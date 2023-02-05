Lê Dương Bảo Lâm chính thức lên tiếng khi bị chỉ trích 'hỗn', thiếu tôn trọng đàn anh

Hậu trường 05/02/2023 14:00

Thời gian qua, Lê Dương Bảo Lâm thường xuyên bị vướng phải chỉ trích từ người xem khi có nhiều phát ngôn thiếu tôn trọng bạn diễn lớn tuổi hơn.

Sau khi 2 ngày 1 đêm được phát sóng, Lê Dương Bảo Lâm trở thành cái tên hot nhất nhì dàn diễn viên, nghệ sĩ trẻ bởi sự duyên dáng, hài hước. Không chỉ "mặn" trong chương trình chiếu sóng, anh chàng còn là "vựa meme" của các thành viên trong dàn cast khi không ai là không có "ảnh dìm" trên Facebook của nam diễn viên.

Lê Dương Bảo Lâm chính thức lên tiếng khi bị chỉ trích 'hỗn', thiếu tôn trọng đàn anh - Ảnh 1

Vốn là người đầy năng lượng, hoạt ngôn nhưng đôi lúc nam diễn viên lại dính vào thị phi liên quan đến những phát ngôn. Gần đây, Lê Dương Bảo Lâm còn bị một bộ phận dân mạng cho rằng anh "hỗn", có thái độ khó chịu khi tương tác cùng các đồng nghiệp, đàn anh trên sóng truyền hình. 

Trước làn sóng chỉ trích này, Lê Dương Bảo Lâm không ngần ngại lên tiếng: “Không có hỗn, những cái đó là diễn thôi quý vị ơi, cái nghề của tôi mà hỗn là khỏi làm nghề. Trời ơi, chỉ cần một người quật thôi em cũng chết.

Ví dụ lỡ như anh Ngô Kiến Huy nói: 'Lâm hỗn quá, show nào có anh thì không có Lâm', nói như vậy với nhà sản xuất là chết tôi không. Anh em chúng tôi chỉ đùa giỡn vui với nhau thôi chứ không có ý gì, không có hỗn. Khi người ta đã ghét mình rồi thì mình làm cái gì người ta cũng ghét hết".

Lê Dương Bảo Lâm chính thức lên tiếng khi bị chỉ trích 'hỗn', thiếu tôn trọng đàn anh - Ảnh 2

Lê Dương Bảo Lâm khẳng định bản thân rất hòa đồng, vui vẻ với anh em đồng nghiệp. Những khoảnh khắc tương tác có phần gay gắt trên màn ảnh chỉ là “gia vị” để chương trình thu hút hơn. Chẳng ai muốn xem một chương trình mà người tham gia đều e ngại “mích lòng” khiến bầu không khí gượng gạo.

Chính một thành viên của chương trình là HIEUTHUHAI cũng từng lên tiếng thanh minh cho Dương Lâm: “Các anh cực kì thân thiện và hòa đồng. Ban đầu, tôi cứ sợ mình sẽ khó tiếp xúc nhưng các anh đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Anh Trường Giang và anh Kiều Minh Tuấn đã hướng dẫn tôi, anh Ngô Kiến Huy và anh Dương Lâm, anh Cris rất quan tâm mọi người, luôn hỏi thăm sức khỏe các thành viên còn lại".

Lê Dương Bảo Lâm xuất thân là một diễn viên hài, từng giành quán quân Cười xuyên Việt 2015. Bước đệm từ cuộc thi giúp tên tuổi anh được biết đến nhiều hơn. Sau đó, diễn viên quê Đồng Nai góp mặt trong nhiều gameshow truyền hình, tham gia sáng tạo nội dung trên TikTok.

Tài khoản của anh hiện có hơn 2,1 triệu lượt theo dõi và 36,3 triệu lượt like. Nam diễn viên thường đăng tải những clip livestream hài hước hay khoảnh khắc vui nhộn cùng đồng nghiệp, gia đình, mang lại tiếng cười cho người xem. 

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