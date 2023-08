Á hậu Hoàng My công khai bạn trai sau nhiều năm kín tiếng

Mới đây trên trang cá nhân, Á hậu Hoàng My đã đăng tải khung ảnh đầy tình tứ bên một người đàn ông giấu mặt. Đáng nói, đây cũng là lần đầu tiên cô nàng mạnh dạn tung ảnh bên "nửa kia" và công khai chuyện tình cảm của mình.

Khi được ôm bạn trai, trông Hoàng My vô cùng hạnh phúc. Chưa kể, cô nàng còn đính kèm dòng trạng thái đầy ngọt ngào: "Will you be my Valentine?" (Tạm dịch: Anh sẽ là tình yêu của em chứ?).