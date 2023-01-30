Chồng Việt kiều sắp cưới của Võ Hoàng Yến là ai?

Đầu năm 2023, thông tin Võ Hoàng Yến chuẩn bị sang Mỹ làm đám cưới cùng người yêu được chia sẻ rầm rộ mạng xã hội. Theo đó, nữ ca sĩ Bảo Thy đã đăng ảnh hội họp bạn bè ngày Tết, cùng dòng trạng thái: "Mùng 5, cuộc hẹn tâm tình chuẩn bị tiễn nhỏ bạn Võ Hoàng Yến đi Mỹ vài tháng, chuẩn bị theo chồng về dinh”.

Nữ siêu mẫu khẳng định chồng không phải đại gia mà chỉ là người kinh doanh, có cuộc sống bình yên, đơn giản ở Mỹ. Anh hơn nữ siêu mẫu 12 tuổi và làm kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng.

Trước đó, Võ Hoàng Yến cũng hé lộ kế hoạch sang Mỹ để hoàn thành các thủ tục kết hôn với bạn trai. Được biết, chồng sắp cưới của Võ Hoàng Yến là Việt kiều định cư ở Mỹ nhiều năm qua. Cả hai quen biết nhau trong một buổi ăn uống cùng bạn bè.

Anh là người đàn ông chín chắn, trưởng thành và khiến nữ siêu mẫu "nể" vì tính nghiêm túc trong công việc. Võ Hoàng Yến cho biết ông xã tương lai là người thích thể hiện bằng hành động hơn là lời nói.

Cả hai quen nhau từ 2018 và thường xuyên bay qua lại giữa Mỹ và Việt Nam. Dù hẹn hò thời gian dài nhưng Võ Hoàng Yến vẫn chưa tiết lộ diện mạo bạn trai. Trong những hình ảnh được nữ siêu mẫu chia sẻ, cô đều tinh tế chọn những góc che mặt nửa kia.

Trong thời gian yêu nhau, bạn trai Võ Hoàng Yến đã về Việt Nam để ra mắt gia đình đàng gái. Ban đầu, phụ huynh của Võ Hoàng Yến hoang manh khi con gái yêu người sinh sống ở Mỹ. Thế nhưng sau đợt gặp gỡ, bạn trai của Võ Hoàng Yến lại rất được lòng ba mẹ bạn gái.

"Ban đầu mẹ tôi không thích tôi yêu đương 1 người đàn ông có rất nhiều hình xăm, lại ở Mỹ rất xa nhà. Mẹ nói bà không có cảm tình với anh vì nghĩ đây là người không đàng hoàng, con mình sẽ khổ. Nhưng sau 1 lần anh về ra mắt gia đình, ba mẹ tôi từ không thích chuyển qua mê con rể luôn, anh như thôi miên gia đình tôi vậy. Chồng tôi rất biết cách lấy lòng người lớn, ở bên đây chứ anh hay tâm sự với bố tôi lắm", Võ Hoàng Yến chia sẻ.

Ngược lại, Võ Hoàng Yến cũng được mẹ chồng yêu thương: "Tôi sang đây ở cùng chồng và mẹ chồng nên đang tập làm dâu. Tôi và mẹ chồng thân lắm, 2 mẹ con nói chuyện với nhau thường xuyên, vui vẻ, hoan hỉ. Tôi ở Việt Nam và tôi ở bên Mỹ là 2 con người hoàn toàn khác nhau. Ở quê nhà, tôi phải cuống cuồng tập trung lo cho công việc để kiếm tiền, còn sang đây tôi xả hơi và dành thời gian cho gia đình".

Võ Hoàng Yến cũng đã bật mí về dự định đám cưới cùng bạn trai Việt kiều: “Sau Tết, tôi sẽ qua Mỹ để hoàn thành các thủ tục cá nhân. Tôi, ông xã tương lai và cả hai bên gia đình sẽ thu xếp mọi thứ ổn thỏa. Hy vọng trong năm nay sẽ có tin vui cho mọi người. Đặc biệt, năm nay tôi sẽ dành cho gia đình nhiều hơn vì tôi sẽ đi nước ngoài ngay sau Tết. Hiện tại tôi chưa có dự định gì ở Việt Nam vì sau khi qua Mỹ để lo thủ tục, tôi sẽ ở lại một thời gian”.