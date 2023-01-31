Em gái lai cực xinh của Đặng Văn Lâm khiến Văn Toàn, 'hotboy U23 Việt Nam' tranh nhau xin làm em rể

Nhịp sống trẻ 31/01/2023 15:30

Nhan sắc tuổi trăng tròn của em gái "Lâm Tây" khiến nhiều người xuýt xoa.

Thủ môn Đặng Văn Lâm là tuyển thủ con lai hiếm có trong làng bóng đá Việt Nam. Được biết, bố anh là người Việt còn mẹ là người Nga, hiện gia đình nam thủ môn đều định cư ở Nga. Ngoài ra, Đặng Văn Lâm còn có cô em gái kém xa tuổi xinh đẹp với nét chuẩn lai Tây. 

Em gái lai cực xinh của Đặng Văn Lâm khiến Văn Toàn, 'hotboy U23 Việt Nam' tranh nhau xin làm em rể - Ảnh 1

Được biết, em gái Đặng Văn Lâm tên tiếng Việt là Đặng Thanh Giang, sinh năm 2007. Phần lớn, Thanh Giang đều ở Nga cùng bố mẹ thế nên ít khi thấy cô nàng xuất hiện cùng Đặng Văn Lâm. 

Em gái lai cực xinh của Đặng Văn Lâm khiến Văn Toàn, 'hotboy U23 Việt Nam' tranh nhau xin làm em rể - Ảnh 2
Em gái lai cực xinh của Đặng Văn Lâm khiến Văn Toàn, 'hotboy U23 Việt Nam' tranh nhau xin làm em rể - Ảnh 3

Mang trong mình dòng máu lai Việt - Nga, ở tuổi 16 Thanh Giang đã sở hữu chiều cao 1,8m ấn tượng cùng nét đẹp cuốn hút. 

Với dáng người mảnh mai, nhiều người khuyên Thanh Giang nên đi thi Hoa hậu hoặc theo đuổi sự nghiệp người mẫu.

Em gái lai cực xinh của Đặng Văn Lâm khiến Văn Toàn, 'hotboy U23 Việt Nam' tranh nhau xin làm em rể - Ảnh 4

Về đường nét gương mặt, cô nàng Thanh Giang gần như là "bản sao" của anh chàng Lâm "Tây". Hai anh em có nhiều nét tương đồng chuẩn con lai với mắt to, mũi cao. Khi Đặng Văn Lâm trở thành người hùng của bóng đá Việt Nam, em gái Thanh Giang bắt đầu được cộng đồng mạng chú ý và yêu mến nhờ "visual" trong trẻo này.

Em gái lai cực xinh của Đặng Văn Lâm khiến Văn Toàn, 'hotboy U23 Việt Nam' tranh nhau xin làm em rể - Ảnh 5

Bên cạnh đó, em gái Lâm "Tây" còn chiếm được tình cảm của cộng đồng mạng khi có tình cảm khăng khít với nam thủ môn.

Em gái lai cực xinh của Đặng Văn Lâm khiến Văn Toàn, 'hotboy U23 Việt Nam' tranh nhau xin làm em rể - Ảnh 6
Em gái lai cực xinh của Đặng Văn Lâm khiến Văn Toàn, 'hotboy U23 Việt Nam' tranh nhau xin làm em rể - Ảnh 7

Là em út cách anh lớn Đặng Văn Lâm tận 14 tuổi nên cô nàng Thanh Giang được anh trai chăm sóc từ ngày còn bé. Trong một lần hiếm hoi chia sẻ cùng báo chí, chàng thủ môn điển trai tiết lộ trong cuộc đời, anh có 3 người phụ nữ quan trọng nhất là mẹ ruột, em gái và chị họ - diễn viên múa Linh Nga.

Đồng thời, trên trang cá nhân, cô nàng thường xuyên chia sẻ hình ảnh thủ môn Đặng Văn Lâm đang thi đấu để ủng hộ anh trai. Trước đó trong trận chung kết AFF 2018, Đặng Thanh Giang đã cùng ba mẹ sang Việt Nam để xem Văn Lâm thi đấu.

Em gái lai cực xinh của Đặng Văn Lâm khiến Văn Toàn, 'hotboy U23 Việt Nam' tranh nhau xin làm em rể - Ảnh 8

Khi Lâm Tây chia sẻ khoảnh khắc chụp cùng em gái lên trang cá nhân, hot boy của U23 Việt Nam - Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Toàn cùng nhiều cầu thủ liên tục để lại bình luận xin làm em rể.

Truyền thông Thái Lan cũng từng dành nhiều lời khen ngợi nhan sắc dễ thương của cô bé 16 tuổi: "Cô em gái lai Việt - Nga dễ thương, đáng yêu của Đặng Văn Lâm".

 

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