Lộ cận mặt con trai của Quý Bình với vợ đại gia hơn 7 tuổi, được nhận xét có nhiều nét giống bố

Hậu trường 03/02/2023 19:00

Đây là lần đầu tiên Quý Bình hé lộ phần lớn diện mạo của quý tử sau nhiều tháng giấu kín.

Tháng 3/2022, Quý Bình và bà xã doanh nhân Ngọc Tiền chính thức chào đón thành viên mới trong nhà. Mặc dù vậy, cặp đôi vẫn hạn chế chia sẻ những hình ảnh về quý tử lên mạng xã hội. Điều này khiến người hâm mộ càng thêm tò mò về diện mạo của con trai nam diễn viên.

Lộ cận mặt con trai của Quý Bình với vợ đại gia hơn 7 tuổi, được nhận xét có nhiều nét giống bố - Ảnh 1
Lộ cận mặt con trai của Quý Bình với vợ đại gia hơn 7 tuổi, được nhận xét có nhiều nét giống bố - Ảnh 2
Quý Bình và vợ đại gia giữ kín hình ảnh con trai. Ảnh: FBNV

Thậm chí trong suốt những tháng đầu đời, cả hai còn giấu mặt cậu bé. Mãi đến đầu năm 2023, Quý Bình mới đăng tải clip và video cận mặt của con, ghi lại cái Tết đầu tiên của Eric.

Trong đoạn clip, Eric đang cười toe toét lạy thần tài. Quý Bình chia sẻ: "Năm nay vía Thần Tài có người lạy phụ thương quá đi à". Được biết, ông bố tài tử đã dành trọn thời gian Tết cho gia đình. Đến chính anh cũng cảm thấy khó tin về điều này. Có lẽ Quý Bình muốn ưu tiên ở bên con trai trong cái Tết đầu đặc biệt ý nghĩa này.

Lộ cận mặt con trai của Quý Bình với vợ đại gia hơn 7 tuổi, được nhận xét có nhiều nét giống bố - Ảnh 3
Lộ cận mặt con trai của Quý Bình với vợ đại gia hơn 7 tuổi, được nhận xét có nhiều nét giống bố - Ảnh 4
Lộ cận mặt con trai của Quý Bình với vợ đại gia hơn 7 tuổi, được nhận xét có nhiều nét giống bố - Ảnh 5
Quý tử đầu lòng của nam diễn viên "Dù gió có thổi" lần đầu lộ diện. Ảnh: Internet

Trong hình ảnh và video clip mới nhất, con trai Quý Bình bụ bẫm, đáng yêu. Có góc nghiêng khá giống bố. Trước đó doanh nhân Ngọc Tiền cũng cho biết Eric thừa hưởng sống mũi cao, khung xương mặt giống bố, còn cằm và miệng là bản sao của mẹ. Cậu bé có tính tình ngoan ngoãn, tươi vui, vô cùng trộm vía.

"Điều đầu tiên con làm mỗi ngày khi ngủ dậy là cười. Tôi là người chăm bé chính vì Eric bú sữa mẹ. Cháu và chị ruột hỗ trợ tôi chăm con. Con cực kỳ ngoan nên tôi khá nhàn", vợ Quý Bình bộc bạch.

Lộ cận mặt con trai của Quý Bình với vợ đại gia hơn 7 tuổi, được nhận xét có nhiều nét giống bố - Ảnh 6

Trước đó, khi chia sẻ về cuộc sống làm ba bỉm, Quý Bình vui vẻ nói: "Không điều gì quan trọng với tôi lúc này ngoài hai mẹ con. Tôi ru con ngủ, tự giặt quần áo của con bằng tay chứ không nhờ đến người giúp việc. Cảm giác khi làm những việc ấy thật thiêng liêng. Tôi nghĩ đó là niềm hạnh phúc của tất cả ông bố".

Ngoài yêu chiều con trai đầu lòng, Quý Bình còn đối xử rất tốt với con riêng của vợ. Anh luôn đối xử nhẹ nhàng, tâm lý và dành được tình cảm của các con riêng. 

Lộ cận mặt con trai của Quý Bình với vợ đại gia hơn 7 tuổi, được nhận xét có nhiều nét giống bố - Ảnh 7

Được ông xã cưng chiều và thấu hiếu, doanh nhân Ngọc Tiền cảm thấy hạnh phúc, không áp lực trong hôn nhân. Cô chia sẻ: "Đối với tôi con cái như món quà trời ban, thế nên tôi và chồng để mọi thứ tự nhiên, không quá đặt nặng chuyện sinh thêm con".

Quý Bình và doanh nhân Ngọc Tiền tổ chức hôn lễ vào đầu tháng 12/2020, sau hơn 3 năm hẹn hò.

Được biết bà xã sinh năm 1976, hơn nam diễn viên 7 tuổi. Ngọc Tiền là tổng giám đốc của một công ty bất động sản, có 2 con riêng trước đó.

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