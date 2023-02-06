Bị nói sân si hơn thua từng điều nhỏ nhặt, Lệ Quyên 'xù lông' đáp trả

Khi bị một cư dân mạng chê bai đánh giá, Lệ Quyên không ngần ngại phản pháo.

Là nữ ca sĩ nổi tiếng và được yêu thích trong showbiz Việt, những hoạt động của "Nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên luôn được người hâm mộ theo dõi và quan tâm. Mới đây nhất trên trang cá nhân, Lệ Quyên đã có màn phản pháo anti-fan kém duyên khiến dân tình không khỏi bất ngờ. Cụ thể Lệ Quyên đã đăng đàn nói về chuyện bị một bộ phận dân mạng "vay mượn" bài viết nhưng không ghi nguồn cụ thể.

Bên dưới phần bình luận, ngoài những ý kiến đồng cảm, động viên Lệ Quyên, một netizen cũng đã để lại lời nhận xét với nội dung: "Chị này đang viên mãn có tất cả nhưng sao thấy sân si với đời từ những điều nhỏ nhặt quá vậy. Hoan hỉ lên chị ơi!". Đáp lời bình luận kém duyên này, Lệ Quyên chia sẻ: "Ăn cắp chất xám lại được khen hay sao? Dùng từ sân si với chị là sai nhé. Sân si dành cho những kẻ ganh tỵ, nhỏ nhen, vô cớ động chạm người khác. Đây là quan điểm đúng về tư cách và tự trọng mỗi người chị chia sẻ để mọi người đọc và suy ngẫm, lấy cắp tư duy người khác không nên, em nhé. Còn nếu không đồng quan điểm cứ thoải mái thôi, cứ coppy rồi để thiên hạ nghĩ mình sâu sắc cũng được.

Thấy nhiều người đồng tình với em ha, khổ thế đấy, bởi người đi ăn cắp có lẽ nhiều hơn người bị ăn cắp nên bị động đến là thốn ngay, xong xiên xẹo bóp méo sự việc theo kiểu thảo mai, hoan với chả hỉ, bớt đi, nha nha". Lệ Quyên đáp trả bình luận kém duyên. Ảnh: Chụp màn hình Có thể thấy hành động của Lệ Quyên thể hiện sự bức tức khi những bài viết của Lệ Quyên liên tục bị lấy nhưng không ghi rõ nguồn gốc. Lệ Quyên cho rằng đây là hành động "ăn cắp" và hoàn toàn không nên. Thế nên nữ ca sĩ cho rằng không thể gọi đây là "sân si" mà là nêu quan điểm cá nhân. Không im lặng bỏ qua, Lệ Quyên đều lên tiếng phản pháo khi nhận được những bình luận chê bai từ antifan. Về chuyện đáp trả những bình luận công kích, Lệ Quyên từng lên tiếng chia sẻ: "Khán giả góp ý chứ không ai xúc phạm. Lấy đâu cái suy nghĩ hoang đường là nghệ sĩ phải nhịn thế? Đừng mơ! Càng lương thiện càng phải biết tự bảo vệ mình, Quyên là thế". Hiện tại, nữ ca sĩ đang có mối tình đẹp như mơ với Lâm Bảo Châu. Vượt qua những khó khăn và gièm pha kém duyên của antifan, cặp đôi đã gắn bó được 3 năm.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-noi-san-si-hon-thua-tung-ieu-nho-nhat-le-quyen-xu-long-ap-tra-553000.html