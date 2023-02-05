Con gái Mai Phương để lộ kỷ niệm xúc động về người mẹ quá cố trong phòng ngủ

Những kỷ niệm ngắn ngủi cùng mẹ của bé Lavie giờ chỉ còn lại nỗi nhớ thương khi "âm dương cách biệt".

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, bảo mẫu của con gái Mai Phương đã cập nhật những hình ảnh mới nhất của bé Lavie. Hai cô cháu thể hiện tình cảm yêu thương dành cho nhau. Sau khi Mai Phương ra đi, bảo mẫu là người kề cận chăm sóc, bảo vệ và yêu thương bé Lavie hết mực. Bên cạnh đó, không gian phòng ngủ của bé Lavie cũng gây chú ý. Căn phòng có màu hồng ngọt ngào. Dù không gian nhỏ nhắn nhưng được sắp xếp gọn gàng. Trong căn phòng ngủ của bé Lavie, một chi tiết đã làm ai nấy phải ngậm ngùi xúc động. Đó là di ảnh của cố diễn viên Mai Phương đặt treo trên tường rất trang trọng. Khuôn mặt rạng rỡ của hai mẹ con cùng nụ cười tươi tắn ngày nào nay chỉ còn lại nỗi nhớ thương khi "âm dương cách biệt".

Trong phòng ngủ của bé Lavie treo nhiều ảnh chụp cùng mẹ. Ảnh: FBNV Năm 2020, diễn viên Mai Phương qua đời sau thời gian dài điều trị bệnh ung thư phổi. Lúc đó, con gái cô, bé Lavie (tên thật Phùng Ngọc Thiên Như) mới tròn 6 tuổi. Nay ở tuổi lên 9, cô bé phổng phao lên nhiều và càng thêm xinh xắn. Đặc biệt, Lavie có đôi mắt cực kỳ giống mẹ ruột khiến ai gặp cũng mủi lòng nhớ đến nữ diễn viên quá cố. Trong những ngày cuối đời, Mai Phương luôn trăn trở về người con gái bé bỏng. Ảnh: FBNV Con gái Mai phương và ca sĩ Phùng Ngọc Huy được nhận xét là rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

Hiện tại, Lavie sống cùng với 2 cô bảo mẫu. Ca sĩ Phùng Ngọc Huy đang cố gắng làm thủ tục để đưa con gái sang Mỹ sinh sống. Đúng như nguyện vọng của Mai Phương, bé Lavie tiếp tục học tập ở một trường quốc tế. Bé được nhà trường tài trợ học bổng cho tới năm 18 tuổi. Ở trường, Lavie là học sinh xuất sắc. Bé được nhận xét là chăm ngoan và tích cực trong mỗi tiết học, trong đó Toán và Tiếng Việt là 2 môn yêu thích nhất. Sống cùng cô bảo mẫu, bé Lavie được chăm sóc rất tốt. Đồng nghiệp của Mai Phương cũng thường xuyên quan tâm đến Lavie, đưa cô bé tham dự nhiều sự kiện thiếu nhi để cuộc sống thêm nhiều sắc màu, bù đắp cho tuổi thơ của bé. Trên trang cá nhân, hai cô bảo mẫu thường xuyên chia sẻ hoạt động thường ngày của Lavie. Hiểu rõ sở thích của bé, họ thường xuyên đưa bé đi du lịch biển trong các kỳ nghỉ. Ngoài ra, hai người bạn thân của cố nghệ sĩ Mai Phương là Trương Bảo Như và Ốc Thanh Vân cũng thường xuyên đón bé về nhà và chăm sóc như con ruột mình. Thấy con được yêu thương, vui vẻ có lẽ ở thế giới bên kia cố nghệ sĩ Mai Phương cũng yên tâm hơn phần nào. Nhiều người không giấu được sự xót xa, cũng cầu chúc cho bé Lavie luôn bình an, sớm đoàn tụ với bố.

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