Xuân Bắc gửi lời xin lỗi khán giả, Bộ Văn hóa tiến hành xác minh, xử lý vụ việc

Sao Việt 27/01/2023 19:10

Sau phát ngôn gây tranh cãi, chiều ngày 27/1, nghệ sĩ Xuân Bắc gửi lời xin lỗi chân thành tới khán giả vì khiến khán giả "hiểu nhầm" và mong muốn được khán giả tiếp tục đồng hành, ủng hộ.

Xuân Bắc mới chỉ trả lời báo Văn Hóa là cơ quan ngôn luận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - đơn vị quản lý Nhà hát Kịch Việt Nam nơi Xuân Bắc làm giám đốc. 

Theo đó, Xuân Bắc cho biết, câu chuyện mà anh viết trên trang Facebook của mình chỉ là câu chuyện cá nhân và không có ý làm tổn thương, xúc phạm khán giả - những người mà anh luôn trân trọng và biết ơn. 

"Tuy nhiên, qua dư luận, câu chuyện của tôi đã gây hiểu nhầm cho một số khán giả và tôi chân thành xin lỗi khán giả về điều này và mong muốn khán giả tiếp tục đồng hành, ủng hộ", Xuân Bắc nói.

Xuân Bắc gửi lời xin lỗi khán giả, Bộ Văn hóa tiến hành xác minh, xử lý vụ việc - Ảnh 1
NSƯT Xuân Bắc. Ảnh: FBNV

Như vậy Xuân Bắc xin lỗi vì câu chuyện cá nhân của anh đã khiến khán giả "hiểu nhầm". 

Vì vậy mà trong khi nói lời xin lỗi, Xuân Bắc không gỡ bài đăng "gây hiểu nhầm" là "ngụ ngôn" Cái tát của mẹ, tính đến 19h00 ngày 27/1.

Sáng nay, Xuân Bắc trong vai trò là giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam đã làm trưởng ban lễ tang nghệ sĩ Trần Tiến tại Nhà tang lễ quốc gia. 

Tuy nhiên anh không lên đọc điếu văn, chỉ lẫn trong đám đông lo liệu lễ tang cùng gia đình nghệ sĩ Trần Tiến và Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.

Xuân Bắc gửi lời xin lỗi khán giả, Bộ Văn hóa tiến hành xác minh, xử lý vụ việc - Ảnh 2

Câu chuyện gây xôn xao dư luận với nhiều ý kiến trái chiều trong những ngày qua. Ngày 27/1, ông Lê Đức Trung - Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL cho biết Bộ Văn hóa đã nắm thông tin sự việc NSƯT Xuân Bắc kể chuyện ngụ ngôn khi bóng gió mắng khán giả chê Táo quân 2023 trên trang cá nhân.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã giao cho Thứ trưởng Tạ Quang Đông và Cục Nghệ thuật Biểu diễn giải quyết vụ việc. Theo đó, vụ việc sẽ được giải quyết trên tinh thần khách quan, thận trọng và xem xét xử lý nếu NSƯT Xuân Bắc có vi phạm.

"Là người của công chúng, hơn nữa đang đảm đương vai trò quản lý nhà nước nên cá nhân nghệ sĩ Xuân Bắc cũng cần có sự điều chỉnh và rút kinh nghiệm để có những phát ngôn rõ ràng, tránh gây hiểu lầm; đồng thời chịu trách nhiệm trước những phát ngôn của mình", ông Đông nói.  

Trước đó, Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Trần Hướng Dương nói Xuân Bắc cần rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ việc này. 

Ông cũng bày tỏ quan điểm trước việc Xuân Bắc vẫn không gỡ bài đăng và hoàn toàn im lặng trước làn sóng phẫn nộ của khán giả: bất kể ai biết ứng xử văn minh thì khi thấy mình mắc lỗi đều cần nói lời xin lỗi chân thành, người của công chúng thì càng phải làm vậy.

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