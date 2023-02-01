Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tự xô đổ hình tượng khi cùng chồng chủ tịch đi vãn cảnh chùa

Hậu trường 01/02/2023 10:33

Hình ảnh Đỗ Mỹ Linh xuất hiện cùng ông xã khi đi vãn cảnh chùa nhận về những ý kiến trái chiều.

Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam vào năm 2016. Cô gắn liền với hình ảnh nàng hậu thân thiện, tích cực trong các hoạt động xã hội. Từ ngày lên xe hoa với Chủ tịch CLB Hà Nội, trở thành con dâu nhà bầu Hiển, Đỗ Mỹ Linh càng nhận được sự quan tâm của công chúng và truyền thông.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tự xô đổ hình tượng khi cùng chồng chủ tịch đi vãn cảnh chùa - Ảnh 1

Trong những ngày đầu năm mới, vợ chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đi du xuân, vãn cảnh chùa. Một lần nữa nàng hậu trở thành tâm điểm của dư luận khi cô bị bắt gặp xuất hiện tại một ngôi chùa cùng ông xã doanh nhân Đỗ Vinh Quang, nhưng với bộ dạng có phận xuề xòa. Nhiều người bình luận họ suýt không nhận ra vì cách ăn mặc cùng diện mạo mệt mỏi của nàng hậu.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tự xô đổ hình tượng khi cùng chồng chủ tịch đi vãn cảnh chùa - Ảnh 2
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tự xô đổ hình tượng khi cùng chồng chủ tịch đi vãn cảnh chùa - Ảnh 3
Nhiều người nhận xét Đỗ Mỹ Linh ăn mặc xuề xòa. Ảnh: Internet

Trong khi ông xã diện vest bảnh bao, ra dáng chủ tịch thì Đỗ Mỹ Linh lại nhận điểm trừ vì phong cách ăn mặc. Người đẹp để tóc xõa, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Bộ đồ tối màu càng khiến cho nàng hậu bị chê nhiều hơn.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tự xô đổ hình tượng khi cùng chồng chủ tịch đi vãn cảnh chùa - Ảnh 4
Trong khi chồng chủ tịch vô cùng bảnh bao.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng tỏ ra bất ngờ trước thời trang của Hoa hậu Việt Nam 2016. Hình ảnh này chẳng khác nào cô đang tự xô đổ hình tượng hoa hậu của mình. Thậm chí có bình luận còn cho rằng nàng hậu lấy chồng xong ăn mặc cũng không chỉn chu nữa.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tự xô đổ hình tượng khi cùng chồng chủ tịch đi vãn cảnh chùa - Ảnh 5
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tự xô đổ hình tượng khi cùng chồng chủ tịch đi vãn cảnh chùa - Ảnh 6
Dân mạng tranh cãi trái chiều về hình ảnh mới của Đỗ Mỹ Linh. Ảnh: Chụp màn hình

Thực tế đây chỉ là lần hiếm hoi Đỗ Mỹ Linh nhận điểm trừ nhan sắc mà thôi, nguyên nhân chủ yếu là do bộ đồ dìm hàng cùng mái tóc xõa trông luộm thuộm. Nếu là người đam mê thời trang, dễ dàng nhận thấy trên người nàng hậu phủ toàn đồ hiệu: từ áo khoác Louis Vuitton, túi Hermès giá 87 triệu...

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tự xô đổ hình tượng khi cùng chồng chủ tịch đi vãn cảnh chùa - Ảnh 7

Tháng 10/2022, "đám cưới cổ tích" của Đỗ Mỹ Linh và chồng thiếu gia diễn ra tại Hà Nội. Đỗ Vinh Quang (SN 1995) là con trai út của bầu Hiển (Đỗ Quang Hiển). Anh giữ chức Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội từ năm 2020 và là một doanh nhân có tiếng.

Với gia thế "khủng" của nhà chồng, Đỗ Mỹ Linh chính thức "góp mặt" vào danh sách những nàng dâu hào môn của showbiz Việt. 

Hoa hậu Việt Nam 2016 từng chia sẻ sau khi kết hôn, cô sẽ hạn chế tham gia các hoạt động giải trí để dành thời gian vun vén gia đình nhưng sẽ không hoàn toàn "lui về" làm nội trợ.

"Tôi sẽ là người phụ nữ hướng về gia đình nhưng vẫn có cuộc sống, công việc và đam mê riêng, bởi đó là những điều làm nên giá trị của người phụ nữ", Đỗ Mỹ Linh bày tỏ.

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Từ khóa:   Đỗ Mỹ Linh Hoa hậu Việt Nam Đỗ Vinh Quang

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