Con trai cực kỳ giỏi giang của NSND Hồng Vân hiếm hoi lộ diện, ngoại hình lãng tử gây chú ý

Nhịp sống trẻ 07/02/2023 06:27

Khôi Nguyên - người con trai duy nhất của NSND Hồng Vân - sở hữu ngoại hình khôi ngô, hiện đang làm việc tại Mỹ.

Hồng Vân là nghệ sĩ nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả với những đóng góp tích cực. Bên cạnh sự nghiệp thành công, cô còn có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã tài tử và các con giỏi giang. Dù không kề cạnh mọi lúc nhưng họ luôn dành tình cảm đặc biệt cho nhau. Nhân dịp Tết nguyên đán, nữ diễn viên cùng ông xã sang tận Mỹ đón năm mới với 2 con lớn và mừng thôi nôi cháu ngoại.

Trên trang cá nhân mới đây, NSND Hồng Vân vừa xả chùm ảnh trong tiệc thôi nôi của cháu trai Simba. Tại đây, nữ nghệ sĩ lộ diện với vẻ ngoài trẻ trung và liên tục nở nụ cười rạng rỡ bên con cháu. Đây cũng là dịp hiếm hoi đại gia đình cô tề tựu đông đủ trong một khung hình. 

Con trai cực kỳ giỏi giang của NSND Hồng Vân hiếm hoi lộ diện, ngoại hình lãng tử gây chú ý - Ảnh 1

Ở lần lên sóng này, gây chú ý hơn cả chính là con trai thứ 2 của bà bầu sân khấu kịch tên Khôi Nguyên (hay còn gọi Trê Phi). Ở tuổi 26, anh chàng được nhận xét ngày càng rắn rỏi và nam tính.

Con trai cực kỳ giỏi giang của NSND Hồng Vân hiếm hoi lộ diện, ngoại hình lãng tử gây chú ý - Ảnh 2
Con trai cực kỳ giỏi giang của NSND Hồng Vân hiếm hoi lộ diện, ngoại hình lãng tử gây chú ý - Ảnh 3

Con trai của nghệ sĩ Hồng Vân sinh năm 1997, đã du học ở Mỹ từ năm 14 tuổi và hiện đang sinh sống và làm việc tại đất nước này. Không ở gần cha mẹ, thế nhưng con trai NS Hồng Vân lại rất chủ động học tập và có nhiều kết quả tốt.

Con trai cực kỳ giỏi giang của NSND Hồng Vân hiếm hoi lộ diện, ngoại hình lãng tử gây chú ý - Ảnh 4

Hồi tháng 5/2019, Khôi Nguyên đỗ ngành đạo diễn khoa Điện ảnh thuộc Đại học Chapman, bang California – đây là trường thuộc top 5 trường Đại học đào tạo điện ảnh có tiếng ở Mỹ.

Được biết, để trở thành sinh viên của ngôi trường này thì ứng viên còn phải có bài tiểu luận thật xuất sắc thể hiện kinh nghiệm của bản thân và khả năng ngoại ngữ thông thạo. Đến tháng 5/2022, Khôi Nguyên đã chính thức nhận bằng tốt nghiệp.

Con trai cực kỳ giỏi giang của NSND Hồng Vân hiếm hoi lộ diện, ngoại hình lãng tử gây chú ý - Ảnh 5

Trước đó, con trai của NS Hồng Vân còn tốt nghiệp chuyên ngành sản xuất phim ảnh tại một ngôi trường lớn khác ở California. Trong những dịp đặc biệt của con trai, NS Hồng Vân và chồng đều có mặt để tham dự và gửi lời chúc mừng.

Vào năm 2021, Khôi Nguyên tham gia tranh tài tại Los Angeles Film Awards. Tại cuộc thi này, bộ phim Nostalgia của anh đạt giải hình ảnh đẹp nhất và lọt Top 15 chung cuộc Phim ngắn xuất sắc nhất.

Con trai cực kỳ giỏi giang của NSND Hồng Vân hiếm hoi lộ diện, ngoại hình lãng tử gây chú ý - Ảnh 6
Con trai cực kỳ giỏi giang của NSND Hồng Vân hiếm hoi lộ diện, ngoại hình lãng tử gây chú ý - Ảnh 7

Ngoài ra, con trai của Hồng Vân còn có tài năng đánh đàn, cover nhưng bài hát theo phong cách riêng và nhận được sự ủng hộ của khán giả. Có mẹ là người nổi tiếng nhưng Khôi Nguyên luôn chủ động tìm kiếm cơ hội làm nghề chứ không bị phụ thuộc, anh còn tự làm thêm để trang trải chi phí trong những năm còn đi học. Anh cũng có mối quan hệ rất thân thiết với bố dượng - nam tài tử Lê Tuấn Anh.

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Từ khóa:   NSND Hồng Vân con trai Hồng Vân Lê Tuấn Anh

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