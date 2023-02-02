Bị chê 'đũa lệch' khi sánh đôi cùng bạn gái Á hậu, NSƯT Chí Trung phản ứng gay gắt

Hậu trường 02/02/2023 21:38

Trước những bình luận khiếm nhã của dân mạng, nghệ sĩ Chí Trung không ngần ngại đáp trả.

Nhân dịp đầu năm mới, NSƯT Chí Trung đăng ảnh du xuân cùng bạn gái Ý Lan. Tuy nhiên, "Táo Giao Thông" lại gặp nhiều bình luận kém duyên của cư dân mạng. Một số người mỉa mai chuyện tình chênh lệch của Chí Trung và bạn gái kém 18 tuổi, thậm chí họ còn mang hôn nhân đầu đổ vỡ của nam danh hài ra để nói chuyện.

Bị chê 'đũa lệch' khi sánh đôi cùng bạn gái Á hậu, NSƯT Chí Trung phản ứng gay gắt - Ảnh 1
Bị chê 'đũa lệch' khi sánh đôi cùng bạn gái Á hậu, NSƯT Chí Trung phản ứng gay gắt - Ảnh 2
Bị chê 'đũa lệch' khi sánh đôi cùng bạn gái Á hậu, NSƯT Chí Trung phản ứng gay gắt - Ảnh 3
Bị chê 'đũa lệch' khi sánh đôi cùng bạn gái Á hậu, NSƯT Chí Trung phản ứng gay gắt - Ảnh 4
Bị chê 'đũa lệch' khi sánh đôi cùng bạn gái Á hậu, NSƯT Chí Trung phản ứng gay gắt - Ảnh 5
Bị chê 'đũa lệch' khi sánh đôi cùng bạn gái Á hậu, NSƯT Chí Trung phản ứng gay gắt - Ảnh 6
Chí Trung bị đả kích khi đăng ảnh cùng bạn gái. Ảnh: Chụp màn hình

Trước lời lẽ kém duyên, danh hài không ngại đáp trả. Khuyên những người này đừng bao đồng, mà hãy tập trung lo cho cuộc đời của mình, Chí Trung cũng "đuổi khéo" những kẻ mà anh cho là "non văn hóa".

"Đây không phải Fanpage đại chúng mà là trang cá nhân của tôi, nơi chỉ dành cho những anh em, bạn bè cùng tầng văn hóa. Những ai cảm thấy 'non văn hóa so với mọi người', xin đừng quan tâm kẻo thành vạ miệng sinh khẩu nghiệp đấy nhé", Chí Trung nhắn nhủ.

Bị chê 'đũa lệch' khi sánh đôi cùng bạn gái Á hậu, NSƯT Chí Trung phản ứng gay gắt - Ảnh 7
NSƯT Chí Trung lên tiếng đáp trả antifan. Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi ly hôn vợ, nghệ sĩ Chí Trung tìm được bến đỗ hạnh phúc bên doanh nhân Ý Lan. NSƯT Chí Trung và bạn gái xác nhận đang yêu nhau từ đầu năm 2020. Dù có cuộc sống hạnh phúc nhưng cả hai không nghĩ đến chuyện kết hôn.

Khẳng định bạn gái Á hậu không phải nguyên nhân khiến gia đình đổ vỡ. Nhưng đến nay, Chí Trung và bạn gái vẫn nhận phải những bình luận khó nghe từ những người không hiểu chuyện.

Bị chê 'đũa lệch' khi sánh đôi cùng bạn gái Á hậu, NSƯT Chí Trung phản ứng gay gắt - Ảnh 8
Bị chê 'đũa lệch' khi sánh đôi cùng bạn gái Á hậu, NSƯT Chí Trung phản ứng gay gắt - Ảnh 9
Bị chê 'đũa lệch' khi sánh đôi cùng bạn gái Á hậu, NSƯT Chí Trung phản ứng gay gắt - Ảnh 10

Sau khi về hưu, cựu Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ có nhiều thời gian hơn dành cho bản thân và nửa kia. Chia sẻ trên báo Lao động, anh cho hay: “Tôi sẽ có thời gian nhiều hơn dành cho mình. Tôi thu xếp lại cuộc sống của mình để yêu bản thân hơn, dành thời gian cho bản thân hơn. Giờ giấc trong ngày sẽ được lên kế hoạch cụ thể, buổi sáng dậy sớm tập thể dục, đi bơi. 8h sáng đi ăn phở cùng bạn gái. 9h về nhà đọc sách...

Cuộc sống thanh thản, nhẹ nhàng. Với người này người kia, hưởng thụ là từ mang rất nhiều định nghĩa. Nhưng với tôi, được sống cho mình, được dành thời gian chăm sóc mình, chính là được hưởng thụ cuộc sống”.

Bị chê 'đũa lệch' khi sánh đôi cùng bạn gái Á hậu, NSƯT Chí Trung phản ứng gay gắt - Ảnh 11

Về lý do không có ý định kết hôn với bạn gái, nam nghệ sĩ từng tiết lộ trên chương trình Du Hành Ký Ức: “Với Ý Lan, chúng tôi yêu thôi chứ không cưới. Điểm kết của tôi là trại dưỡng lão chứ không phải sống nhờ vào ai cả. Các con tôi cũng đã có cuộc sống gia đình riêng. Tính tôi tự kỷ từ bé mà, tự quyết định chứ chẳng bao giờ xin ý kiến ai. Đến độ tuổi nào đấy mình sẽ làm phiền người khác vì sự khó tính của mình. Tôi đã đặt chỗ trong viện dưỡng lão rồi, nhưng lúc này tôi vẫn đang rất tốt, rất hạnh phúc. Tôi hơn bạn gái những 17 tuổi. 10 năm nữa tôi 71 là thằng già khó tính thì sao phải làm phiền bạn ấy”.

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Chia sẻ của "nữ hoàng phòng trà" thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

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