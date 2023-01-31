Chồng tỷ phú đến tận nơi đón Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khi đi xem bóng đá, hé lộ lý do phải 'giữ khư khư'

Gần đây nhất, Đỗ Mỹ Linh cùng chồng chủ tịch ngồi trên hàng ghế khán đài trong trận đá giải Siêu cup bóng đá Quốc gia. Cô chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, trang phục đơn giản và thanh lịch. Gương mặt trắng sáng của nàng hậu thu hút bao ánh nhìn.

Từ khi về chung một nhà với chủ tịch câu lạc bộ bóng đá, Đỗ Mỹ Linh thường xuyên xuất hiện trên khán đài theo dõi các trận đấu, thuộc nhiều giải đấu hấp dẫn. Nhan sắc xinh tươi, rạng rỡ của nàng hậu Hà thành luôn nhận được nhiều lời khen ngợi.

Theo đó, khi chủ tịch trẻ tuổi của CLB Hà Nội đang tay trong tay cùng Đỗ Mỹ Linh rời sân, có người quen đã trêu rằng cưới được vợ đẹp nên phải khoác tay giữ khư khư. Trước lời bông đùa hài hước, thiếu gia Đỗ Vinh Quang vừa cười vừa đáp: “Phải cẩn thận chứ, giờ đất chật người đông nên để ý lắm”.

CLB Hà Nội tiếp tục giữ ngôi vương tại trận tranh Siêu cúp Bóng đá Quốc gia, thiếu gia Đỗ Vinh Quang và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng vì vậy mà vui mừng. Kết thúc trận bóng, cặp đôi thoải mái khoác tay tình cảm trên sân vận động Hàng Đẫy, nhiều người quen không quên trêu ghẹo thiếu gia Đỗ Vinh Quang vì động tác giữ vợ Hoa hậu của anh chàng.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng vì lời trêu đùa của chồng mà cười vui, cúi chào mọi người rồi tiếp tục bước đi cùng chồng. Cũng như nhiều lần khác xuất hiện cùng ông xã thiếu gia, Hoa hậu Việt Nam 2016 vẫn chọn giày bệt để không có sự chênh lệch chiều cao so với chồng.

Tháng 10/2022, "đám cưới cổ tích" của Đỗ Mỹ Linh và chồng thiếu gia diễn ra tại Hà Nội. Đỗ Vinh Quang (SN 1995) là con trai út của bầu Hiển (Đỗ Quang Hiển). Anh giữ chức Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội từ năm 2020 và là một doanh nhân có tiếng.

Với gia thế "khủng" của nhà chồng, Đỗ Mỹ Linh chính thức "góp mặt" vào danh sách những nàng dâu hào môn của showbiz Việt. Mặc dù vậy, sau đám cưới, nàng hậu sinh năm 1996 vẫn sớm trở lại với công việc biên tập viên tại Đài truyền hình.

Đỗ Mỹ Linh từng được đặt biệt danh là "hoa hậu nghèo nhất Việt Nam" bởi lối sống giản dị, ít khi dùng hàng hiệu. Sau đám cưới, công chúng cũng hiếm khi thấy cô khoe cuộc sống sang chảnh lên mạng xã hội.

Hoa hậu Việt Nam 2016 từng chia sẻ sau khi kết hôn, cô sẽ hạn chế tham gia các hoạt động giải trí để dành thời gian vun vén gia đình nhưng sẽ không hoàn toàn "lui về" làm nội trợ.

"Tôi sẽ là người phụ nữ hướng về gia đình nhưng vẫn có cuộc sống, công việc và đam mê riêng, bởi đó là những điều làm nên giá trị của người phụ nữ", Đỗ Mỹ Linh bày tỏ.