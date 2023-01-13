Chân dung cô giáo tiểu học ở Đăk Lăk 'nổi như cồn' vì quá xinh đẹp, nhan sắc sau lớp khẩu trang khiến ai cũng mê mẩn

Nhịp sống trẻ 13/01/2023 10:18

Sở hữu nhan sắc thuần khiết, gu thời trang thanh lịch trên bục giảng, cô giáo 10X đang là cái tên gây sốt cộng đồng mạng.

Trên các diễn đàn và TikTok, clip cô giáo tiểu học đi dạy với gu thời trang sành điệu được dân mạng quan tâm. Clip nhận hàng "triệu like" và hàng trăm bình luận: "Cô giáo Tiểu học triệu view. Tự nhiên nhớ về cái thời: O tròn như quả trứng gà, ô thì đội mũ, ơ thì thêm râu", "Quả này mà là tôi thì tôi đi họp phụ huynh cả tháng cũng được", "Cô giáo thế này thì bố các cháu còn đang muốn đi học đánh vần lại đây này.", "Họp phụ huynh bố các bé toàn tranh nhau đi"...

Chân dung cô giáo tiểu học ở Đăk Lăk 'nổi như cồn' vì quá xinh đẹp, nhan sắc sau lớp khẩu trang khiến ai cũng mê mẩn - Ảnh 1
Chân dung cô giáo tiểu học ở Đăk Lăk 'nổi như cồn' vì quá xinh đẹp, nhan sắc sau lớp khẩu trang khiến ai cũng mê mẩn - Ảnh 2
Chân dung cô giáo tiểu học ở Đăk Lăk 'nổi như cồn' vì quá xinh đẹp, nhan sắc sau lớp khẩu trang khiến ai cũng mê mẩn - Ảnh 3
Chân dung cô giáo tiểu học ở Đăk Lăk 'nổi như cồn' vì quá xinh đẹp, nhan sắc sau lớp khẩu trang khiến ai cũng mê mẩn - Ảnh 4
Dù không để lộ nhan sắc, nhưng gu thời trang sành điệu của cô giáo trên bục giảng cũng thu hút sự quan tâm. Ảnh: Internet

Được biết, chủ nhân của những hình ảnh "gây sốt" này là cô giáo Trà Giang (SN 2000). Hiện cô đang dạy tại một trường Tiểu học tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ngoài đi dạy, Trà Giang còn làm mẫu ảnh và KOL (tư vấn tài chính).

Vì đã có kinh nghiệm nên cô nàng có gu thời trang rất sành điệu. Theo Trà Giang chia sẻ mỗi lần lên đồ đến lớp, cô chỉ mất 10 phút chỉnh trang trang phục. Cô thích nhất là phong cách Hàn Quốc đơn giản và nhẹ nhàng.

Chân dung cô giáo tiểu học ở Đăk Lăk 'nổi như cồn' vì quá xinh đẹp, nhan sắc sau lớp khẩu trang khiến ai cũng mê mẩn - Ảnh 5
Đằng sau lớp khẩu trang là nhan sắc thanh thuần, nhiều người nhận xét cô giáo 10x sở hữu vẻ đẹp thoát tục như "thần tiên tỷ tỷ". Ảnh: IGNV

Với ngoại hình xinh xắn và cách phối đồ cực xinh, không ngạc nhiên khi cô giáo này sở hữu tài khoản mạng xã hội có nhiều người theo dõi, chỉ riêng tài khoản Instagram đã có gần 200k người theo dõi.

Cô giáo trẻ tâm sự trên Thể thao Văn hóa"Bản thân mình không phải người quá quan trọng về trang phục. Nhưng mình đã làm mẫu ảnh và KOL nên có chút thẩm mỹ về thời trang. Trong quá trình làm mẫu ảnh, mình có thử nghiệm nhiều phong cách thời trang. Song cuối cùng, mình thích nhất là phong cách Hàn Quốc đơn giản và nhẹ nhàng".

Chân dung cô giáo tiểu học ở Đăk Lăk 'nổi như cồn' vì quá xinh đẹp, nhan sắc sau lớp khẩu trang khiến ai cũng mê mẩn - Ảnh 6
Chân dung cô giáo tiểu học ở Đăk Lăk 'nổi như cồn' vì quá xinh đẹp, nhan sắc sau lớp khẩu trang khiến ai cũng mê mẩn - Ảnh 7

Theo dõi trang cá nhân của cô giáo trẻ, nhiều dân mạng xuýt xoa bày tỏ đã học được vô số cách phối đồ đi làm vừa thanh lịch nhưng cũng rất trendy của cô giáo. Luôn xuất hiện trong diện mạo chỉn chu khi đến lớp, ấy vậy Trà Giang tiết lộ bản thân chỉ tốn… 10 phút để trang điểm và thay trang phục.

"Nhìn vậy thôi chứ mình không phải kiểu người quá cầu kỳ khi chọn trang phục đi làm. Chỉ cần trong tủ đồ là bộ quần áo thoải mái, lại trông lịch sự thì mình sẽ chọn phối cùng nhau để đi làm", cô nàng cho biết.

Chân dung cô giáo tiểu học ở Đăk Lăk 'nổi như cồn' vì quá xinh đẹp, nhan sắc sau lớp khẩu trang khiến ai cũng mê mẩn - Ảnh 8
Chân dung cô giáo tiểu học ở Đăk Lăk 'nổi như cồn' vì quá xinh đẹp, nhan sắc sau lớp khẩu trang khiến ai cũng mê mẩn - Ảnh 9

Nói thêm về công việc giáo viên, Trà Giang cho biết cô nàng đã tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục Tiểu học tại trường ĐH Quy Nhơn. Dù đang làm 3 công việc cùng lúc song Trà Giang nhận định luôn muốn gắn bó lâu dài với nghề giáo, bởi tình yêu với học trò.

"Lý do lớn nhất có lẽ do mình rất yêu trẻ con. Có những ngày mình rất mệt mỏi, thế nhưng chỉ cần bước tới cửa lớp, nhìn thấy học sinh thì bất giác tâm trạng được cải thiện hơn rất nhiều. Biết bao áp lực công việc và cuộc sống cũng tan biến hết", Trà Giang nói.

Tiểu thư nhà quyền thế làm vợ Duy Mạnh ăn mặc xuề xòa, lộ nhan sắc khác xa ảnh mạng

Tiểu thư nhà quyền thế làm vợ Duy Mạnh ăn mặc xuề xòa, lộ nhan sắc khác xa ảnh mạng

Quỳnh Anh - vợ cầu thủ Duy Mạnh tung khoảnh khắc cùng con trai nhưng nhan sắc gây chú ý lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   cô giáo hot girl cô giáo Trà Giang mạng xã hội

TIN MỚI NHẤT

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 15 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 18 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?