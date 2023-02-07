Giữa tin đồn từng có một đời chồng trước khi yêu Quốc Nghiệp, 'O Sen' Ngọc Mai nói gì?

Trên các diễn đàn mạng xã hội đã đăng tải loạt ảnh về đám cưới lần đầu của Ngọc Mai gây xôn xao.

Thời gian gần đây, O Sen Ngọc Mai liên tục dính vào những ồn ào không đáng có. Theo đó, sau khi dành được quán quân trong chương trình Ca sĩ mặt nạ thì O Sen Ngọc Mai nổi lên như một hiện tượng. Trên đà chiến thắng, nữ ca sĩ lại rơi vào những ồn ào về phát ngôn bị cho là trịch thượng, giọng hát và cả vấn đề bản quyền ca khúc. Hình ảnh của cô cũng dần xấu đi trong mắt những người hâm mộ. Mới đây, cư dân mạng xôn xao khi thấy chùm ảnh cưới có nhân vật chính được cho là O Sen Ngọc Mai trước khi yêu Quốc Nghiệp. Bảng cưới có để tên cô và một chú rể khác, ngoài ra còn rất nhiều đồ trang trí là sen - loài hoa đặc trưng gắn liền với tên tuổi của Quán quân Ca sĩ mặt nạ. Đáng chú ý, lễ cưới còn có sự tham gia của NSND Tạ Minh Tâm hay nghệ sĩ Thanh Thủy.

Hình ảnh được cho là ảnh cưới của Ngọc Mai. Ảnh: Internet Lễ cưới còn có sự xuất hiện của NSND Tạ Minh Tâm. Ảnh: Internet Cộng đồng mạng cũng tìm ra một bài viết đăng từ ngày 9/12/2013 của người được cho là họ hàng hoặc bạn bè với Ngọc Mai. Người này đăng ảnh Ngọc Mai chụp cùng người đàn ông lạ mặt. Chú thích của hình ảnh là: “Bà chị tôi sắp lên xe hoa. Vậy là sắp bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Tội nghiệp thằng em”. Điều đó làm dấy lên thông tin O Sen từng tổ chức lễ cưới trước khi gặp gỡ Quốc Nghiệp.

Lời chúc đính kèm hình ảnh cưới được cho là của Ngọc Mai. Ảnh: Internet Trước sự việc gây xôn xao, chia sẻ trên Zing, đại diện của Ngọc Mai cho biết không quan tâm đến vấn đề này nên từ chối trả lời. Trong khi đó, đại diện của Quốc Nghiệp nói: "Chúng tôi không phủ nhận cũng không khẳng định. Chúng tôi sẽ thông tin đến mọi người sau". Là một trong những khách mời xuất hiện ở loạt ảnh cưới, NSND Tạ Minh Tâm xác nhận anh từng tham dự lễ cưới của Ngọc Mai. Anh cho biết lễ cưới diễn ra cách đây khoảng 10 năm ở một nhà hàng. Vì buổi lễ diễn ra đã quá lâu nên anh không thể nhớ rõ chi tiết cũng như thời gian, địa điểm cụ thể. O Sen Ngọc Mai bên "hoàng tử xiếc" Quốc Nghiệp. Ảnh: FBNV O Sen Ngọc Mai và Quốc Nghiệp thời gian qua nhận được sự quan tâm của công chúng. Trên sóng truyền hình, cả hai quen biết và yêu nhau nhờ lần đi chung đoàn trong chương trình biểu diễn giao lưu văn hóa ở Pháp năm 2011. Xác định đến với nhau, Quốc Nghiệp dẫn cô về nói chuyện với ba mẹ của mình. Năm 2015, Quốc Nghiệp - Ngọc Mai đăng ký kết hôn, thạc sĩ thanh nhạc về sống với bố mẹ chồng chứ chưa tổ chức đám cưới. Đã có 2 con, cặp đôi dự định sẽ tổ chức lễ cưới hoành tráng vào tháng 4 năm nay.

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