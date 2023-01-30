Cát Phượng đòi cạo trọc đầu khi dân mạng lỡ miệng chê kiểu tóc không hợp

Cát Phượng khá gay gắt khi dân mạng chê bai kiểu tóc mới.

Mới đây trên trang cá nhân, Cát Phượng đã chia sẻ loạt ảnh xinh tươi trong ngày đầu năm mới. Nữ nghệ sĩ quyết hack tuổi với set đồ "xì tin" gồm áo phông oversized và quần jeans ống rộng, phối cùng giày thể thao. Không ngoa khi nói rằng cô trẻ trung bội phần sau khi trở lại đời sống độc thân vui tính. Dưới phần bình luận, nhiều người khen ngợi sự thay đổi vẻ ngoài theo hướng tích cực của Cát Phượng. Thế nhưng, vẫn có ý kiến cho rằng Cát Phượng để kiểu tóc này chưa phù hợp khiến dung mạo bị điểm trừ.

Đối mặt với những lời chê bai, nữ nghệ sĩ hài đáp trả cực gắt: "Vậy chị cạo trọc nhé. Tóc thì thích kiểu nào cắt kiểu đó thôi em. Tóc chị mà chị cũng để theo ý của em thì chị không còn là chị rồi". Cát Phượng đáp trả khi bị dân mạng chê bai kiểu tóc. Ảnh: Chụp màn hình Mới đây Cát Phượng tiết lộ đã có tình mới hậu chia tay Kiều Minh Tuấn. Cô không chia sẻ kĩ thông tin về bạn trai, song người đẹp tiết lộ "nửa kia" là một người Việt Nam làm việc ở nước ngoài và rất được lòng cậu con trai của mình.

Trong sinh nhật tuổi 19 của mình, con trai Cát Phượng đã gửi lời cảm ơn đến mẹ và tiết lộ về "người ấy" của đấng sinh thành: "Hiện tại, con thật sự cảm ơn chú đã đến bên mẹ của con lúc này. Con không dám ước gì nhiều và dài lâu. Con chỉ ước chú mỗi ngày thương mẹ con nhiều hơn, yêu chân thành, bên cạnh mẹ mọi lúc mọi nơi là con an lòng!". Thông tin này khiến người hâm mộ vui mừng và mong Cát Phượng tìm được hạnh phúc mới. Trước đó, vào tháng 5/2022, Cát Phượng bất ngờ lên tiếng xác nhận chia tay Kiều Minh Tuấn. Thông tin này khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ và tiếc nuối. Nữ diễn viên cho biết cặp đôi đã chính thức đường ai nấy đi vào lễ tình nhân 14/2/2021. Sau khi chia tay hơn 1 năm, cô mới chia sẻ thông tin này tới khán giả. Cát Phượng tiết lộ Kiều Minh Tuấn chính là người đề nghị chia tay sau 12 năm gắn bó. "Đúng ngày lễ tình nhân thì anh Tuấn lên tiếng dừng lại. Thì điều đó cũng là điều vui, mọi người nên vui giùm Cát nha. Nhờ anh Kiều Minh Tuấn dừng lại, Cát Phượng mới phát hiện ra bản thân đã yêu một người chính là bản thân tôi", Cát Phượng chia sẻ. Kết thúc chuyện tình 12 năm với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng nhanh chóng cân bằng lại cuộc sống. Cô dành nhiều thời gian hơn cho những dự án cá nhân. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh nghệ thuật thì Cát Phượng dành thời gian cho kinh doanh.

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