đáp công lao và sự hy sinh của mẹ, Lê Dương Bảo Lâm vừa đoạt quán quân Cười Xuyên Việt lập tức xin mẹ nghỉ việc. Đặc biệt sợ mẹ ở nhà buồn nên anh mở một quán cà phê nhỏ ở quê để mẹ kinh doanh. Ngoài ra, anh còn thay mặt bố mẹ nuôi cậu em trai đang học trường quốc tế tại TP.HCM.

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