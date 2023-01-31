Hậu chia tay bạn trai ngoại quốc, Hương Giang hạnh phúc thông báo đã 'lên chức'

Người đẹp khéo léo nói thêm: "Fans yên tâm là dù có bận bịu với công việc điều hành và kinh doanh thì vẫn sẽ hoạt động nghệ thuật chăm chỉ nha".

Mới đây trên trang cá nhân, Hương Giang đã khoe loạt khoảnh khắc diện áo dài đỏ đầy nữ tính. Cô cho biết bản thân sang năm mới sẽ "lên chức": "Chính thức hết Tết rồi, năm nay sẽ bận rộn hơn rất nhiều khi phải điều hành cả hai công ty ai miền Bắc Nam, chắc chắn sẽ là một năm bay rất nhiều chúc một năm thành công vang dội nhiều lộc lá cho tất cả chúng ta!".

Lấy Vietnam Idol làm bệ phóng, từ năm 2012, cái tên Hương Giang được chú ý nhờ câu chuyện chuyển giới. Cũng chính từ đây, người đẹp bắt đầu hành trình hoàn thiện tài năng lẫn nhan sắc của mình, từng bước nhận được sự yêu thích từ khán giả.

Ở dưới phần bình luận, đông đảo khán giả đều ngưỡng mộ trước sự chăm chỉ, nhiệt huyết của Hương Giang trong công việc. Bên cạnh đó một bộ phận người hâm mộ hy vọng cô sẽ giữ đúng lời hứa về việc hoạt động nghệ thuật.

Trải qua những gian nan trên con đường sự nghiệp, năm 2018, Hương Giang bất ngờ đăng quang Hoa hậu chuyển giới Quốc tế. Cũng chính từ đây, người đẹp không còn cảm thấy tự ti khi cái mác “chuyển giới” luôn gắn với tên của mình. Hương Giang không ngừng trau dồi và khẳng định mình, cô hoạt động nhiều ở sứ mệnh của một người đẹp đội vương miện trên đầu.

Năm 2020, Hương Giang công khai hẹn hò với bạn trai ngoại quốc tên Matt Liu. Anh là doanh nhân người Singapore đang làm việc tại Việt Nam.

Hương Giang và bạn trai cũ Matt Liu. Ảnh: FBNV

Sau màn nên duyên tại chương trình Người ấy là ai, cặp đôi có nhiều hành động tương tác ngọt ngào và tình cảm. Trong nhiều sự kiện, Matt Liu không ngần ngại hộ tống Hương Giang, có lần anh còn bế cô từ xe xuống trong sự hò reo của người hâm mộ. Trong suốt thời gian hai người bên nhau, cameraman không ít lần bắt được giây phút Matt Liu nhìn đắm đuối Hương Giang trên sân khấu.

Chuyện tình cảm của cả hai nhận được sự ủng hộ của công chúng. Nhiều người không ngừng hy vọng mỹ nhân chuyển giới sẽ tìm được hạnh phúc sau những đau khổ để tìm được chính mình.

Tuy nhiên đến tháng 8/2022, hoa hậu Hương Giang công bố đã chia tay CEO Matt Liu. Cô viết: "Một hành trình yêu khép lại. Hành trình làm bạn sẽ mở ra. Sẽ luôn bên cạnh mỗi khi cần, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, những gì tốt đẹp nhất chúng ta đã dành cho nhau vẫn không có gì thay đổi được. Cảm ơn tất cả những điều tuyệt vời anh đã dành cho em".

Ngay phía dưới bài viết của Hương Giang, Matt Liu cũng đáp lại đầy tình cảm: "Cảm ơn em luôn mang những điều tốt đẹp nhất cho anh, sẽ luôn ủng hộ và quan tâm em trên con đường sắp tới".