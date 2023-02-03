Cô giáo Minh Thu một thời gây bão mạng nhờ xinh đẹp hiện giờ ra sao?

Nhắc đến cái tên cô giáo Minh Thu (SN 1997, quê ở Nghệ An), nhiều người sẽ nhớ ngay đến nữ giáo viên với ngoại hình xinh đẹp, từng có thời gian "làm mưa làm gió" khắp các diễn đàn mạng xã hội chỉ sau 1 buổi xuất hiện trên sóng livestream dạy môn Vật Lý vào hồi tháng 7/2021.

Và cũng kể từ đó, nhiều người đã bày tỏ sự búc xúc, yêu cầu Minh Thu gỡ bỏ mác giáo viên để không làm ảnh hưởng đến danh xưng trang trọng này.

Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 2 tuần từ khi được chú ý, cô nàng lại liên tục vướng vào nhiều thị phi không đáng có, điển hình như: chưa tốt nghiệp vì nợ môn, nhầm lẫn kiến thức Vật lý cơ bản, liên tục có những lời lẽ không hay khi chơi game cùng học sinh, thái độ quát vào mặt học trò và những người xem livestream,....

Có một thời gian, cô giáo Minh Thu tiếp tục gây ồn ào trên mạng xã hội với mối quan hệ hẹn hò với Minh Vẹo - thành viên nhóm hài khá nổi tiếng miền Bắc. Tiếp đó, cô lại gây tò mò khi để lộ vòng 2 to bất thường, nhiều người thậm chí còn nghi ngờ cô đang mang thai. Tuy nhiên, sau khi bị tin đồn này lan truyền khắp mạng xã hội, Minh Thu đã lên tiếng đính chính rằng, do cô tăng cân chứ không hề mang thai.

Đến nay, khi mạng xã hội xuất hiện nhiều hot girl thế hệ mới, sự quan tâm mà cư dân mạng dành cho “cô giáo” Minh Thu cũng không còn dày đặc như trước. Ngoài ra, nhờ vào lượng người theo dõi đông đảo trên TikTok và Facebook, cô nàng cũng đang thử sức với công việc của một KOL.

Thời gian gần đây, Minh Thu gây bất ngờ khi theo đuổi phong cách trưởng thành, cùng lối make-up đậm. Dễ nhận thấy cả nhan sắc và thần thái của cô nàng đã thay đổi rất nhiều.

Trước đó, Minh Thu bất ngờ đăng tải hình ảnh mặc áo cử nhân trên trang cá nhân của mình. Qua đó, nhiều người đoán rằng cô nàng đã chính thức tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội.

Hiện tại, Minh Thu sở hữu trang cá nhân có lượt tương tác khủng, với số người theo dõi tài khoản TikTok và Facebook lần lượt khoảng 750k và 1 triệu lượt.

Đáng chú ý, ở trang cá nhân của Facebook, cô giới thiệu bản thân là "Model - Actor - KOL" (người mẫu - diễn viên - KOL) chứ không còn là "cô giáo Vật lý" Minh Thu. Đồng thời, việc tài khoản cá nhân của Minh Thu không còn cập nhật nhiều nội dung liên quan đến dạy học khiến nhiều netizen đặt nghi vấn cô đã bỏ nghề giáo viên?