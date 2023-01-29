Xuân Bắc, Trấn Thành và những nghệ sĩ Việt từng bị chỉ trích 'coi thường khán giả'

Vào ngày mùng 2 Tết, NSƯT Xuân Bắc đăng trên trang cá nhân bài viết rất dài tựa đề Cái tát của mẹ, kể chuyện một người mẹ Tết nào cũng hì hụi gói bánh chưng trong khi con trai bà, người "gói bánh (chưng) rất ngu", năm nào cũng mong mỏi bánh chưng của mẹ, ăn "tụt cả lưỡi" nhưng lại chê bánh mẹ gói. Cuối cùng, anh ta nhận "cái tát lật mặt" của mẹ cùng lời mắng "ăn cháo đá bát".

Trước sự phản đối gay gắt của khán giả, Xuân Bắc vẫn im lặng, mãi đến chiều 27/1 mới lên tiếng trên báo Văn Hóa - cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Anh nói lời xin lỗi nhưng không phải vì đã "mắng" khán giả "ăn cháo đá bát" mà vì "gây hiểu nhầm".

Bài viết sử dụng ngôn từ sắc sảo và "đanh đá", nội dung câu chuyện cũng như cách dẫn dắt, các chi tiết, thông điệp trong đó khiến số đông người đọc hiểu rằng Xuân Bắc đang "mắng" những người chê chương trình Táo quân năm nay. Thế là trong mấy ngày trời, mạng xã hội sôi sục với những lời chỉ trích, phê phán Xuân Bắc có thái độ bề trên, coi thường khán giả.

Câu chuyện mà tôi viết trên status chỉ là chuyện cá nhân và không hề có ý làm tổn thương, xúc phạm khán giả - những người mà tôi luôn trân trọng, biết ơn. Tuy nhiên, qua dư luận, câu chuyện của tôi đã gây hiểu nhầm cho một số khán giả. Tôi chân thành xin lỗi khán giả về điều này và cũng chân thành cảm ơn những người đã hiểu đúng câu chuyện của tôi. Tôi mong muốn được khán giả tiếp tục đồng hành, ủng hộ".

Nhiều khán giả cho rằng, Xuân Bắc "xin lỗi cũng như không", và bất bình vì anh không gỡ bài viết trên trang cá nhân của mình.

Trấn Thành

Năm 2017, Trấn Thành bị "vạ miệng" khi phản hồi về ý kiến "gameshow hài ngày càng rẻ tiền". Theo nam danh hài, một số khán giả chỉ dựa trên vài vấn đề nhỏ để quy chụp cả chương trình là nhảm. Anh tuyên bố: “TV là của chung, chúng ta nên chọn lọc mà xem. Nếu quý vị cảm thấy chương trình nào nhảm nhí, hãy tắt TV”.

Phát ngôn của Trấn Thành khiến nhiều khán giả nổi giận, chỉ trích gay gắt. Họ cho rằng Trấn Thành quá ngạo mạn, coi thường khán giả. Thậm chí nhiều người còn kêu gọi bạn bè, thân nhân và người xem truyền hình tẩy chay những show có ông xã Hari Won tham gia. Phát ngôn này cũng được cho là một lý do khiến Đài truyền hình Vĩnh Long "cấm sóng" Trấn Thành, khiến nam danh hài không còn xuất hiện trong các chương trình của đài một thời gian.

Sau đó, Trấn Thành gửi lời xin lỗi. Thái độ cầu thị cùng với tài năng giúp anh dần lấy lại được hình ảnh của mình, tiếp tục bùng nổ với loạt gameshow và chương trình truyền hình thực tế.

Đông Nhi

Năm vừa qua, Đông Nhi đối diện với cuộc khủng hoảng chưa từng có trong sự nghiệp do có lời lẽ công kích người hâm mộ trên trang cá nhân. Trong bài viết trên trang cá nhân, cô kể về mâu thuẫn với một fan ruột, chỉ trích người này với lời lẽ đầy cảm tính, có phần mất kiểm soát.

Nữ ca sĩ chia sẻ bị sợ hãi khi đối diện với những fan “vừa cười nói với mình ngay sau đó lại đăng lời lẽ xúc phạm”. Cô khẳng định không thể chiều theo ý muốn của tất cả người hâm mộ.

Bài chia sẻ của Đông Nhi bị phản ứng mạnh. Làn sóng quay lưng, tẩy chay nữ ca sĩ rộ lên. Nhiều người hâm mộ lâu năm bày tỏ sự thất vọng trước cách xử lý của nữ ca sĩ và cho rằng cô không tôn trọng fan.

Sau bài viết đó, hàng nghìn fan của Đông Nhi tuyên bố quay lưng với cô. Từ một mâu thuẫn nhỏ, nữ ca sĩ với lời lẽ công kích đã thổi bùng cơn giận dữ khiến nó lan ra diện rộng. Cuộc khẩu chiến nhanh chóng chia phe, một bên là Đông Nhi, một bên là lực lượng fan đông đảo. Sau tất cả, cô phải lên tiếng xin lỗi ngay sau đó.

Tiên Cookie

Được khán giả yêu mến vì tính cách thẳng thắn nhưng vào tháng 6/2019, Tiên Cookie gây tranh cãi khi đăng tải bài viết chia sẻ quan điểm về chuyện "yêu - ghét" của công chúng dành cho người làm nghệ thuật.

Bài viết của cô nhanh chóng nhận phản ứng đa chiều từ dư luận. Rất nhiều người đồng tình ủng hộ, cũng nhiều người cho rằng quan điểm của Tiên Cookie chỉ đúng một nửa. Điều đáng nói là Tiên Cookie đã "thêm dầu vào lửa" khi đáp trả với thái độ hằn học, dữ dội trước một bình luận tỏ ra không hài lòng với cô.

Nhiều cư dân mạng đã vào bình luận bày tỏ nỗi thất vọng cũng như phản đối quan điểm của Tiên Cookie. Phần lớn ý kiến cho rằng, lời nói và hành động như vậy không thể hiện sự tôn trọng khán giả, nữ nhạc sỹ cần lên tiếng giải thích và xin lỗi. Sau đó, sản phẩm của Tiên Cookies cũng bị nhiều khán giả tẩy chay một thời gian dài.