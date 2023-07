Hot girl xứ Nghệ là Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội khoe vẻ đẹp trong trẻo như sương mai

Lê Thị Ngọc Ánh, sinh ngày 12/08/2000, quê Nghệ An. Ngọc Ánh là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, trường ĐH ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội). Sau khi trở thành Hoa khôi, bản thân Ngọc Ánh đã nhận thức hơn trong việc chỉn chu ngoại hình và trau dồi bản thân để trở thành một người đại diện cho hình ảnh sinh viên của trường đầy bản lĩnh, tự tin và sáng tạo.

Trót say mê tà áo dài truyền thống nên mỗi dịp năm mới, Hoa khôi Lê Thị Ngọc Ánh (Nghệ An) lại diện trang phục này xuống phố du Xuân, hy vọng về một năm mới với nhiều may mắn, bình an và hạnh phúc.