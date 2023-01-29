Hot girl xứ Nghệ là Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội khoe vẻ đẹp trong trẻo như sương mai

Nhịp sống trẻ 29/01/2023 10:16

Hoa khôi Lê Thị Ngọc Ánh (Nghệ An) xuống phố du xuân trong bộ áo dài truyền thống, hút mọi ánh nhìn với nét đẹp trong trẻo của thiếu nữ tuổi đôi mươi.

Lê Thị Ngọc Ánh, sinh ngày 12/08/2000, quê Nghệ An. Ngọc Ánh là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, trường ĐH ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội). Sau khi trở thành Hoa khôi, bản thân Ngọc Ánh đã nhận thức hơn trong việc chỉn chu ngoại hình và trau dồi bản thân để trở thành một người đại diện cho hình ảnh sinh viên của trường đầy bản lĩnh, tự tin và sáng tạo.

Hot girl xứ Nghệ là Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội khoe vẻ đẹp trong trẻo như sương mai - Ảnh 1

Trót say mê tà áo dài truyền thống nên mỗi dịp năm mới, Hoa khôi Lê Thị Ngọc Ánh (Nghệ An) lại diện trang phục này xuống phố du Xuân, hy vọng về một năm mới với nhiều may mắn, bình an và hạnh phúc.

Hot girl xứ Nghệ là Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội khoe vẻ đẹp trong trẻo như sương mai - Ảnh 2

Năm nay, bộ ảnh Tết của Ngọc Ánh là sự kết hợp giữa 2 concept đối lập: dịu dàng và cá tính. Trong trang phục áo dài trắng, Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội 2019 hút mọi ánh nhìn với nét đẹp trong trẻo của thiếu nữ tuổi đôi mươi háo hức xuống phố đi dạo.

Hot girl xứ Nghệ là Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội khoe vẻ đẹp trong trẻo như sương mai - Ảnh 3

Trái ngược với màu trắng tinh khôi, bộ áo dài ngũ thân đỏ kết hợp với khăn lụa cam thể hiện sự phá cách, tinh nghịch, khả năng “chơi màu” cực đỉnh của một cô nàng hiện đại. Không chỉ tôn lên làn da trắng của người thiếu nữ, màu đỏ còn thể hiện mong ước về một năm mới đủ đầy, may mắn.

Hot girl xứ Nghệ là Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội khoe vẻ đẹp trong trẻo như sương mai - Ảnh 4

Năm Quý Mão mang nhiều ý nghĩa đặc biệt với Ngọc Ánh bởi năm nay, cô đã chính thức bước chân ra trường và trở thành một “lao động thực thụ”. Từ giờ, Ánh thấu hiểu hơn cảm giác cấp tốc “chạy” deadline, hiểu hơn về nhân sinh quan, cách đối nhân xử thế và mở rộng hơn mối quan hệ của bản thân.

“Điều thích nhất của một đứa con xa nhà như mình là năm mới được quây quần bên gia đình, người thân; kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra trong một năm qua để rút kinh nghiệm, đề ra mục tiêu cho năm mới, động viên, ủng hộ để cùng nhau cố gắng và có một năm mới tuyệt vời hơn”, Ngọc Ánh nói.

Hot girl xứ Nghệ là Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội khoe vẻ đẹp trong trẻo như sương mai - Ảnh 5
Hot girl xứ Nghệ là Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội khoe vẻ đẹp trong trẻo như sương mai - Ảnh 6
Hot girl xứ Nghệ là Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội khoe vẻ đẹp trong trẻo như sương mai - Ảnh 7

Ít ai biết rằng, không chỉ xinh đẹp, cô gái 10x đến từ Tân Kỳ Nghệ An còn học giỏi. Suốt 12 năm phổ thông cô đều là học sinh giỏi toàn diện. Thời học THPT, Ngọc Ánh cũng giải Nhì môn Giáo dục công dân, giải Ba môn Tiếng Anh cấp tỉnh.

Hơn thế, trong mùa tuyển sinh năm 2018, Ngọc Ánh là thủ hoa đại học khối D78 (Ngữ văn - Khoa học xã hội - Tiếng Anh - PV) và khối C (Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý - PV) tại trường THPT Tân Kỳ 3, Nghệ An. 

Hot girl xứ Nghệ là Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội khoe vẻ đẹp trong trẻo như sương mai - Ảnh 8

Năm 2019, Ngọc Ánh xuất sắc vượt qua nhiều gương mặt khác của cuộc thi "Miss & Mr VNU", trở thành Hoa khôi của ĐH Quốc gia Hà Nội. Cũng trong cuộc thi đó, Ánh nhận thêm hai giải phụ là Thí sinh có phần trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất và Gương mặt khả ái.

Hot girl xứ Nghệ là Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội khoe vẻ đẹp trong trẻo như sương mai - Ảnh 9

Bước sang năm 2023, Ngọc Ánh sẽ tiếp tục nỗ lực phát triển bản thân bằng việc học tiếp chương trình thạc sĩ, trau dồi thêm các kiến thức và kỹ năng mới, chăm chỉ là việc và đẩy mạnh hơn nữa những dự định đang ấp ủ. Ngọc Ánh cho biết, bản thân muốn hướng đến hình ảnh một người phụ nữ độc lập, có sự nghiệp vững chắc trong tương lai.

“Cuộc sống giống như một chiếc gương, bạn chỉ nhận được kết quả tốt đẹp nhất khi mỉm cười với nó. Vì vậy, hãy làm hết sức mình vì những điều mà bản thân mong muốn”, Ánh nói.

 

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Từ khóa:   Hot girl Lê Thị Ngọc Ánh Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội

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