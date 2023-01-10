Tiến Linh và chuyện tình với 4 bóng hồng xinh đẹp hơn tuổi, có người là mỹ nhân nóng bỏng bậc nhất showbiz Việt

Trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Indonesia tại AFF Cup 2022, Tiến Linh là cầu thủ nhận được nhiều quan tâm nhất khi ghi 2 bàn thắng vào lưới đối phương: "Nguyễn Tiến Linh lại là cơn ác mộng của Indonesia, với cú đúp đưa Việt Nam vào chung kết giải đấu”, truyền thông Indonesia đưa tin.

Mối tình đầu tiên Tiến Linh công khai là cô giáo dạy múa Ngọc Quyên. Người đẹp hơn chàng cầu thủ 2 tuổi nhưng vẫn được đánh giá là đẹp đôi. Cô nàng thường xuyên xuất hiện tại các trận đấu để cổ vũ tiền đạo trẻ. Cặp đôi cũng không ngại tương tác trên mạng xã hội cũng như thể hiện tình cảm trước đám đông.

Không chỉ được hâm mộ bởi trên sân cỏ, đường tình duyên của cầu thủ điển trai cũng được fan chú ý. Đặc biệt anh có duyên với các mối tình "chị - em".

Thuở còn mặn nồng, Ngọc Quyên từng nhiều lần thu xếp thời gian để đến cổ vũ bạn trai thi đấu. Tưởng chừng cả 2 sẽ có cái kết viên mãn, thế nhưng đến tháng 9/2012, cộng đồng mạng nhận thấy chân sút sinh năm 1997 đã xoá hết ảnh của người yêu, thậm chí là huỷ kết bạn khiến tin đồn chia tay rộ lên.

Đáng chú ý, chỉ vài tháng sau, Ngọc Quyên bất ngờ thông báo mình chuẩn bị lên xe hoa và đến ngày 13/1/2020, hôn lễ của cô cùng người mới chính thức được diễn ra. Lúc này, người hâm mộ mới ngỡ ngàng phát hiện, vào ngày 5/9, Ngọc Quyên vẫn dùng tài khoản của Tiến Linh để nhắn tin và gọi anh là người yêu. Ngày 2/11, chồng sắp cưới của cô nàng lại thông báo mình và bạn gái vừa kỉ niệm 100 ngày yêu.

Tiến Linh và Huỳnh Hồng Loan. Ảnh: Internet

Vài tháng sau chia tay tình cũ, Tiến Linh tiến tới mối quan hệ mới với nữ chính MV Âm thầm bên em của Sơn Tùng M-TP, Huỳnh Hồng Loan. Chuyện tình "chị em" hơn kém 3 tuổi bắt đầu khi Tiến Linh ấn tượng với sắc vóc của người đẹp và chủ động nhắn tin làm quen.

Cầu thủ quê Bình Dương từng nhiều lần bày tỏ tình cảm với bạn gái trên mạng xã hội. Dù vậy, mối tình ngọt ngào của họ cũng kết thúc trong sự tiếc nuối của nhiều người.

Cụ thể, chỉ sau gần 3 tháng công khai yêu nhau, Tiến Linh bất ngờ thông báo trên mạng xã hội bằng 1 câu kết: “Quãng thời gian đó thật đẹp. Cảm ơn vì tất cả”. Anh cũng cho biết thêm, tình cảm của mình và đối phương chưa đủ để tiến thêm xa hơn, cũng vì đó mà làm nảy sinh nhiều vấn đề.

Hoa hậu Phan Hoàng Thu dính tin đồn tình cảm với Tiến Linh. Ảnh: Internet

Hồi tháng 5/2020, Tiến Linh vướng tin đồn hẹn hò Hoa hậu Phan Hoàng Thu. Sự việc bắt nguồn từ bức ảnh nàng Hậu khoe bức ảnh hẹn hò, trong đó có một chàng trai diện đồ thể thao, đội mũ lưỡi trai và dáng vóc cao to có nhiều nét tương đồng với Tiến Linh. Bên dưới bức ảnh, chân sút 9X cũng để lại bình luận: “Bạn trai mới của chị à?” và nhanh chóng nhận được xác nhận: “Bạn trai mới đấy, trẻ, đẹp trai, dễ bảo, chung tình”.

Nói về tin đồn hẹn hò Tiến Linh, nàng Hậu sinh năm 1990 bật mí: “Chúng tôi quen nhau rất tình cờ, trong một lần tôi đến chơi nhà một người bạn. Đến nay, tôi và Linh khá thân thiết và hợp nhau. Mỗi lần Linh ra Hà Nội hay tôi vào TP.HCM công tác thì đều đi chơi với nhau. Tình cảm bây giờ cũng không có gì to tát cả. Tất nhiên, quý mến nhau thì tôi không phủ nhận”.

Quỳnh Thư - bạn thân Ngọc Trinh - cũng được cho từng có quan hệ tình cảm với cầu thủ tuyển Việt Nam. Ảnh: Internet

Lần gần nhất Tiến Linh dính tin đồn hẹn hò là với người mẫu Quỳnh Thư. Người đẹp là bạn thân của "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh. Tin đồn hẹn hò rộ lên khi chân sút quê Bình Dương chỉ theo dõi duy nhất mỹ nhân hơn mình 8 tuổi trên một nền tảng mạng xã hội chia sẻ video và cả hai liên tục "thả thính" nhau.

Nhưng sau đó, Quỳnh Thư bày tỏ với truyền thông rằng bản thân không muốn chuyện riêng bị quan tâm quá nhiều. Còn phía Tiến Linh, anh chàng chưa từng lên tiếng về tin đồn này. Từ đó, chuyện tình "chị em" này cũng không còn nhận được sự quan tâm nhiều từ người hâm mộ.

Cho đến hiện tại, tiền đạo tài năng vẫn để chế độ độc thân trên trang cá nhân. Có lẽ mối quan tâm duy nhất của anh chàng trong thời điểm này chính là bóng đá và làm sao để tỏa sáng hơn nữa trên sân cỏ.