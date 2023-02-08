Phía gia đình cho biết, cách đây 3 tháng, Hải Quân mắc bệnh phổi, được đưa đến viện tại Bệnh viện Nhân Dân 115, TP.HCM cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Thời điểm đó, nhờ sự tận tình chữa trị của bác sĩ, anh đã may mắn được cứu sống.

Ngày 6/2, thông tin nam chính Vì yêu mà đến - Phạm Hồng Hải Quân qua đời đột ngột ở tuổi 40 khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, xót xa.

Được biết, hiện tại linh cữu của sao nam Vì yêu mà đến đã được đưa về tư gia để tổ chức tang lễ. Một số sao Việt dành thời gian đến phúng viếng và gửi lời động viên đến ba mẹ Phạm Hồng Hải Quân. Tang lễ của anh được tổ chức theo nghi thức Công giáo tại tư gia ở tỉnh Trà Vinh. Ngày 9/2 sắp tới, người thân sẽ cử hành nghi thức hỏa táng, tiễn đưa sao nam Vì yêu mà đến về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thời gian gần đây, sức khỏe của Hải Quân có tiến triển và dần ổn định hơn nên bác sĩ đồng ý cho xuất viện về nhà chăm sóc. Những tưởng tình trạng của anh sẽ ngày một tốt hơn, nào ngờ, bệnh tình lại chuyển biến nặng và qua đời khiến gia đình, bạn bè bàng hoàng, đau xót.

Trên trang Facebook cá nhân, Hoa hậu Thu Hoài đã chia sẻ hình ảnh tang lễ Phạm Hồng Hải Quân được tổ chức đơn sơ, giản dị, không bày biện cầu kỳ. Trong nhà chỉ có em trai kém 8 tuổi của anh mang khăn tang, túc trực bên linh cữu.

Tang lễ của Phạm Hồng Hải Quân được tổ chức đơn giản. Ảnh: FB Thu Hoài

Trong những ngày cuối đời, Hải Quân chịu nhiều đau đớn. Mẹ của anh khóc nghẹn khi nhìn con trai "bị người ta hút ra rất nhiều dịch lẫn lộn máu và mủ". Trong ký ức của người mẹ, Hải Quân là đứa con hiếu thảo, luôn yêu thương, lo lắng cho cha mẹ. Trong mắt họ hàng, xóm giềng, anh là người lễ phép, tình nghĩa.

Thậm chí khi sức khỏe yếu, nhà sản xuất vẫn lo lắng, thường hỏi han mẹ. Trong gia đình, Hải Quân cũng là người anh tình cảm, cưng chiều em trai kém 8 tuổi.

Sự ra đi đột ngột của nhà sản xuất phim Phạm Hồng Hải Quân cũng khiến nhiều đồng nghiệp bất ngờ, đau buồn. Hoa hậu Quý bà Thu Hoài - người chị thân thiết của Hải Quân - xúc động khi nghe tin anh mất.

Điều chị lo lắng là gia đình của Hải Quân. Sinh thời, nhà sản xuất là trụ cột kinh tế trong gia đình, con trai mất khiến ba mẹ anh càng thêm khó khăn.

Luk Vân - đạo diễn phim 4 năm 2 chàng 1 tình yêu do Hải Quân làm giám đốc sản xuất - chia sẻ: "Bảy năm trước, bộ phim là tiền đề cho tất cả danh tiếng tôi có hôm nay, đưa tôi từ một đạo diễn phim YouTube trẻ thành đạo diễn điện ảnh. Đó là điều rất kỳ diệu với tôi".

Luk Vân kể, Hải Quân khi ấy đã không nghi ngờ năng lực của người trẻ, mạnh dạn đầu tư cho bộ phim, tạo điều kiện cho cô bước chân vào lĩnh vực điện ảnh.

Phạm Hồng Hải Quân sinh năm 1983 từng sản xuất các bộ phim như 4 năm 2 chàng 1 tình yêu, Hùng Ali,...

Anh điều hành một công ty giải trí, ngoài sản xuất phim còn tổ chức các chương trình thời trang, ca nhạc,... và đào tạo diễn viên trẻ. Khán giả từng biết đến anh khi tham gia chương trình hẹn hò Vì yêu mà đến cùng chuyện tình đã qua với người mẫu Oanh Yến.

Khi tham gia show hẹn hò Vì yêu mà đến, Phạm Hồng Hải Quân gây ấn tượng với ngoại hình sáng, chiều cao 1,8m nổi bật và sự nghiệp ổn định. Anh là mỹ nam nhận nhiều lời tỏ tình nhất từ các cô gái trong chương trình. Được 5 cô gái tỏ tình, nhà sản xuất vẫn từ chối, đề nghị kết bạn trước khi tiến xa hơn.