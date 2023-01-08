Vợ Bùi Tiến Dũng tham việc, đẻ mổ hơn 1 tháng quay lại làm mẫu, dân mạng lo 'vợ cầu thủ mà vất vả thế?'

Bên cạnh những lời chúc dành cho gia đình, người hâm mộ còn dành nhiều lời khen cho vóc dáng của bà xã Bùi Tiến Dũng. Kể từ khi mang thai, nàng mẫu Tây đã khiến nhiều người phải xuýt xoa bởi từ nhan sắc đến vóc dáng đều không có nhiều thay đổi đáng kể.

Tháng 11/2022, vợ chồng thủ môn Bùi Tiến Dũng hạnh phúc chia sẻ niềm vui đón con đầu lòng với người hâm mộ. Trên trang cá nhân của mình, cặp đôi đều dành những lời ngọt ngào đến thiên thần nhí. Dianka Zakhidova - vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng viết: "Con trai yêu quý nhất của mẹ, chào mừng con đến với gia đình chúng ta. Con đã làm cho cuộc sống của mẹ tươi sáng hơn, yêu em nhiều lắm".

Nhiều người còn nhận ra, Dianka nhuận sắc hơn rất nhiều so với thời son rỗi. Dung mạo của nàng “dây Tây” thăng hạng, đẹp đúng vẻ đẹp của gái một con.

Mới đây Dianka Zakhidova đã hé lộ những hình ảnh tái xuất với công việc sau 1 tháng sinh con. Nàng mẫu Tây tung loạt ảnh trang điểm lộng lẫy, khoe nhan sắc “gái một con” xinh đẹp, quyến rũ không có điểm chê.

Dianka sớm trở lại công việc sau 1 tháng sinh con. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng không ít người thắc mắc vợ Bùi Tiến Dũng đi làm lại như vậy có quá sớm hay không? Hay “vợ cầu thủ mà vất vả thế?”.

Từ sau khi sinh con xong, Dianka đã làm bao người ngỡ ngàng vì nhan sắc và khả năng phục hồi sau sinh của mình. Dù mổ cấp cứu nhưng đẻ xong là vợ Bùi Tiến Dũng đã ngồi dậy chụp ảnh với chồng đẹp như đi ảnh bìa tạp chí. Sinh xong ít ngày, cô xuất viện với một vóc dáng thon gọn và thần thái trẻ trung. Thậm chí Dianka còn diện quần sooc đưa con đi tái khám, đi dã ngoại với bạn bè, ăn BBQ hải sản.

Bế con trai 11 ngày tuổi tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, Dianka Zakhidova chọn phong cách năng động. Ảnh: FBNV

Có thể nói, Dianka là một trong những nàng dâu "số hưởng" nhất của làng túc cầu Việt. Từ khi yêu đến cưới và khi đã có thêm thành viên mới, cô luôn được ông xã chăm sóc, cưng chiều hết mực. Qua nhiều đoạn clip ngắn của hai vợ chồng trên mạng xã hội, người hâm mộ dành lời khen khi thấy Bùi Tiến Dũng vào bếp để nấu ăn cho vợ.

Không những vậy, tranh thủ thời gian rảnh, Bùi Tiến Dũng cũng đưa vợ ra ngoài hẹn hò lãng mạn để tránh bị áp lực sau sinh. Anh cũng luôn tạo không khí thoải mái nhất cho vợ mình để cô không bị quá căng thẳng khi lần đầu làm "mẹ bỉm sữa".

Bùi Tiến Dũng và Dianka làm đám cưới hôm 5/2022 tại một resort ở Vũng Tàu. Vợ chồng anh không tổ chức rình rang, chỉ mời những người thân thiết nhất tới dự. Gia đình Dianka ở Ukraine không có mặt nên ông Nguyễn Đắc Văn, người đại diện của Bùi Tiến Dũng, đảm nhận vai trò của người bố dẫn cô vào lễ đường. Vài ngày sau lễ cưới, hai người mới thông báo tin mừng.

Tiến Dũng và Dianka công khai hẹn hò hồi tháng 9/2020, nhân dịp sinh nhật lần thứ 20 của chân dài người Ukraine. Cặp trai tài gái sắc trải qua nhiều thử thách trước khi kết hôn. Hai từng có thời gian yêu xa khi Dianka hai lần về Ukraine thăm gia đình nhưng vẫn duy trì được tình cảm.