'Người đẹp chuyển giới' Lâm Khánh Chi bùi ngùi nhớ lại ngày lên xe hoa với chồng cũ, nhắn nhủ xúc động tới 'người ấy'

Nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho chuyện tình tan vỡ của Lâm Khánh Chi và Phi Hùng.

Mới đây nhất, Lâm Khánh Chi thu hút sự chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái liên quan đến chồng cũ Phi Hùng. Theo đó, cô nhắn nhủ đến người từng "đầu ấp tay gối" gây xúc động: "Mới đây đã 5 năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá. Đúng ngày này 5 năm trước, Khánh Chi bước lên xe hoa với tình yêu của mình, giờ chỉ còn là kỉ niệm ùa về. Khánh Chi xin phép được đăng lại bức ảnh này với nhiều cung bậc cảm xúc. Anh ở nơi xa giữ gìn sức khỏe nhé!". Đính kèm là hình ảnh cô cùng người xưa diện áo dài truyền thống tông vàng rực rỡ trong hôn lễ rình rang ngày nào.

Lâm Khánh Chi nhớ lại ngày cưới, đồng thời nhắn nhủ xúc động đến chồng cũ. Ảnh: FBNV Dưới phần bình luận, "Nữ hoàng chuyển giới" Cát Tuyền không giấu tiếc nuối cho Lâm Khánh Chi và Phi Hùng: "Tiếc cho cặp đôi hoàn hảo. Mong em gái của chị luôn được hạnh phúc". Nhiều fan lẫn cư dân mạng đều bày tỏ nỗi buồn vì mối tình đẹp ngày nào nay đã tan vỡ vĩnh viễn. Nhiều người tiếc nuối cho chuyện tình của Lâm Khánh Chi và Phi Hùng. Ảnh: Chụp màn hình Năm 2017, Lâm Khánh Chi lên xe hoa với nửa kia tên Phi Hùng. Sau kết hôn, cả hai quyết định sang xứ Chùa Vàng làm thụ tinh ống nghiệm và nhờ người mang thai hộ. Đến cuối năm 2018, con trai của cặp đôi – bé Thiên Long chính thức chào đời.

Những tưởng cứ thế hôn nhân của Lâm Khánh Chi sẽ mãi hạnh phúc. Nào ngờ, vào cuối năm 2021, Lâm Khánh Chi và Phi Hùng thông báo “đường ai nấy đi” vì một số lý do riêng. Hậu ly hôn, Lâm Khánh Chi giành được quyền nuôi dưỡng con trai Thiên Long. Giữa nữ ca sĩ và chồng cũ Phi Hùng tuy từng xảy ra một số mâu thuẫn nhưng sau đó cả hai quyết định ngồi lại với nhau để giải quyết khúc mắc. Hiện nay, Lâm Khánh Chi và chồng cũ thống nhất xem nhau là bạn để con trai được hưởng đủ tình yêu thương từ bố mẹ. Sau chuyện tình tan vỡ, Lâm Khánh Chi dồn nhiều tâm sức cho việc kinh doanh online và chăm sóc con trai. Cô tốn nhiều tiền để làm đẹp cho bản thân và sang Thái phẫu thuật dây thanh quản để giọng nói mượt mà nữ tính hơn. Dẫu có cuộc sống riêng nhưng nữ ca sĩ cũng đôi khi hoài niệm về chồng cũ.

Lê Dương Bảo Lâm chính thức lên tiếng khi bị chỉ trích 'hỗn', thiếu tôn trọng đàn anh Thời gian qua, Lê Dương Bảo Lâm thường xuyên bị vướng phải chỉ trích từ người xem khi có nhiều phát ngôn thiếu tôn trọng bạn diễn lớn tuổi hơn.

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