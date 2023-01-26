Hotgirl Sài thành từng được báo Trung khen xinh như 'em gái nhà bên' hiện giờ ra sao?

Nhịp sống trẻ 26/01/2023 11:06

Cô nàng từng được báo Trung Quốc ca ngợi là có vẻ đẹp căng mọng, gợi cảm, tràn đầy sức sống, hệt như "em gái nhà bên".

Năm 2019, hotgirl Thanh Mèo được báo chí xứ Trung đăng ảnh và dành cho nhiều lời khen ngợi về nhan sắc. Cô nàng được ca ngợi là có vẻ đẹp căng mọng, gợi cảm, tràn đầy sức sống, hệt như "em gái nhà bên". 

Bài báo tiếng Trung có tiêu đề: "Hot girl Việt Nam xinh đẹp tự nhiên, tươi mát đầy sức sống, chẳng khác nào em gái nhà bên dễ thương động lòng người".

Hotgirl Sài thành từng được báo Trung khen xinh như 'em gái nhà bên' hiện giờ ra sao? - Ảnh 1
Hotgirl Sài thành từng được báo Trung khen xinh như 'em gái nhà bên' hiện giờ ra sao? - Ảnh 2
Hotgirl Sài thành từng được báo Trung khen xinh như 'em gái nhà bên' hiện giờ ra sao? - Ảnh 3

Trong bài báo năm đó, ngoại trừ việc chia sẻ những hình ảnh xinh đẹp long lanh của Thanh Mèo, người viết cũng cung cấp một số thông tin khác về cô nàng, như trang Instagram của Thanh Mèo có tới gần 130.000 người theo dõi, mỗi bức ảnh cô nàng đăng tải nhận được hàng ngàn lượt yêu thích, chia sẻ.

Hotgirl Sài thành từng được báo Trung khen xinh như 'em gái nhà bên' hiện giờ ra sao? - Ảnh 4

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng Trung Quốc dậy sóng ở Thanh Mèo chính là làn da siêu đẹp của cô. Thanh Lê sở hữu một làn da trắng hồng, căng mọng không tì vết. Khuôn mặt bánh bao trắng trẻo là một điểm cộng siêu bự của Thanh. Làn da sáng bừng sức sống lại còn toát lên vẻ hồn nhiên khiến cô nàng như một thiếu nữ trung học. 

Hotgirl Sài thành từng được báo Trung khen xinh như 'em gái nhà bên' hiện giờ ra sao? - Ảnh 5

 

Cũng từ những bài viết này, Thanh Mèo được biết đến nhiều hơn. Đúng như những tờ báo của đất nước tỷ dân chia sẻ, Thanh Mèo sở hữu vẻ đẹp căng mọng. Cô nàng có làn da trắng như bông nên rất tự tin diện bikini. Thanh Mèo rất biết cách chụp ảnh để làm nổi bật vẻ hấp dẫn của mình.

Kể từ khi nổi tiếng đến nay Thanh Mèo đã có nhiều bước tiến mới trong sự nghiệp, đặc biệt là với vai trò của một TikToker. Thanh Mèo cũng nâng tầm nhan sắc. Cô sở hữu những video triệu view trên TikTok, khoe thân hình nóng bỏng nuột nà.

Hotgirl Sài thành từng được báo Trung khen xinh như 'em gái nhà bên' hiện giờ ra sao? - Ảnh 6

Thanh Mèo từng vướng tin đồn yêu đương với thủ môn Bùi Tiến Dũng. Khi thông tin lan truyền, cặp trai cầu thủ gái đẹp tuyệt nhiên giữ im lặng, không có bất cứ phản hồi nào.

Mãi sau đó hot girl 9X mới có những chia sẻ về chuyện tình ái. "Mình đã có thời gian dài là nạn nhân của bắt nạt trên mạng. Thời gian đó, mình đã khóc rất nhiều vì các bình luận ác ý của những người vô danh. Thật lòng không hiểu sao mình lại bị chỉ trích.

Nếu mọi người nhớ, chàng trai mình quen lúc đó, ban đầu, chỉ là một người bình thường. Họ bất ngờ nổi tiếng, cũng không phải do mình", Thanh Mèo chia sẻ trên Zing.

Nhưng chính nhờ sự động viên, giúp đỡ của người thân, Thanh Mèo đã dần ổn định lại tâm trạng. 

Hotgirl Sài thành từng được báo Trung khen xinh như 'em gái nhà bên' hiện giờ ra sao? - Ảnh 7

Hiện Bùi Tiến Dũng đã kết hôn với với người mẫu ngoại quốc Dianka Zakhidova (SN 2000 đến từ Ukraine), Thanh Mèo cũng có cuộc sống mới.

Hotgirl Sài thành từng được báo Trung khen xinh như 'em gái nhà bên' hiện giờ ra sao? - Ảnh 8

Hotgirl 9x hiện đang hoạt động mạnh trong vai trò người mẫu, diễn viên. Thỉnh thoảng cô cũng tham gia một số sự kiện giải trí.

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Từ khóa:   hotgirl Thanh Mèo Bùi Tiến Dũng

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