Đoàn Văn Hậu đưa bạn gái về quê ăn Tết cùng gia đình

Mới nhất, Đoàn Văn Hậu cũng có bài đăng gây chú ý. Theo đó, anh đưa bạn gái Doãn Hải My về quê ăn tết.

Kết thúc giải AFF Cup 2022, cầu thủ tuyển Việt Nam sẽ được về đoàn tụ cùng gia đình đón Tết. Trên mạng xã hội, các tuyển thủ lần lượt chia sẻ khoảnh khắc những ngày cận Tết Nguyên đán và thu hút sự chú ý.

Trước đó, để chuẩn bị cho chuyến về quê ăn Tết này, đôi trẻ còn đưa nhau đi mua sắm nữa cơ.

Trên trang cá nhân, người đẹp họ Doãn cũng khoe ảnh ngồi trên xe ô tô cùng Văn Hậu kèm caption: "Về nhà ăn Tết". Trong hình, cả 2 diện đồ giản dị, cùng hướng mặt về phía ống kính máy ảnh.

Ở phần bình luận bài đăng, dân mạng liên tục để lại bình luận thể hiện sự ghen tị. Đặc biệt, cũng có ý kiến "khuyên" cưới đi thôi còn chờ gì nữa.

Văn Hậu và Hải My tìm hiểu nhau từ năm 2020 nhưng tới tháng 8/2022 mới công khai tình cảm. Hậu vệ sinh năm 1999 cho biết chính anh là người chủ động tán tỉnh người đẹp top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Theo Văn Hậu, một trong những điều anh thích nhất ở bạn gái là sự gần gũi, đảm đang dù cô là một tiểu thư, sinh ra và lớn lên ở thành phố.

"My là người thành phố, nhưng khi về quê, tôi cảm giác bạn ấy giống như một cô gái ở quê vậy. Tất cả việc nhà bạn ấy đều làm được hết. Khi về nhà tôi, ở quê có cỗ, rất đông người, rất nhiều bát đĩa, bạn ấy xắn tay vào rửa bát, để mọi người không phải lo gì. Tôi rất trân trọng những điều như thế", Văn Hậu khen bạn gái.

Chuyện tình cảm cặp trai tài gái sắc cũng được hai bên gia đình ủng hộ, vun vén. Tuy vậy, Văn Hậu cho biết hiện tại anh ưu tiên tập trung vào sự nghiệp và chưa nghĩ tới chuyện kết hôn. "Đến một lúc nào đó, khi trưởng thành hơn và tôi sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn. Hiện tại, tôi chưa có ý định cưới vợ", Văn Hậu cho hay.

Bạn gái Đoàn Văn Hậu sinh năm 2001, được chú ý khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020. Tại cuộc thi nhan sắc, Doãn Hải My thuộc nhóm ứng viên được đánh giá cao song dừng chân ở top 10 cùng giải phụ Người đẹp tài năng. Cô có gương mặt khả ái, sáng sân khấu nhưng hạn chế là chiều cao 1,67 m.

Không chỉ sở hữu gương mặt thanh tú cùng thân hình nóng bỏng, Doãn Hải My còn có thành tích học tập đáng nể, cô hiện là sinh viên lớp chất lượng cao Đại học Luật Hà Nội. Cô nàng sở hữu loạt thành tích đáng nể như: 12 năm liền học sinh giỏi, thủ khoa Văn 3 năm cấp 3, thành viên của đội tình nguyện sinh viên Đại học Luật,…

Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Doãn Hải My hoạt động giải trí với vai trò người mẫu, diễn viên.