Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam xác nhận thông tin Ngọc Châu chưa tốt nghiệp đại học.

Hồi cuối tháng 1, trên nhiều diễn đàn sắc đẹp lan truyền ảnh chụp kết quả học tập của một sinh viên chưa tốt nghiệp và bị quá hạn đào tạo tại Đại học Tôn Đức Thắng, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, mã số sinh viên, họ tên trùng với hoa hậu Ngọc Châu. Thông tin gây chú ý khán giả, nhưng hoa hậu và đơn vị quản lý giữ im lặng. Một bộ phận fan sắc đẹp cho rằng Ngọc Châu khai gian thành tích học tập. Tuy nhiên, cũng không ít khán giả bênh vực Ngọc Châu. Họ cho rằng từ trước tới nay, Ngọc Châu chưa từng nhận cô đã tốt nghiệp đại học mà chỉ cho biết mình đang theo học tại Đại học Tôn Đức Thắng.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu. Ảnh: FBNV Đến tối 2/2, đơn vị quản lý Miss Universe Vietnam 2022 Ngọc Châu - lần đầu xác nhận với truyền thông tin Ngọc Châu chưa tốt nghiệp đại học là đúng. Tuy nhiên, người đại diện cho biết: "Ngọc Châu không gian dối trong việc cung cấp thông tin trước đó. Thời điểm thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Ngọc Châu trung thực trong việc cung cấp các thông tin hồ sơ như tình trạng học vấn 12/12 - phù hợp với quy chế cuộc thi, đang theo học ngành Công nghệ Sinh học, Đại học Tôn Đức Thắng". Theo đó, Ngọc Châu nói với ban tổ chức đã hoàn thành phần lớn học phần chính, hoàn thành các tín chỉ trong học phần bắt buộc, đang chờ thời điểm để làm đề án, thực hiện kỳ thực tập... Sau đăng quang hồi tháng 5/2022, cô bận rộn lịch trình trong nhiệm kỳ hoa hậu, thi Miss Universe 2022 ở Mỹ nên các kế hoạch học tập tiếp theo bị gián đoạn.

Phía UniMedia và Ngọc Châu cho biết đã xin phép Đại học Tôn Đức Thắng để được hỗ trợ, tạo điều kiện trong việc hoàn thành đề án tốt nghiệp thời gian tới. Đại diện Ngọc Châu nói thêm hồ sơ cá nhân của người đẹp từ trước đến nay, chưa từng có thông tin cô tốt nghiệp đại học. Thông tin cô cung cấp cho truyền thông và các đơn vị liên quan chỉ ghi công việc chính là người mẫu, theo học ngành Công nghệ sinh học của Đại học Tôn Đức Thắng... Ngọc Châu từ Mỹ về nước hôm 17/1 sau khi cuộc thi Miss Universe 2022 kết thúc, kết quả không vào top 16. Cô vừa trải qua kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cùng người thân ở Tây Ninh, hiện trở lại thành phố Hồ Chí Minh, tham gia các sự kiện, hoạt động. Nguyễn Thị Ngọc Châu sinh năm 1993. Năm 2018, cô thử sức ở cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam và đăng quang, sau đó thi Miss Supranational 2019, vào Top 10 chung cuộc và đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Hồi tháng 5, cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, giành quyền thi Miss Universe 2022.

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