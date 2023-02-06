Vợ đại gia hơn tuổi của Quý Bình lộ nhan sắc thật qua camera thường

Hậu trường 06/02/2023 16:42

Doanh nhân Ngọc Tiền - vợ diễn viên Quý Bình - bị bắt trọn khoảnh khắc chân thực nhất tại một sự kiện.

Quý Bìnhdoanh nhân Ngọc Tiền tổ chức đám cưới vào tháng 12/2020 sau 3 năm hẹn hò. Yêu và kết hôn với người phụ nữ lớn tuổi, giàu có và đã sinh con, Quý Bình từng phải chịu rất nhiều điều tiếng, xì xào bàn tán của dư luận. Nhiều người còn không ngần ngại gọi anh với biệt danh "phi công trẻ lái máy bay bà già", "trai tân lấy gái nạ dòng"... Thế nhưng, dường như Quý Bình không mấy bận tâm, anh cùng bà xã vẫn nhất mực bên nhau, tận hưởng cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Vợ đại gia hơn tuổi của Quý Bình lộ nhan sắc thật qua camera thường - Ảnh 1

Mới đây, bà xã doanh nhân của Quý Bình hiếm hoi xuất hiện tại một sự kiện của làng giải trí Việt. Thay vì có ông xã tháp tùng thì cô lại đi cùng đối tác nam. Doanh nhân Ngọc Tiền diện áo dài kín đáo, thu hút sự chú ý khi đến nơi tổ chức họp báo bằng xế hộp có giá khoảng 10 tỷ đồng.

Vợ đại gia hơn tuổi của Quý Bình lộ nhan sắc thật qua camera thường - Ảnh 2
Vợ đại gia hơn tuổi của Quý Bình lộ nhan sắc thật qua camera thường - Ảnh 3
Vợ đại gia hơn tuổi của Quý Bình lộ nhan sắc thật qua camera thường - Ảnh 4
Vợ Quý Bình hiếm hoi xuất hiện tại một sự giải trí. Ảnh: Internet

Nói về lí do vắng mặt của chồng, vợ Quý Bình cho biết, anh có chuyến công tác nước ngoài nên cô đi cùng người bạn của mình. Cô cũng thoải mái chia sẻ về nửa kia bằng tất cả sự tự hào: "Tới thời điểm này tôi thấy chồng tôi không phải lựa chọn của một mình tôi, chắc là ông trời đã đặt để chính xác rồi đó".

Khi được hỏi về ngày 14/2, nữ doanh nhân tiết lộ: "Với tôi, 14/2 sẽ hiện đại hơn. Tôi là người phụ nữ hiện đại nên ngày này tôi sẽ tỏ tình với người mình yêu. Dù đã về chung một nhà nhưng tôi vẫn muốn tạo bất ngờ, nói những lời động viên, chia sẻ để anh ấy biết rằng tôi luôn yêu thương và bên cạnh anh ấy".

Vợ đại gia hơn tuổi của Quý Bình lộ nhan sắc thật qua camera thường - Ảnh 5
Vợ đại gia hơn tuổi của Quý Bình lộ nhan sắc thật qua camera thường - Ảnh 6
Vợ đại gia hơn tuổi của Quý Bình lộ nhan sắc thật qua camera thường - Ảnh 7
Vợ Quý Bình có cuộc phỏng vấn ngắn tại sự kiện. Ảnh: Internet

Ngoài ra, nhan sắc của doanh nhân Ngọc Tiền qua camera thường cũng nhận về nhiều bàn tán. Có thể thấy, ở độ tuổi trung niên và trải qua 3 lần sinh nở, nữ đại gia đã bộc lộ dấu vết thời gian. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn dành lời khen cho bà xã Quý Bình về gương mặt khá phúc hậu, có khí chất của một doanh nhân thành đạt.

Vợ đại gia hơn tuổi của Quý Bình lộ nhan sắc thật qua camera thường - Ảnh 8

Là chủ của một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bất động sản nên Ngọc Tiền khá bận bịu. Đến mức họ không thể có một kì trăng mật lãng mạn ngọt ngào như nhiều cặp vợ chồng khác. Mỗi ngày, chị đều đi làm từ 8 giờ sáng và về nhà lúc tối muộn. Những hôm thu xếp được thời gian về sớm, chị sẽ tranh thủ về nhà để chuẩn bị bữa tối cho chồng.

"Chúng tôi thích cuộc sống bình dị sau giờ làm việc. Thay vì những buổi tối hẹn hò ở một quán ăn nào đó, vợ chồng sẽ chọn cách tự nấu ăn tại nhà.

Khi anh Bình đi làm về sẽ ăn cơm tôi nấu hoặc tôi bận thì anh Bình sẽ vào bếp. Chúng tôi thích dành cho nhau những khoảnh khắc nhẹ nhàng như tưới cây, chăm sóc cây cảnh hay cùng nhau dạo phố... như thế là vui rồi.

Mỗi tháng, chúng tôi cũng sẽ lên lịch và sắp xếp ngày nghỉ cùng nhau. Cả hai sẽ đi du lịch và hẹn hò riêng tư để lưu giữ thật nhiều kỷ niệm", Ngọc Tiền từng tâm sự trên Vietnamnet.

Rất bận rộn nhưng nữ doanh nhân lại luôn ủng hộ hoạt động nghệ thuật của ông xã. Như lần Quý Bình tổ chức đêm nhạc tại TP. Hồ Chí Minh, dù bận việc tại Phú Quốc nhưng vẫn cố gắng đặt chuyến bay muộn để kịp về ủng hộ chồng. Tháng 3/2022, vợ chồng Quý Bình đón con trai đầu lòng, sự xuất hiện của thiên thần nhỏ càng khiến hôn nhân của cả hai thêm phần viên mãn. 

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Từ khóa:   Quý Bình vợ Quý Bình doanh nhân Ngọc Tiền

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