Nghệ sĩ Việt bàng hoàng khi hay tin 'soái ca' 'Vì yêu mà đến' đột ngột qua đời

Giải trí 07/02/2023 06:05

Nam thần từng gây sốt trong chương trình "Vì yêu mà đến" đột ngột qua đời khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Mới đây, Hoa hậu Thu Hoài bất ngờ thông báo Phạm Hồng Hải Quân - người bạn cũ của cô đã qua đời vào 11 giờ 5 phút sáng ngày 6/2. Anh cũng chính là nhân vật từng góp mặt trong chương trình Vì yêu mà đến cách đây 5 năm.

Hoa hậu Thu Hoài chia sẻ trên trang cá nhân của mình, "Quân mất rồi mọi người ơi… 11:5' sáng nay, nhận được tin Phạm Hồng Hải Quân - người bạn cũ của Hoài vừa qua đời. Hoài xin phép thay mặt gia đình bạn cũ của mình gửi đi thông báo về sự ra đi của Quân. Gia đình Quân ít người, theo đạo Công giáo nên việc lễ tang sẽ được diễn ra đơn giản. Hoài hi vọng những người bạn bè cũ của Quân có thể dành chút thời gian đến với Quân, hoặc gửi tới bạn một lời chào tạm biệt...".

Hoa hậu Thu Hoài cũng tiết lộ lễ hỏa táng của bạn cũ sẽ diễn ra vào ngày 9/2 tại quê nhà Trà Vinh. Cô hi vọng bạn bè, đồng nghiệp... có thể đến đưa tiễn anh lần cuối.

Nghệ sĩ Việt bàng hoàng khi hay tin 'soái ca' 'Vì yêu mà đến' đột ngột qua đời - Ảnh 1
"Soái ca" "Vì yêu mà đến" đột ngột qua đời khiến nhiều người bàng hoàng.

Theo mẹ của Hải Quân cho biết anh mất do tràn dịch màng phổi. Anh điều trị tại Bệnh viện Nhân Dân 115, TP.HCM cách đây 3 tháng. Gần đây, anh được đưa về nhà nhưng sức khỏe giảm sút rồi qua đời ngày 6/2.

Ngay sau khi được chia sẻ, thông tin "soái ca" Phạm Hồng Hải Quân qua đời đã khiến làng giải trí xôn xao. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã không tin được sự ra đi của anh chàng.

Nhiều sao Việt sau đó cũng đã để lại lời chia buồn đến gia đình Phạm Hồng Hải Quân.

Luk Vân - đạo diễn của 4 năm 2 chàng 1 tình yêu - chia sẻ về Hải Quân: “Tạm biệt anh, Phạm Hồng Hải Quân. Cũng nhờ anh tin tưởng đầu tư góp vốn cho em thời điểm 7 năm về trước, nên mới có một Luk Vân bây giờ. 4 năm 2 chàng 1 tình yêu là bộ phim điện ảnh làm tiền đề cho tất cả danh vọng của em bây giờ”.

Siêu mẫu Đức Tiến viết: "Bất ngờ quá! Cầu nguyện Quân được Chúa yêu thương mở rộng lòng thương xót đón về nhà Ngài".

Diễn viên Trịnh Tú Trung viết: "Em không tin được luôn chị ơi...".

Diễn viên Hiếu Nguyễn viết: "Dạ chị! Tiếc thương thật sự".

Phạm Hồng Hải Quân sinh năm 1983, là doanh nhân và nhà sản xuất phim. Anh từng sản xuất các bộ phim như 4 năm 2 chàng 1 tình yêu, Hùng Ali,... Bên cạnh đó Hải Quân cũng tham gia kinh doanh, điều hành công ty riêng. Anh được chú ý và biết đến nhiều khi xuất hiện trong chương trình hẹn hò Vì yêu mà đến nhờ ngoại hình điển trai.

Khi tham gia show hẹn hò Vì yêu mà đến, Phạm Hồng Hải Quân gây ấn tượng với ngoại hình sáng, chiều cao 1,8m nổi bật và sự nghiệp ổn định. Anh là mỹ nam nhận nhiều lời tỏ tình nhất từ các cô gái trong chương trình. Được 5 cô gái tỏ tình, nhà sản xuất vẫn từ chối, đề nghị kết bạn trước khi tiến xa hơn.

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Từ khóa:   Phạm Hồng Hải Quân Hoa hậu Thu Hoài Vì yêu mà đến

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