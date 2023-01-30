Nữ ca sĩ Vbiz dám lên tiếng thẳng về vụ Xuân Bắc và bài viết 'Cái tát của mẹ'

Những ngày qua, Xuân Bắc trở thành tâm điểm của dư luận. Nhưng không phải vì anh vừa có vai diễn để đời, xuất hiện trong chương trình truyền hình nổi tiếng hay gây chú ý khi đảm nhận vị trí MC, giám khảo.

Trước những ồn ào về câu chuyện của Xuân Bắc bị cho là ẩn ý mắng khán giả, mới đây ca sĩ Thái Thùy Linh đã có chia sẻ thẳng thắn và nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng.

Cụ thể, sau khi Táo quân 2023 lên sóng và nhận những khen, chê từ công chúng, Xuân Bắc có bài viết dài trên trang cá nhân với tiêu đề “Cú tát của mẹ”.

Theo đó, trên trang cá nhân nữ ca sĩ đã bày tỏ quan điểm của mình xoay quanh sự việc này. Điều đầu tiên, cô khẳng định lời xin lỗi của Xuân Bắc là lời xin lỗi về việc đã khiến mọi người hiểu lầm anh đang mắng khán giả chứ không hề xin lỗi về việc gián tiếp mắng khán giả.

Với tư cách trung lập nhìn nhận về sự việc của Xuân Bắc, Thái Thùy Linh cho biết mọi người đều có suy nghĩ, quan điểm riêng của mình. Nếu ai thích Xuân Bắc vẫn có thể ủng hộ anh, còn nếu không có thể "tẩy chay" vị nghệ sĩ bằng cách không sử dụng sản phẩm có anh quảng cáo.

Cũng chính vì mỗi người có một quan điểm và sự nhìn nhận khác nhau, Thái Thùy Linh cho biết một cá nhân không thể đứng ra thay tiếng nói cho bất cứ ai để ném đá và kêu gọi ném đá trong sự việc của Xuân Bắc.

Thái Thùy Linh. Ảnh: Internet

Thái Thùy Linh kết luận lại những nhận định của mình khi cho biết bài viết của mình không hề lên án cũng như bênh vực ai. Nếu Xuân Bắc thực sự mắng khản giả thì việc anh bị khán giả ném đá cũng là điều đương nhiên. Sau cùng nữ ca sĩ mong mọi việc sẽ sớm khép lại và hướng đến những câu chuyện tốt đẹp, có ý nghĩa hơn.

"Bài viết này không lên án cũng chả bênh, nếu quả thực Xuân Bắc định 'tát' khán giả thật thì chắc chắn anh ấy dù khôn ngoan đến đâu cũng bị vả lại cho ngàn cái tát thôi, đáng đời thôi. Lớn rồi, tự chịu trách nhiệm", Thái Thùy Linh cho hay.

Ngày 27/1, Xuân Bắc trả lời báo Văn Hóa là cơ quan ngôn luận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - đơn vị quản lý Nhà hát Kịch Việt Nam nơi Xuân Bắc làm giám đốc.

Anh cho biết, câu chuyện mà anh viết trên trang Facebook của mình chỉ là câu chuyện cá nhân và không có ý làm tổn thương, xúc phạm khán giả - những người mà anh luôn trân trọng và biết ơn.

"Tuy nhiên, qua dư luận, câu chuyện của tôi đã gây hiểu nhầm cho một số khán giả và tôi chân thành xin lỗi khán giả về điều này và mong muốn khán giả tiếp tục đồng hành, ủng hộ", Xuân Bắc nói.

Như vậy Xuân Bắc xin lỗi vì câu chuyện cá nhân của anh đã khiến khán giả "hiểu nhầm".

Vì vậy mà trong khi nói lời xin lỗi, Xuân Bắc không gỡ bài đăng "gây hiểu nhầm" là "ngụ ngôn" Cái tát của mẹ trên trang cá nhân.

Cũng trong ngày 27/1, ông Lê Đức Trung - Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL cho biết Bộ Văn hóa đã nắm thông tin sự việc NSƯT Xuân Bắc kể chuyện ngụ ngôn khi bóng gió mắng khán giả chê Táo quân 2023 trên trang cá nhân.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã giao cho Thứ trưởng Tạ Quang Đông và Cục Nghệ thuật Biểu diễn giải quyết vụ việc. Theo đó, vụ việc sẽ được giải quyết trên tinh thần khách quan, thận trọng và xem xét xử lý nếu NSƯT Xuân Bắc có vi phạm.

"Là người của công chúng, hơn nữa đang đảm đương vai trò quản lý nhà nước nên cá nhân nghệ sĩ Xuân Bắc cũng cần có sự điều chỉnh và rút kinh nghiệm để có những phát ngôn rõ ràng, tránh gây hiểu lầm; đồng thời chịu trách nhiệm trước những phát ngôn của mình", ông Đông nói.