Sau 12 năm xa cách, nghệ sĩ Ngân Quỳnh 'mừng mừng tủi tủi' gặp lại con trai

Bên dưới chia sẻ của Ngân Quỳnh, nhiều nghệ sĩ Việt đã để lại lời chúc mừng cho khoảnh khắc vui vầy đầy ý nghĩa.

Mới đây, trên trang cá nhân nữ nghệ sĩ Ngân Quỳnh đã chia sẻ những hình ảnh sum họp cùng con trai sau nhiều năm xa cách. Nghệ sĩ Ngân Quỳnh đã viết trên trang cá nhân: "Hoàng tử của tụi tui đã về nhà rồi". Trong những hình ảnh đăng tải, Ngân Quỳnh cùng ông xã và cả con trai đều vui mừng, hạnh phúc khi được gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách.

- Ca sĩ Hồng Ngọc: "Gia đình đoạn tụ, thương quá chị ơi!".

- Nghệ sĩ Tuyết Thu: "Gia đình sum vầy rồi, vui vui nha chị ơi".

- NSƯT Cát Tường: "Chúc mừng chị yêu!"...

Bên cạnh các đồng nghiệp, thì các khán giả, người thân cũng gửi lời chúc mừng. Nghệ sĩ Ngân Quỳnh cũng đã gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã quan tâm, hỏi han gia đình.

Con trai Ngân Quỳnh được nhận xét như bản sao của bố. Ảnh: FBNV

Được biết, những năm qua, con trai Ngân Quỳnh sang Úc để du học và làm việc luôn tại đây. Nữ nghệ sĩ từng tiết lộ, do con ở lại Úc tiếp tục sự nghiệp và không có thời gian thích hợp để về Việt Nam.

Đồng thời, Ngân Quỳnh cũng đã từng 2 lần có kế hoạch sang Úc thăm con nhưng 2 lần đều không thực hiện được. Một phần do dịch bệnh đã khiến thời gian gia đình đoàn tụ gặp nhiều cách trở. Tuy nhiên, nhờ có mạng xã hội đã giúp gia đình nữ nghệ sĩ vơi đi nỗi buồn, nhớ nhung.

Cả gia đình Ngân Quỳnh hạnh phúc trong ngày hội ngộ. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh tên thật là Hồ Hồng Hạnh, sinh năm 1966 trong một gia tộc cải lương lừng lẫy.

Cô là con gái của nghệ sĩ cải lương Kim Hoa, chị cả là nghệ sĩ Thanh Hằng, hai em gái là NSND Thanh Ngân và nghệ sĩ Thanh Ngọc. Xuất thân là nghệ sĩ cải lương, nhưng Ngân Quỳnh lại thành công với vai trò diễn viên trong nhiều tác phẩm như: Đam mê, Lối sống sai lầm, Gạo nếp gạo tẻ, Về nhà đi con…

Bên cạnh sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, nữ diễn viên Về nhà đi con còn được khán giả biết đến với cuộc hôn nhân viên mãn hơn 30 năm cùng ông xã Nguyễn Chung.

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh hạnh phúc và tự hào khi luôn có ông xã động viên và đồng hành. Lui về làm hậu phương, chăm lo gia đình để vợ yên tâm sống trọn với những vai diễn, nhiều năm qua chính ông xã là điểm tựa vững chắc cho nữ nghệ sĩ sau bao thăng trầm của cuộc đời. Ở ngưỡng U60, nghệ sĩ Ngân Quỳnh khá hài lòng với cuộc sống hiện tại. Sau bao năm bôn ba cống hiến cho nghệ thuật, giờ đây nữ nghệ sĩ đã thực hiện được ước nguyện nuôi con trai ăn học trưởng thành và được chồng thương yêu.