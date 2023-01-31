Khánh Thi vướng nghi vấn mang bầu lần 3 với ông xã kém tuổi, bạn bè và người hâm mộ nô nức chúc mừng

Tuy nhiên đây mới chỉ là tò mò và suy đoán, bởi bà xã của Phan Hiển chưa lên tiếng về thông tin này.

Mới đây, Khánh Thi viết trên trang cá nhân: "Hôm nay nhà mình có tin. Tự dưng mình cười suốt". Nhiều bạn bè và người hâm mộ nghĩ rằng Khánh Thi mang bầu lần 3 và để lại bình luận chúc mừng.

Vào cuối tháng 12/2022, Khánh Thi - Phan Hiển đã có một đám cưới với nhiều phong cách khác nhau. Họ đã viết lên câu chuyện tình đẹp không phân biệt tuổi tác. Hơn một thập kỷ gắn bó với nhau, Khánh Thi cuối cùng đã được Phan Hiển tặng món quà là đám cưới đẹp như chuyện cổ tích. Điều đáng nói là dịp trọng đại của họ có cả 2 con chứng kiến.

Trong hôn lễ, Phan Hiển cũng nói về những tháng ngày sóng gió thị phi của mình về mối tình lệch tuổi. Anh đã từng lo lắng nếu tổ chức hôn lễ liệu có ai tham gia... Nhưng cuối cùng, ngày vui của họ đã có sự góp mặt của hơn 1000 khách mời. Tất cả đều chúc phúc cho cặp đôi của làng dancersport.

Phan Hiển trong hôn lễ đã nghẹn lời hứa: "Hôm nay em khóc rất nhiều nhưng anh không muốn nhìn em khóc nữa. Hy vọng từ thời điểm này, anh sẽ là chỗ dựa vững chãi cho em".

Hơn một thập kỷ gắn bó với quá nhiều điều tiếng thị phi, cuối cùng Khánh Thi bật khóc thốt lên: "Anh là người làm tổn thương em rất nhiều, làm em khóc rất nhiều. Nhưng lúc em buồn nhất, anh luôn ở bên em, chưa ai chiều em như anh. Ngày hôm nay em thực sự tìm thấy chồng mình rồi".

Chuyện tình giữa Khánh Thi và Phan Hiển chớm nở từ mối quan hệ thầy trò. Năm 2007, Khánh Thi được mẹ của Phan Hiển mời về làm huấn luyện viên cho con trai. Thời điểm đó, Khánh Thi là nữ kiện tướng dancesport nổi đình nổi đám, còn Phan Hiển chỉ là cậu bé 14 tuổi có niềm đam mê lớn và tài năng đặc biệt với khiêu vũ.

Đến năm 2009, sau mối tình 10 năm đổ vỡ với Chí Anh, Khánh Thi Nam tiến gây dựng lại sự nghiệp từ đầu. Cô chọn Phan Hiển làm bạn nhảy, vừa huấn luyện vừa luyện tập để đi chinh chiến các giải đấu trong nước và quốc tế.

Không chỉ gắn bó trên sàn diễn, ngoài đời, cả hai cũng rất thân thiết, dần dần họ nảy sinh tình cảm. Thậm chí, Phan Hiển từng thú nhận anh đã phải lòng cô giáo ngay từ lần gặp đầu tiên.

Vào tháng 3/2015, Khánh Thi lộ ảnh mang bầu 5 tháng rưỡi tại tiệc sinh nhật, cô vẫn chưa công khai danh tính bố của con mình.

Khi mối quan hệ được công chúng nhận diện, áp lực dư luận nặng nề đến nỗi khiến Khánh Thi bị ảnh hưởng tâm lý và bị động thai. Tuy nhiên, Phan Hiển đã luôn ở bên cạnh bảo vệ bạn gái của mình. Anh quyết định dọn ra ở cùng bạn gái để chăm sóc cho cô.

Từ bị chỉ trích, ghét bỏ, Khánh Thi và Phan Hiển dần nhận được sự ủng hộ và ngưỡng mộ từ dư luận khi chứng minh tình yêu của họ ngày càng bền chặt.

Tháng 6/2018, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển tiếp tục chào đón cô con gái thứ 2 là Anna Vương Diễm. Nếu như Kubi sở hữu gương mặt giống bố và lém lỉnh, thì cô em Anna lại được thừa hưởng nét dịu dàng từ mẹ. Dù không hướng con cái theo nghệ thuật nhưng cả 2 đứa con của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển đã sớm bộc lộ năng khiếu và niềm yêu thích với nhảy múa.