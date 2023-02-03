Ca sĩ Đan Trường bất ngờ thông báo tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại

Hậu trường 03/02/2023 16:00

Chia sẻ của Đan Trường khiến người hâm mộ lo lắng, liên tục gửi lời hỏi thăm nam ca sĩ.

Đan Trường là gương mặt “nổi đình nổi đám” một thời trong showbiz Việt. Anh đi lên bằng hai bàn tay trắng và nổi tiếng nhờ thực lực của bản thân. Các bài hát làm lên tên tuổi của anh phải kể đến như Nhánh lan rừng, Mãi mãi một tình yêu, Tình đơn phương, Tình khúc vàng, Trăng vỡ... 

Mỗi khi nam ca sĩ xuất hiện ở các sân khấu, sự kiện lớn nhỏ đều nhận được sự săn đón vô cùng nồng nhiệt từ công chúng. Tuy nhiên mới đây "anh Bo" đã thông báo tình hình sức khỏe đáng lo ngại. Nam ca sĩ cho biết trong thời gian sắp tới sẽ hạn chế sử dụng điện thoại và không thể chăm chỉ tương tác với người hâm mộ như trước đây.

Ca sĩ Đan Trường bất ngờ thông báo tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại - Ảnh 1

Cụ thể nam ca sĩ tâm sự đôi mắt đã trở nên yếu hơn so với trước: "Người ta có câu đời người ngắn ngủi lắm, nên hãy sống sao cho đáng sống. Bây giờ ngẫm lại mình mới thấy đúng. Hai mươi mấy tuổi là tuổi mới học xong, là tuổi chuẩn bị hành trang bước vào đời. Ba mươi mấy tuổi là trải đời. Bốn mươi mấy tuổi là lúc đúc kết và lấy đó làm kinh nghiệm. Quay đi quay lại cũng thấy hết nửa đời người rồi. Gần 30 năm tuổi xuân của mình bận rộn liên tục, cứ nghĩ sắp tới sẽ được nghỉ ngơi... Nhưng hình như sắp bắt đầu lại từ đầu thì phải. Thông báo nhẹ đôi mắt mình giờ yếu quá nên sẽ ít xem điện thoại lại đó cả nhà ơi ".

Ở dưới phần bình luận, một khán giả không khỏi thắc mắc: "Ủa là sao anh? Anh viết làm em hoang mang quá, huhu". Đứng trước câu hỏi này, "anh Bo" đã khéo léo từ chối: "Có những niềm riêng làm sao nói được". Ngoài ra đa số người hâm mộ đều khuyên Đan Trường nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn cho bản thân: "Thương anh quá, anh nghĩ ngơi nhiều nha anh", "Mơn mởn như trai 20 thế kia", "Chỉ mong anh luôn khoẻ và sống cuộc đời an yên"...

Ca sĩ Đan Trường bất ngờ thông báo tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại - Ảnh 2

Đan Trường sinh năm 1976, tên tuổi gắn bó với cả một thế hệ thanh xuân của thế hệ 8X, 9X. Anh từng bảy lần liên tiếp nhận giải "Ca sĩ được yêu thích nhất" của Làn sóng xanh. Ca sĩ kết hôn với doanh nhân Thủy Tiên - kém 10 tuổi - năm 2013 và định cư ở Mỹ. Năm 2017, Đan Trường đón con trai đầu lòng. Giữa tháng 7/2021, vợ chồng ca sĩ thông báo ly hôn sau tám năm chung sống. Cả hai giữ quan hệ bạn bè, cùng nhau nuôi dạy con.

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