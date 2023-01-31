Khánh Thi vướng nghi vấn mang bầu lần 3 với ông xã kém tuổi, bạn bè và người hâm mộ nô nức chúc mừng

Hậu trường 31/01/2023 11:08

Hiện Khánh Thi chưa lên tiếng trước tin đồn đang mang thai con thứ 3 cùng ông xã Phan Hiển.

Mới đây, Khánh Thi viết trên trang cá nhân: "Hôm nay nhà mình có tin. Tự dưng mình cười suốt". Nhiều bạn bè và người hâm mộ nghĩ rằng Khánh Thi mang bầu lần 3 và để lại bình luận chúc mừng.

Tuy nhiên đây mới chỉ là tò mò và suy đoán, bởi bà xã của Phan Hiển chưa lên tiếng về thông tin này.

Khánh Thi vướng nghi vấn mang bầu lần 3 với ông xã kém tuổi, bạn bè và người hâm mộ nô nức chúc mừng - Ảnh 1
Khánh Thi vướng nghi vấn mang bầu lần 3 với ông xã kém tuổi, bạn bè và người hâm mộ nô nức chúc mừng - Ảnh 2
Dòng trạng thái gây chú ý của Khánh Thi. Ảnh: Chụp màn hình

 

Khánh Thi vướng nghi vấn mang bầu lần 3 với ông xã kém tuổi, bạn bè và người hâm mộ nô nức chúc mừng - Ảnh 3
Khánh Thi vướng nghi vấn mang bầu lần 3 với ông xã kém tuổi, bạn bè và người hâm mộ nô nức chúc mừng - Ảnh 4
Khánh Thi vướng nghi vấn mang bầu lần 3 với ông xã kém tuổi, bạn bè và người hâm mộ nô nức chúc mừng - Ảnh 5
Bạn bè và người hâm mộ nô nức chúc mừng Khánh Thi, nghi vấn cô đang mang thai. Ảnh: Chụp màn hình

Vào cuối tháng 12/2022, Khánh Thi - Phan Hiển đã có một đám cưới với nhiều phong cách khác nhau. Họ đã viết lên câu chuyện tình đẹp không phân biệt tuổi tác. Hơn một thập kỷ gắn bó với nhau, Khánh Thi cuối cùng đã được Phan Hiển tặng món quà là đám cưới đẹp như chuyện cổ tích. Điều đáng nói là dịp trọng đại của họ có cả 2 con chứng kiến.

Trong hôn lễ, Phan Hiển cũng nói về những tháng ngày sóng gió thị phi của mình về mối tình lệch tuổi. Anh đã từng lo lắng nếu tổ chức hôn lễ liệu có ai tham gia... Nhưng cuối cùng, ngày vui của họ đã có sự góp mặt của hơn 1000 khách mời. Tất cả đều chúc phúc cho cặp đôi của làng dancersport.

Khánh Thi vướng nghi vấn mang bầu lần 3 với ông xã kém tuổi, bạn bè và người hâm mộ nô nức chúc mừng - Ảnh 6

Phan Hiển trong hôn lễ đã nghẹn lời hứa: "Hôm nay em khóc rất nhiều nhưng anh không muốn nhìn em khóc nữa. Hy vọng từ thời điểm này, anh sẽ là chỗ dựa vững chãi cho em".

Hơn một thập kỷ gắn bó với quá nhiều điều tiếng thị phi, cuối cùng Khánh Thi bật khóc thốt lên: "Anh là người làm tổn thương em rất nhiều, làm em khóc rất nhiều. Nhưng lúc em buồn nhất, anh luôn ở bên em, chưa ai chiều em như anh. Ngày hôm nay em thực sự tìm thấy chồng mình rồi".

Khánh Thi vướng nghi vấn mang bầu lần 3 với ông xã kém tuổi, bạn bè và người hâm mộ nô nức chúc mừng - Ảnh 7

Chuyện tình giữa Khánh Thi và Phan Hiển chớm nở từ mối quan hệ thầy trò. Năm 2007, Khánh Thi được mẹ của Phan Hiển mời về làm huấn luyện viên cho con trai. Thời điểm đó, Khánh Thi là nữ kiện tướng dancesport nổi đình nổi đám, còn Phan Hiển chỉ là cậu bé 14 tuổi có niềm đam mê lớn và tài năng đặc biệt với khiêu vũ.

Đến năm 2009, sau mối tình 10 năm đổ vỡ với Chí Anh, Khánh Thi Nam tiến gây dựng lại sự nghiệp từ đầu. Cô chọn Phan Hiển làm bạn nhảy, vừa huấn luyện vừa luyện tập để đi chinh chiến các giải đấu trong nước và quốc tế. 

Không chỉ gắn bó trên sàn diễn, ngoài đời, cả hai cũng rất thân thiết, dần dần họ nảy sinh tình cảm. Thậm chí, Phan Hiển từng thú nhận anh đã phải lòng cô giáo ngay từ lần gặp đầu tiên.

Khánh Thi vướng nghi vấn mang bầu lần 3 với ông xã kém tuổi, bạn bè và người hâm mộ nô nức chúc mừng - Ảnh 8

Vào tháng 3/2015, Khánh Thi lộ ảnh mang bầu 5 tháng rưỡi tại tiệc sinh nhật, cô vẫn chưa công khai danh tính bố của con mình. 

Khi mối quan hệ được công chúng nhận diện, áp lực dư luận nặng nề đến nỗi khiến Khánh Thi bị ảnh hưởng tâm lý và bị động thai. Tuy nhiên, Phan Hiển đã luôn ở bên cạnh bảo vệ bạn gái của mình. Anh quyết định dọn ra ở cùng bạn gái để chăm sóc cho cô.

Từ bị chỉ trích, ghét bỏ, Khánh Thi và Phan Hiển dần nhận được sự ủng hộ và ngưỡng mộ từ dư luận khi chứng minh tình yêu của họ ngày càng bền chặt.

Tháng 6/2018, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển tiếp tục chào đón cô con gái thứ 2 là Anna Vương Diễm. Nếu như Kubi sở hữu gương mặt giống bố và lém lỉnh, thì cô em Anna lại được thừa hưởng nét dịu dàng từ mẹ. Dù không hướng con cái theo nghệ thuật nhưng cả 2 đứa con của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển đã sớm bộc lộ năng khiếu và niềm yêu thích với nhảy múa.

Hậu chia tay bạn trai ngoại quốc, Hương Giang hạnh phúc thông báo đã 'lên chức'

Hậu chia tay bạn trai ngoại quốc, Hương Giang hạnh phúc thông báo đã 'lên chức'

Phía dưới bài đăng của Hương Giang, người hâm mộ để lại bình luận chúc mừng nữ ca sĩ sau quãng thời gian nỗ lực.

Xem thêm
Từ khóa:   Khánh Thi Phan Hiển Khánh Thi mang thai lần 3

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 4 giờ 30 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 40 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 7 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 8 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang