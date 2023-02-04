NSƯT Xuân Bắc vừa có hoạt động mới nhất trên mạng xã hội sau nhiều ngày im lìm để tránh bão dư luận.

Sau nhiều ngày không có bất cứ động thái nào trên trang cá nhân khi bài viết "Cái tát của mẹ" gây tranh cãi gay gắt và dẫn đến nhiều chỉ trích, nghệ sỹ Xuân Bắc vừa trở lại với một đoạn video trên trang TikTok của mình, được quay tại nhà riêng. Đây được xem là lần đầu tiên nam nghệ sỹ tái xuất mạng xã hội sau vụ việc gây ầm ĩ. Xuân Bắc xuất hiện tươi tắn sau ồn ào. Ảnh: Chụp màn hình Trong đoạn video ngắn, Xuân Bắc xuất hiện vui vẻ, tươi tắn. Anh khoe với khán giả cây khế trĩu quả của nhà mình. Anh ccòn hài hước thách đố cư dân mạng cây khế có bao nhiêu quả. Dười phần bình luận, nhiều fan bày tỏ sự thích thú trước khoảnh khắc đời thường bình dị của nghệ sỹ.

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, NSƯT Xuân Bắc gây ồn ào khi viết "Cái tát của mẹ" sau khi Táo quân gặp phản ứng trái chiều từ khán giả. Trong đó, nghệ sĩ kể câu chuyện một người con chê bánh chưng Tết mẹ nấu không ngon, từ đó dẫn đến tranh cãi trong bữa ăn tất niên. Người con cho rằng năm nào cũng ăn một món nên ngán và muốn thay đổi người gói bánh. Ngay sau đó, người này bị mẹ tát và nhận giáo huấn từ cha. Bài đăng ngày 24/1 (tức mùng 3 Tết) sau khi chương trình Táo quân 2023 - có Xuân Bắc tham gia với vai Nam Tào - lên sóng đêm giao thừa Tết Quý Mão, nhận nhiều khen chê của khán giả. Vì vậy, nhiều người cho rằng nghệ sĩ mượn chuyện để châm biếm những ai chê Táo quân, nói khán giả "ăn cháo đá bát", vô ơn.

Xuân Bắc vấp phải chỉ trích của một số đồng nghiệp, giới chuyên môn và khán giả. Đa phần cho rằng phát ngôn của anh không phù hợp với vai trò người của công chúng, giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Sau mấy ngày im lặng, đến chiều mùng 6 Tết (27/1), Xuân Bắc mới lên tiếng thông qua báo Văn Hóa - cơ quan ngôn luận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đơn vị chủ quản của Nhà hát Kịch Việt Nam, nơi anh làm giám đốc). Tuy nhiên, anh phủ nhận việc xúc phạm khán giả, nói rằng một số người hiểu nhầm câu chuyện của mình và anh xin lỗi về điều đó. Động thái này của Xuân Bắc tiếp tục khiến nhiều cư dân mạng giận dữ, bức xúc vì cho rằng anh "xin lỗi cũng như không" và không thẳng thắn nhận sai lầm của mình, và nhất là vẫn giữ nguyên bài viết trên ở trang cá nhân. Xuân Bắc sinh năm 1976, là gương mặt quen thuộc qua các phim truyền hình 12A-4H, Chuyện nhà Mộc, Sóng ở đáy sông, Con đường sáng, Hai phía chân trời... Nghệ sĩ cũng có nhiều người hâm mộ nhờ các vai hài ăn khách trong Gặp nhau cuối tuần, Táo quân - Gặp nhau cuối năm... Ngoài ra, anh làm MC một số chương trình như Đuổi hình bắt chữ, Hỏi xoáy đáp xoay, Ơn giời! Cậu đây rồi... Xuân Bắc hiện có tên trong đợt xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân lần thứ 10. Anh là giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Trước đó, nghệ sĩ giữ chức phó giám đốc trong vòng 5 năm, từ 2016.

Nữ ca sĩ Vbiz dám lên tiếng thẳng về vụ Xuân Bắc và bài viết 'Cái tát của mẹ' Dù từng hợp tác với Xuân Bắc, nhưng nữ ca sĩ này không ngại bày tỏ quan điểm về câu chuyện đang gây tranh cãi.

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