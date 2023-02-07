Á hậu Hoàng My công khai bạn trai sau nhiều năm kín tiếng

Hậu trường 07/02/2023 20:29

Hoàng My khoe khoảnh khắc tình cảm bên bạn trai, tuy nhiên cô từ chối tiết lộ danh tính "người ấy".

Mới đây trên trang cá nhân, Á hậu Hoàng My đã đăng tải khung ảnh đầy tình tứ bên một người đàn ông giấu mặt. Đáng nói, đây cũng là lần đầu tiên cô nàng mạnh dạn tung ảnh bên "nửa kia" và công khai chuyện tình cảm của mình.

Khi được ôm bạn trai, trông Hoàng My vô cùng hạnh phúc. Chưa kể, cô nàng còn đính kèm dòng trạng thái đầy ngọt ngào: "Will you be my Valentine?" (Tạm dịch: Anh sẽ là tình yêu của em chứ?).

Á hậu Hoàng My công khai bạn trai sau nhiều năm kín tiếng - Ảnh 1
Á hậu Hoàng My công khai bạn trai sau nhiều năm kín tiếng - Ảnh 2
Á hậu Hoàng My đăng ảnh tình cảm cùng bạn trai. Ảnh: FBNV

Chia sẻ với truyền thông, Hoàng My xác nhận người trong ảnh chính là bạn trai của cô, tuy nhiên người đẹp chưa muốn tiết lộ cụ thể.

"Tôi cũng nghĩ sẽ công khai nhưng chưa biết nói gì thêm vào lúc này", Hoàng My bày tỏ. Ở phần bình luận, cô nhận được lời chúc mừng từ đồng nghiệp, bạn bè như Mai Phương Thúy, Kim Duyên.

Hoàng My, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010, vốn kín tiếng chuyện đời tư. Sau nhiều năm, đây có thể coi là lần đầu tiên cô tiết lộ chuyện tình cảm trước công chúng.

Á hậu Hoàng My công khai bạn trai sau nhiều năm kín tiếng - Ảnh 3

Á hậu Hoàng My từng được đại diện Việt Nam tham gia hai đấu trường sắc đẹp Miss Universe 2011, Miss World 2012. Dù không đạt được quá nhiều thành tích cao, song cô nàng vẫn được tin tưởng đảm nhận vai trò giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 kiêm cố vấn hỗ trợ Á hậu Kim Duyên trên hành trình đến với Miss Universe lần thứ 70 tại Israel.

Ở thời điểm hiện tại, Á hậu Vũ Hoàng My luôn để lại những ấn tượng riêng khi xuất hiện trước công chúng.

Hoạt động showbiz đã lâu song Hoàng My rất kín tiếng chuyện tình cảm. Trước đó, khán giả chỉ biết cô từng có mối tình với doanh nhân Phillip Nguyễn. Cặp đôi được cho là bén duyên vào năm 2012.

Tương xứng cả về học thức lẫn ngoại hình, song Hoàng My - Phillip Nguyễn khiến nhiều người tiếc nuối khi chấm dứt mối quan hệ vào năm 2013.

Từ đó tới nay, nàng hậu giữ kín đời tư, tập trung vào sự nghiệp. Khi được hỏi về chuyện kết hôn, Hoàng My từng cho biết sẽ dành thời gian nhiều hơn cho bản thân cũng như gia đình, không muốn lấy chồng và sinh con.

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