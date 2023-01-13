Chân dung cô giáo tiểu học ở Đăk Lăk 'nổi như cồn' vì quá xinh đẹp, nhan sắc sau lớp khẩu trang khiến ai cũng mê mẩn

Sở hữu nhan sắc thuần khiết, gu thời trang thanh lịch trên bục giảng, cô giáo 10X đang là cái tên gây sốt cộng đồng mạng.

Trên các diễn đàn và TikTok, clip cô giáo tiểu học đi dạy với gu thời trang sành điệu được dân mạng quan tâm. Clip nhận hàng "triệu like" và hàng trăm bình luận: "Cô giáo Tiểu học triệu view. Tự nhiên nhớ về cái thời: O tròn như quả trứng gà, ô thì đội mũ, ơ thì thêm râu", "Quả này mà là tôi thì tôi đi họp phụ huynh cả tháng cũng được", "Cô giáo thế này thì bố các cháu còn đang muốn đi học đánh vần lại đây này.", "Họp phụ huynh bố các bé toàn tranh nhau đi"... Dù không để lộ nhan sắc, nhưng gu thời trang sành điệu của cô giáo trên bục giảng cũng thu hút sự quan tâm. Ảnh: Internet Được biết, chủ nhân của những hình ảnh "gây sốt" này là cô giáo Trà Giang (SN 2000). Hiện cô đang dạy tại một trường Tiểu học tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ngoài đi dạy, Trà Giang còn làm mẫu ảnh và KOL (tư vấn tài chính).

Vì đã có kinh nghiệm nên cô nàng có gu thời trang rất sành điệu. Theo Trà Giang chia sẻ mỗi lần lên đồ đến lớp, cô chỉ mất 10 phút chỉnh trang trang phục. Cô thích nhất là phong cách Hàn Quốc đơn giản và nhẹ nhàng. Đằng sau lớp khẩu trang là nhan sắc thanh thuần, nhiều người nhận xét cô giáo 10x sở hữu vẻ đẹp thoát tục như "thần tiên tỷ tỷ". Ảnh: IGNV Với ngoại hình xinh xắn và cách phối đồ cực xinh, không ngạc nhiên khi cô giáo này sở hữu tài khoản mạng xã hội có nhiều người theo dõi, chỉ riêng tài khoản Instagram đã có gần 200k người theo dõi.

Cô giáo trẻ tâm sự trên Thể thao Văn hóa: "Bản thân mình không phải người quá quan trọng về trang phục. Nhưng mình đã làm mẫu ảnh và KOL nên có chút thẩm mỹ về thời trang. Trong quá trình làm mẫu ảnh, mình có thử nghiệm nhiều phong cách thời trang. Song cuối cùng, mình thích nhất là phong cách Hàn Quốc đơn giản và nhẹ nhàng". Theo dõi trang cá nhân của cô giáo trẻ, nhiều dân mạng xuýt xoa bày tỏ đã học được vô số cách phối đồ đi làm vừa thanh lịch nhưng cũng rất trendy của cô giáo. Luôn xuất hiện trong diện mạo chỉn chu khi đến lớp, ấy vậy Trà Giang tiết lộ bản thân chỉ tốn… 10 phút để trang điểm và thay trang phục. "Nhìn vậy thôi chứ mình không phải kiểu người quá cầu kỳ khi chọn trang phục đi làm. Chỉ cần trong tủ đồ là bộ quần áo thoải mái, lại trông lịch sự thì mình sẽ chọn phối cùng nhau để đi làm", cô nàng cho biết. Nói thêm về công việc giáo viên, Trà Giang cho biết cô nàng đã tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục Tiểu học tại trường ĐH Quy Nhơn. Dù đang làm 3 công việc cùng lúc song Trà Giang nhận định luôn muốn gắn bó lâu dài với nghề giáo, bởi tình yêu với học trò. "Lý do lớn nhất có lẽ do mình rất yêu trẻ con. Có những ngày mình rất mệt mỏi, thế nhưng chỉ cần bước tới cửa lớp, nhìn thấy học sinh thì bất giác tâm trạng được cải thiện hơn rất nhiều. Biết bao áp lực công việc và cuộc sống cũng tan biến hết", Trà Giang nói.

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