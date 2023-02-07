Bà xã Trấn Thành lộ bụng lùm xùm, một dấu hiệu mang thai thấy rõ?

Cụ thể, ở góc chụp cận của Trương Quỳnh Anh, Hari Won lộ bụng lùm lùm và trông tròn trịa hẳn. Không chỉ thế, bà xã của Trấn Thành còn diện áo khoác, liên tục chỉnh sửa để che khéo vóc dáng trong suốt buổi tiệc.

Mới đây, Hari Won và hội bạn thân đã góp mặt trong tiệc sinh nhật sang chảnh của Trấn Thành . Trong buổi tiệc, nữ ca sĩ đảm nhận vai trò "phó nháy" ghi lại những lời chúc của đồng nghiệp dành cho ông xã. Thế nhưng, qua ống kính của đồng nghiệp, Hari Won lại lộ ngoại hình vô cùng khác lạ.

Động thái này của Hari Won khiến dân tình nghi vấn cô có tin vui thế nhưng cũng không loại trừ khả năng là do nữ ca sĩ tăng cân. Trước đó, Hari Won cũng nhiều lần bị soi vòng 2 vì sở thích diện đồ rộng và thường xuyên tạo kiểu che dáng.

Hari Won từng nhiều lần vướng tin đồn mang thai. Ảnh: Internet

Trấn Thành và Hari Won là một trong những cặp vợ chồng được yêu mến trong showbiz Việt. Vượt qua mọi bình luận ác ý, cặp đôi tiến đến hôn nhân vào 25/12/2016. Kết hôn, chung sống 7 năm qua, Trấn Thành vẫn giữ thói quen mua quà tặng vợ, tạo bất ngờ vào những dịp quan trọng như kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật, ngày Quốc tế Phụ nữ...

Trấn Thành nhiều lần lên tiếng bảo vệ Hari Won khi vợ bị chỉ trích. Nam MC nhiều lần lên tiếng bảo vệ vợ trước những lời đồn ác ý. Trong khi đó, Hari Won cũng là chỗ dựa vững chắc cho ông xã khi luôn cùng anh đương đầu với những khó khăn.

Cả 2 vợ chồng cũng chưa có ý định sinh con vì muốn cùng nhau tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, khi nhìn thấy những bạn bè, đồng nghiệp xung quanh lần lượt kết hôn và đón em bé chào đời, Hari Won phần nào tủi thân.

Trong một chương trình hồi năm 2020, Hari Won nghẹn ngào cho biết cô chưa mang thai vì liên quan đến căn bệnh ung thư cổ tử cung. "Tới bây giờ, tôi mới bắt đầu lo lắng vì mọi người xung quanh đã có con nhưng mình vẫn chưa. Thực ra một phần cũng do sức khỏe khi liên quan tới bệnh ung thư cổ tử cung của tôi. Tôi phải mổ hai lần nên khúc tử cung ngắn hơn người phụ nữ bình thường. Do đó, khi mang thai sẽ khó giữ được em bé và rất nguy hiểm.”, Hari Won nghẹn ngào.

Bản thân Trấn Thành cũng không đặt nặng chuyện con cái lên vợ. Hồi tháng 8/2021, nam MC từng chia sẻ về chuyện con cái: "Vì sao chúng tôi không có con, tôi biết có nhiều antifan nói rằng Trấn Thành thế này, thế nọ nên lấy vợ mấy năm rồi chẳng có con. Thưa quý vị, không phải vì tôi không thể mà là tôi không muốn, chỉ đơn giản vậy thôi. Khi chúng ta có con có nghĩa là tạo ra cho hành tinh này thêm 1 sinh linh, nó có thể là sinh linh tốt và cũng có thể xấu.

Tôi không muốn con tôi sinh ra mà không đủ sự chia sẻ, bảo bọc của bố mẹ. Nhiều khi tôi không biết con mình lớn lên sẽ như thế nào, tôi chỉ hy vọng rằng qua mùa dịch này, chúng ta sẽ có thời gian cùng nhau suy nghĩ lại để làm những điều tốt hơn cho xã hội vì ngày mai có gì xảy ra chúng ta đâu biết".