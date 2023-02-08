Xót xa lễ tang vắng vẻ, đơn sơ tiễn biệt nam thần 'Vì yêu mà đến' Phạm Hồng Hải Quân

Hậu trường 08/02/2023 09:56

Ngày mai (9/2), người thân sẽ cử hành nghi thức hỏa táng, tiễn đưa sao nam "Vì yêu mà đến" về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ngày 6/2, thông tin nam chính Vì yêu mà đến - Phạm Hồng Hải Quân qua đời đột ngột ở tuổi 40 khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, xót xa.  

Phía gia đình cho biết, cách đây 3 tháng, Hải Quân mắc bệnh phổi, được đưa đến viện tại Bệnh viện Nhân Dân 115, TP.HCM cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Thời điểm đó, nhờ sự tận tình chữa trị của bác sĩ, anh đã may mắn được cứu sống.

Thời gian gần đây, sức khỏe của Hải Quân có tiến triển và dần ổn định hơn nên bác sĩ đồng ý cho xuất viện về nhà chăm sóc. Những tưởng tình trạng của anh sẽ ngày một tốt hơn, nào ngờ, bệnh tình lại chuyển biến nặng và qua đời khiến gia đình, bạn bè bàng hoàng, đau xót.  

Xót xa lễ tang vắng vẻ, đơn sơ tiễn biệt nam thần 'Vì yêu mà đến' Phạm Hồng Hải Quân - Ảnh 1
Phạm Hồng Hải Quân qua đời để lại niềm xót thương cho nhiều người. 

Được biết, hiện tại linh cữu của sao nam Vì yêu mà đến đã được đưa về tư gia để tổ chức tang lễ. Một số sao Việt dành thời gian đến phúng viếng và gửi lời động viên đến ba mẹ Phạm Hồng Hải Quân. Tang lễ của anh được tổ chức theo nghi thức Công giáo tại tư gia ở tỉnh Trà Vinh. Ngày 9/2 sắp tới, người thân sẽ cử hành nghi thức hỏa táng, tiễn đưa sao nam Vì yêu mà đến về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trên trang Facebook cá nhân, Hoa hậu Thu Hoài đã chia sẻ hình ảnh tang lễ Phạm Hồng Hải Quân được tổ chức đơn sơ, giản dị, không bày biện cầu kỳ. Trong nhà chỉ có em trai kém 8 tuổi của anh mang khăn tang, túc trực bên linh cữu.

Xót xa lễ tang vắng vẻ, đơn sơ tiễn biệt nam thần 'Vì yêu mà đến' Phạm Hồng Hải Quân - Ảnh 2
Xót xa lễ tang vắng vẻ, đơn sơ tiễn biệt nam thần 'Vì yêu mà đến' Phạm Hồng Hải Quân - Ảnh 3
Tang lễ của Phạm Hồng Hải Quân được tổ chức đơn giản. Ảnh: FB Thu Hoài

Trong những ngày cuối đời, Hải Quân chịu nhiều đau đớn. Mẹ của anh khóc nghẹn khi nhìn con trai "bị người ta hút ra rất nhiều dịch lẫn lộn máu và mủ". Trong ký ức của người mẹ, Hải Quân là đứa con hiếu thảo, luôn yêu thương, lo lắng cho cha mẹ. Trong mắt họ hàng, xóm giềng, anh là người lễ phép, tình nghĩa. 

Thậm chí khi sức khỏe yếu, nhà sản xuất vẫn lo lắng, thường hỏi han mẹ. Trong gia đình, Hải Quân cũng là người anh tình cảm, cưng chiều em trai kém 8 tuổi. 

Sự ra đi đột ngột của nhà sản xuất phim Phạm Hồng Hải Quân cũng khiến nhiều đồng nghiệp bất ngờ, đau buồn. Hoa hậu Quý bà Thu Hoài - người chị thân thiết của Hải Quân - xúc động khi nghe tin anh mất.

Điều chị lo lắng là gia đình của Hải Quân. Sinh thời, nhà sản xuất là trụ cột kinh tế trong gia đình, con trai mất khiến ba mẹ anh càng thêm khó khăn. 

Luk Vân - đạo diễn phim 4 năm 2 chàng 1 tình yêu do Hải Quân làm giám đốc sản xuất - chia sẻ: "Bảy năm trước, bộ phim là tiền đề cho tất cả danh tiếng tôi có hôm nay, đưa tôi từ một đạo diễn phim YouTube trẻ thành đạo diễn điện ảnh. Đó là điều rất kỳ diệu với tôi".

Luk Vân kể, Hải Quân khi ấy đã không nghi ngờ năng lực của người trẻ, mạnh dạn đầu tư cho bộ phim, tạo điều kiện cho cô bước chân vào lĩnh vực điện ảnh.  

Xót xa lễ tang vắng vẻ, đơn sơ tiễn biệt nam thần 'Vì yêu mà đến' Phạm Hồng Hải Quân - Ảnh 4

Phạm Hồng Hải Quân sinh năm 1983 từng sản xuất các bộ phim như 4 năm 2 chàng 1 tình yêu, Hùng Ali,... 

Anh điều hành một công ty giải trí, ngoài sản xuất phim còn tổ chức các chương trình thời trang, ca nhạc,... và đào tạo diễn viên trẻ. Khán giả từng biết đến anh khi tham gia chương trình hẹn hò Vì yêu mà đến cùng chuyện tình đã qua với người mẫu Oanh Yến.

Khi tham gia show hẹn hò Vì yêu mà đến, Phạm Hồng Hải Quân gây ấn tượng với ngoại hình sáng, chiều cao 1,8m nổi bật và sự nghiệp ổn định. Anh là mỹ nam nhận nhiều lời tỏ tình nhất từ các cô gái trong chương trình. Được 5 cô gái tỏ tình, nhà sản xuất vẫn từ chối, đề nghị kết bạn trước khi tiến xa hơn.

Nam thần 'Vì yêu mà đến' vừa đột ngột qua đời: Người mẹ đau đớn kể về những ngày cuối đời của con trai

Nam thần 'Vì yêu mà đến' vừa đột ngột qua đời: Người mẹ đau đớn kể về những ngày cuối đời của con trai

Sự ra đi của Phạm Hồng Hải Quân khiến mẹ anh không thể trụ vững, bà liên tục khóc và nhắc về người con trai vắn số.

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Hồng Hải Quân Thu Hoài Luk Vân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang