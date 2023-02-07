NSƯT Công Ninh nói gì khi trước tin đồn từng đuổi học sao nam tài năng Vbiz?

Bài đăng của NSƯT Công Ninh về chuyện đuổi học một học trò có tiếng trong showbiz Việt khiến dư luận không ngừng bàn tán.

Mới đây trên trang cá nhân, NSƯT Công Ninh đã bất ngờ chia sẻ về câu chuyện đuổi học một học trò giỏi, được nhận xét là "của hiếm" của showbiz Việt và hiện đang là tên tuổi thành công của làng giải trí. NSƯT Công Ninh mở đầu câu chuyện bằng vấn đề đuổi một học trò luôn được thầy cho điểm cao: "Một học trò giỏi, luôn được thầy cho điểm 9, 10. Luôn được nhận xét là một tài năng hiếm hoi (ít nhất là một thập kỷ nữa mới có thể có người thứ 2… đa tài như vậy!). Người thầy đó có muốn đuổi học một người học trò như vậy không? Chắc chắn là không! Vì đó là sự hãnh diện của người thầy!".

NSƯT Công Ninh. NSƯT Công Ninh cho rằng việc một sinh viên bị đuổi học liên quan đến nhiều lý do, có thể là do nợ nhiều môn học, nghỉ học quá quy định theo nội quy nhà trường, không trả nợ môn vì phải chạy show hoặc là liên quan đến việc đóng học phí nhà trường. Tuy nhiên, thời gian gần đây, NSƯT Công Ninh thường xuyên nhận được câu hỏi với nội dung: "Chuyện ông đuổi học cậu ấy là thiệt hả?". Nam nghệ sĩ nói ông buồn trước những câu hỏi kể trên. Dù vậy, ông khẳng định vẫn luôn là "một người thầy theo dõi, vui buồn cùng những thăng trầm của học trò mình".

Chia sẻ của nghệ sĩ Công Ninh nhận được nhiều lời động viên từ các thế hệ học trò. Không trực tiếp nhắc tên, song nhiều khán giả biết người học trò mà nghệ sĩ Công Ninh nói đến trong bài đăng là diễn viên, MC Trấn Thành. Trong một chương trình năm 2019, Trấn Thành từng chia sẻ chuyện bị đuổi học do nợ học phí, liên tục chạy show. Anh cũng nói biết ơn NSƯT Công Ninh. Chia sẻ trong talk show, Trấn Thành nói anh được NSƯT Công Ninh dành nhiều lời khen, trong đó có câu "Em là tài năng hiếm có", "Em đã quá giỏi rồi. Tôi không còn gì để dạy em nữa"... Những chia sẻ của Trấn Thành trong chương trình trùng khớp với những gì NSƯT Công Ninh chia sẻ. NSƯT Công Ninh sinh năm 1961. Anh từng đỗ á khoa trường Sân khấu Điện ảnh, sang Nga du học năm 1984 và lấy bằng thạc sĩ nghệ thuật ở nước ngoài. Hiện tại, nghệ sĩ giảng dạy tại tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, làm đạo diễn và đóng phim điện ảnh, truyền hình. Gần đây, nam diễn viên đóng một vai trong bộ phim của học trò Trấn Thành là Nhà bà Nữ.

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