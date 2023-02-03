Vương miện gắn 4000 viên pha lê của Miss Charm Vietnam bị tố đạo nhái, rẻ tiền

Hậu trường 03/02/2023 06:18

Vương miện Miss Charm Vietnam dành cho Thanh Thanh Huyền bị nghi có thiết kế giống với chiếc vương miện xuất hiện trên một sàn thương mại điện tử.

Chiều 2/2, Miss Charm Vietnam 2023 - Đặng Dương Thanh Thanh Huyền chính thức nhận chiếc vương miện được thiết kế dành riêng cho mình trước thềm Miss Charm 2023.

Vương miện gắn 4000 viên pha lê của Miss Charm Vietnam bị tố đạo nhái, rẻ tiền - Ảnh 1
Thanh Thanh Huyền nhận sash và vương miện trước khi chính thức đại diện Việt Nam trong cuộc thi Miss Charm 2023.

Theo thông tin từ ê-kíp, vương miện được thiết kế 360 độ, có kiểu dáng sang trọng và được làm từ vàng trắng. Toàn bộ vương miện được đính kết hơn 4.000 viên đá pha lê trắng kết hợp với đá ruby đỏ - màu sắc chủ đạo của cuộc thi Miss Charm. Trong văn hoá Phương Đông những viên đá ruby màu đỏ mang ý nghĩa trí tuệ, sự toả sáng và may mắn cho người sở hữu.

Tuy nhiên, ngay khi công bố, khán giả đã phát hiện chiếc vương miện có thiết kế khá giống với phiên bản giá rẻ có thể dễ dàng mua được trên mạng.

Vương miện gắn 4000 viên pha lê của Miss Charm Vietnam bị tố đạo nhái, rẻ tiền - Ảnh 2
Chiếc vương miện của Thanh Thanh Huyền bị phát hiện có thiết kế khá giống với một chiếc vương miện đã xuất hiện trước đó trên một sàn thương mại điện tử.

Trước loạt tranh cãi về thiết kế được cho là đạo nhái của vương miện Miss Charm Viet Nam, CEO Trần Việt Bảo Hoàng - đại diện BTC Miss Charm Vietnam đã có phản hồi chính thức.

Ông Hoàng cho biết: "Để tạo ra chiếc vương miện này, chúng tôi phải làm việc với nhiều đơn vị. Họ đã cố gắng hoàn thiện trong quãng thời gian ngắn nhất, tôi gọi đây là vật phẩm may mắn của ban tổ chức Miss Charm gửi đến Thanh Thanh Huyền. Còn về thiết kế, tôi sẽ làm việc với nội bộ công ty để so sánh xem độ giống nhau đến thế nào và rút kinh nghiệm trong lần tiếp theo".

Giải thích thêm về lý do chọn Thanh Thanh Huyền làm đại diện dự thi, đại diện BTC nói: “Huyền không phải xinh đẹp nhất, hoàn hảo nhất nhưng phù hợp nhất. Sự phù hợp ở đây là sự tự tin và khả năng ngoại ngữ. Đặc biệt, Huyền có khả năng ghi nhớ, học hỏi, vốn hiểu biết phong phú và kỹ năng truyền đạt tốt.

Đồng thời, cô cũng từng đi qua nhiều nơi, do đó sẽ quảng bá tốt hình ảnh Việt Nam đến với cuộc thi. Cô cũng là người sẵn sàng thay đổi, biết điểm yếu của bản thân".

BTC cũng khẳng định, Thanh Thanh Huyền sẽ không nhận được bất kỳ sự o bế nào từ ê-kíp và công ty khi cuộc thi chính thức diễn ra.

Vương miện gắn 4000 viên pha lê của Miss Charm Vietnam bị tố đạo nhái, rẻ tiền - Ảnh 3

Ngay sau phần nhận sash và vương miện, Thanh Thanh Huyền xúc động chia sẻ: “Khi có thông tin tôi là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Charm 2023, đã có nhiều người hoài nghi về tôi và tổ chức nắm bản quyền. Tôi nghĩ, tôi đã có 26 năm để chuẩn bị chứ không phải chỉ trong 2 tháng qua”. 

"Tôi không hứa sẽ đạt được kết quả cao nhất tại cuộc thi nhưng chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình để làm Việt Nam tự hào. Một đại diện chủ nhà hiểu khách, một đại sứ quảng bá mạnh mẽ văn hóa Việt Nam đến quốc tế sẽ là hình ảnh và đích đến của tôi trong cuộc thi này", người đẹp nói tiếp.

Đến với Miss Charm năm nay, người đẹp 9x sẽ mang trang phục "Bánh tráng" để trình diễn trong phần thi Trang phục dân tộc.

Theo lịch trình, Thanh Thanh Huyền và các thí sinh sẽ chính thức bắt đầu tham gia Miss Charm 2023 từ ngày 3/2/2023 tại TP. HCM. Đêm Chung kết dự kiến tổ chức vào ngày 16/2/2023.

 

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Từ khóa:   Thanh Thanh Huyền Miss Charm Miss Charm Vietnam

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