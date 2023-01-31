Hoa hậu Mai Phương lại khiến fan sắc đẹp 'dậy sóng' khi để lộ nội y chốn đông người

Hậu trường 31/01/2023 13:23

Mai Phương liên tục dính thị phi khiến hình ảnh cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mới đây, trên các diễn đàn sắc đẹp Việt đã đăng tải một bức ảnh để góp về cách ăn mặc của Hoa hậu Mai Phương, tuy nhiên điểm đáng chú ý nhất khiến nhiều người phải có "lời qua tiếng lại" dành cho nàng hậu là việc cô đã bị hớ hênh trên sân khấu trước mắt công chúng. 

Hoa hậu Mai Phương lại khiến fan sắc đẹp 'dậy sóng' khi để lộ nội y chốn đông người - Ảnh 1
Mai Phương hớ hênh khi để lộ nội y trên sân khấu. Ảnh: Internet

Trong ảnh cam thường, nhân vật chính đang đứng trên sân khấu là Miss World Vietnam 2022 cùng cây kẹo mút trên tay. Cô diện áo crop-top ngắn kết hợp cùng chiếc quần cạp thấp hở eo. Do chiếc quần lưng khá thấp nên nội y bên trong của mỹ nhân Đồng Nai đã bị hớ hênh lộ rõ ra bên ngoài. 

Được biết, đây là hình ảnh trước đó người đẹp biểu diễn tại một sự kiện âm nhạc. Có lẽ, trong lúc tổng duyệt Mai Phương đã không để ý để trang phục khiến cho phần nội ý bị "hiện nguyên hình" và đem lại hình ảnh kém duyên trước mặt khán giả. 

Hoa hậu Mai Phương lại khiến fan sắc đẹp 'dậy sóng' khi để lộ nội y chốn đông người - Ảnh 2

Dù chỉ mới đăng quang, song khi nhắc đến Mai Phương, netizen lại rần rần trước loạt ồn ào. Cách đây không lâu, cộng đồng mạng truyền tay chia sẻ clip ghi lại khoảnh khắc Hoa hậu Mai Phương tỏ thái độ với Phương Nhi trên sóng livestream. Cụ thể, trong lúc cả hai đang đùa giỡn, nếu như đàn em thoải mái thì Mai Phương lại tỏ vẻ khó chịu, có hành động mạnh tay.

Đầu tháng 1, Mai Phương xuất hiện trong 1 sự kiện âm nhạc với trang phục kiệm vải, nhảy nhót với cây kẹo mút trên tay. Trước vô số tranh cãi, Mai Phương cho rằng việc nhảy bung xõa không có nghĩa là lơ là trong công việc.

Hay mới đây nhất, Mai Phương gây phẫn nộ vì sử dụng nhạc China New Year vào hình ảnh mặc áo dài đón Tết Việt. Sự thiếu cẩn trọng này khiến cô hứng chịu làn sóng công kích vô cùng dữ dội. Sau cùng, Mai Phương phải xóa bài viết thị phi kể trên.

Ồn ào nối tiếp ồn ào khiến mức độ ảnh hưởng của Mai Phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hoa hậu Mai Phương lại khiến fan sắc đẹp 'dậy sóng' khi để lộ nội y chốn đông người - Ảnh 3

Hoa hậu Mai Phương tên thật là Huỳnh Nguyễn Mai Phương sinh ngày 30 tháng 9 năm 1999 tại Đồng Nai. Trước khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Mai Phương từng chiến thắng Hoa khôi Đại học Đồng Nai 2018, Người đẹp Nhân ái - Hoa hậu Việt Nam 2020... Về học vấn, Mai Phương đã đạt được chứng chỉ IELTS 8.0, tốt nghiệp Đại học Đồng Nai, hiện cô đang tiếp tục học ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.

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