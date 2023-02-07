Chia sẻ trên Zing, bà Quí - mẹ của Phạm Hồng Hải Quân cho biết, anh qua đời lúc 11h5 ngày 6/2. Anh ra đi tại nhà riêng ở Trà Vinh, hưởng dương 40 tuổi. Tang lễ của anh được cử hành ngày 9/2 theo nghi thức Công giáo. Linh cữu sẽ được đưa đi hỏa táng cùng ngày.

Sự ra đi đột ngột của nhà sản xuất Phạm Hồng Hải Quân khiến nhiều nghệ sĩ không khỏi ngỡ ngàng.

Nhắc về người con trai, bà Quí khóc nghẹn: "Con trai đã bỏ tôi mà đi. Tôi nhớ con lắm, nhớ từng lời nói con dành cho cha mẹ".

Mẹ của Hải Quân cho biết anh mất do tràn dịch màng phổi. Anh điều trị tại Bệnh viện Nhân Dân 115, TP.HCM cách đây 3 tháng. Gần đây, anh được đưa về nhà nhưng sức khỏe giảm sút rồi qua đời ngày 6/2.

Trong ký ức của bà, Hải Quân là người con hiếu thảo, luôn yêu thương, lo lắng cho cha mẹ. Trong mắt họ hàng, xóm giềng, anh là người lễ phép, tình nghĩa.

Biết cha mẹ lớn tuổi nhiều bệnh tật, Hải Quân luôn dặn đi dặn lại: "Cha mẹ cần gì cứ nói với con, đừng chịu một mình". Anh làm việc ở thành phố, luôn chắt chiu tiền gửi về lo thuốc thang cho cha mẹ.

Thậm chí khi sức khỏe yếu, nhà sản xuất vẫn lo lắng, thường hỏi han mẹ. Trong gia đình, Hải Quân cũng là người anh tình cảm, cưng chiều em trai kém 8 tuổi. Hải Quân mất, từ cha mẹ đến họ hàng, xóm giềng đều sốc.

Theo VietNamNet cho biết, chính cha mẹ anh không nghĩ con trai qua đời. Cách đây gần 3 tháng, nhà sản xuất mắc bệnh phổi, được gia đình đưa nhập viện tại bệnh viện Nhân Dân 115, TP.HCM trong tình trạng nguy kịch.

Khoảnh khắc đối diện cửa tử, Hải Quân may mắn được cứu sống. Bà Quí đau đớn nói với VietNamNet, nhìn con trai "bị người ta hút ra rất nhiều dịch lẫn lộn máu và mủ".

Suốt thời gian này, vợ chồng bà ở quê thay nhau lên TP.HCM chăm sóc con. Khi chuyển viện, Hải Quân vẫn sốt cao.

Gần đây, anh được xuất viện, sức khỏe tạm ổn định, cha mẹ đưa về quê tĩnh dưỡng. Không ngờ, sức khỏe anh xuống dốc nhanh, yếu dần rồi mất.

Đám tang nhà sản xuất Hải Quân ở Trà Vinh. Ảnh: Thu Hoài

Ngay sau khi được chia sẻ, thông tin "soái ca" Phạm Hồng Hải Quân qua đời đã khiến làng giải trí xôn xao. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã không tin được sự ra đi của anh chàng. Nhiều sao Việt sau đó cũng đã để lại lời chia buồn đến gia đình Phạm Hồng Hải Quân.

Luk Vân - đạo diễn của 4 năm 2 chàng 1 tình yêu - chia sẻ về Hải Quân: “Tạm biệt anh, Phạm Hồng Hải Quân. Cũng nhờ anh tin tưởng đầu tư góp vốn cho em thời điểm 7 năm về trước, nên mới có một Luk Vân bây giờ. 4 năm 2 chàng 1 tình yêu là bộ phim điện ảnh làm tiền đề cho tất cả danh vọng của em bây giờ”.

Diễn viên Trịnh Tú Trung cũng bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của Hải Quân. Hoa hậu Phan Thị Mơ cũng xót xa chia buồn: “Em xin chia buồn cùng gia đình anh Quân và anh ra đi thanh thản”.

Doanh nhân Phạm Hồng Hải Quân sinh năm 1983, là một trong những "nam thần" nhận được nhiều lời tỏ tình nhất Vì yêu mà đến lên sóng vào năm 2017. Thời điểm đó, anh từng ngồi "ghế nóng" cùng nhiều khách mời nam khác, trong đó có Cường Seven, Phí Ngọc Hưng, Karik,... Anh đã lấn sân sang lĩnh vực sản xuất phim chiếu rạp với nhiều bộ phim ấn tượng như: Hùng Ali, Gái già lắm chiêu, Cao thủ ẩn danh... Nam doanh nhân cũng là giám đốc sản xuất bộ phim được khán giả trẻ yêu thích là 4 năm, 2 chàng, một tình yêu.