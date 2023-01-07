Cầu thủ Trần Đình Trọng xây biệt phủ tặng bố mẹ, lóa mắt ngắm nội thất bên trong 'đậm mùi tiền'

Nhịp sống trẻ 07/01/2023 06:46

Đổi đời nhờ sự nghiệp "quần đùi áo số", Trần Đình Trọng có cuộc sống đủ đầy và báo hiếu bố mẹ.

Năm 2022 là một năm đáng nhớ đối với Trần Đình Trọng, khi anh vừa chào đón con trai đầu lòng chào đời. Trên trang cá nhân cách đây ít ngày, Đình Trọng hạnh phúc thông báo: "Chào mừng con đã chào đời bình an. Sự có mặt của con là niềm hạnh phúc sau bao tháng ngày ngóng chờ của bố mẹ. Bố mẹ thật sự hạnh phúc và tự hào khi có con".

Cầu thủ Trần Đình Trọng xây biệt phủ tặng bố mẹ, lóa mắt ngắm nội thất bên trong 'đậm mùi tiền' - Ảnh 1
Trần Đình Trọng hạnh phúc khi được lên chức bố. Ảnh: FBNV

Huyền Trang (biệt danh Trang Heo) sinh con tại một bệnh viện tư ở Hà Nội. Đình Trọng và bà xã đặt tên thân mật cho con trai là Luffy, theo tên một nhân vật hoạt hình. Hiện tại, hai người chưa tiết lộ tên thật của quý tử. Do mùa giải 2022 đã kết thúc và không góp mặt trong thành phần tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2022, Đình Trọng có nhiều thời gian để bên chăm sóc vợ con.

Cầu thủ Trần Đình Trọng xây biệt phủ tặng bố mẹ, lóa mắt ngắm nội thất bên trong 'đậm mùi tiền' - Ảnh 2
Nam cầu thủ luôn kề cận bên vợ trong hành trình "vượt cạn". Ảnh: FBNV

Trước thềm Tết Nguyên đán, mới đây chân sút gốc Hà Nội tiếp tục khoe "biệt phủ" vừa hoàn thiện để tặng bố mẹ. Anh viết: "Ước mơ xây nhà cho bố mẹ, điều mà mình luôn ấp ủ bao lâu nay đã thành hiện thực rồi. Năm 2022 là một năm đáng nhớ với mình khi mình đã hoàn thành được ước mơ xây nhà cho bố mẹ và chào đón bé yêu đến với gia đình... Mời mọi người khám phá những hình ảnh đầu tiên trong căn nhà mới của gia đình mình nhé!".

Cầu thủ Trần Đình Trọng xây biệt phủ tặng bố mẹ, lóa mắt ngắm nội thất bên trong 'đậm mùi tiền' - Ảnh 3
Cầu thủ Trần Đình Trọng xây biệt phủ tặng bố mẹ, lóa mắt ngắm nội thất bên trong 'đậm mùi tiền' - Ảnh 4
Cơ ngơi Đình Trọng tặng bố mẹ sau nhiều năm tích góp. Ảnh: FBNV

Căn nhà có tông trắng làm chủ đạo, nhìn vô cùng rộng rãi. Anh dành hẳn một khoảng không gian lớn để treo các giải thưởng, các bằng khen của bản thân.

Cầu thủ Trần Đình Trọng xây biệt phủ tặng bố mẹ, lóa mắt ngắm nội thất bên trong 'đậm mùi tiền' - Ảnh 5
Cầu thủ Trần Đình Trọng xây biệt phủ tặng bố mẹ, lóa mắt ngắm nội thất bên trong 'đậm mùi tiền' - Ảnh 6

Đình Trọng trải nghiệm dùng các vật dụng trong căn nhà vừa hoàn thiện​​​​​​​. Dù không tiết lộ giá trị nhưng qua hình ảnh đăng tải cho thấy ông bố trẻ đã phải bỏ ra tiền tỷ để xây dựng cơ ngơi này.

Cầu thủ Trần Đình Trọng xây biệt phủ tặng bố mẹ, lóa mắt ngắm nội thất bên trong 'đậm mùi tiền' - Ảnh 7
Cầu thủ Trần Đình Trọng xây biệt phủ tặng bố mẹ, lóa mắt ngắm nội thất bên trong 'đậm mùi tiền' - Ảnh 8
Cầu thủ Trần Đình Trọng xây biệt phủ tặng bố mẹ, lóa mắt ngắm nội thất bên trong 'đậm mùi tiền' - Ảnh 9
Cầu thủ Trần Đình Trọng xây biệt phủ tặng bố mẹ, lóa mắt ngắm nội thất bên trong 'đậm mùi tiền' - Ảnh 10

Ở phần bình luận bài đăng, rất nhiều người hâm mộ vào gửi lời chúc khi chàng cầu thủ trẻ liên tiếp nhận tin vui ngày đầu năm mới 2023.

Cầu thủ Trần Đình Trọng xây biệt phủ tặng bố mẹ, lóa mắt ngắm nội thất bên trong 'đậm mùi tiền' - Ảnh 11

Đình Trọng, sinh năm 1997, trưởng thành từ Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Hà Nội, từng vô địch giải trẻ quốc gia cùng U19, U21 Hà Nội giai đoạn 2014-2016. Đình Trọng là nhân tố chính giúp Việt Nam về nhì tại giải U23 châu Á 2018. Hợp cùng Quế Ngọc Hải và Đỗ Duy Mạnh, anh tạo nên bức tường thép ở đội tuyển Việt Nam lên ngôi tại AFF Cup 2018.

Tuy nhiên, những năm gần đây Đình Trọng liên tục chấn thương, và từng phải sang Singapore chữa trị. Anh vì vậy lỡ hẹn SEA Games 30 tại Philippines, nơi U22 Việt Nam hiện thực hoá giấc mơ đoạt HC vàng. Đình Trọng trở lại khi U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2020. Nhưng anh chỉ vào sân từ ghế dự bị ở giải đấu trên đất Thái Lan, rồi sau đó tái phát chấn thương.

Gần hai năm qua, anh phải nghỉ nhiều trận ở V-League, thường xuyên vắng mặt khi đội tuyển đá vòng loại World Cup. Tại AFF Cup 2020, Đình Trọng tham dự, nhưng ít được HLV Park Hang-seo sử dụng.

 

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Từ khóa:   Trần Đình Trọng đội tuyển Việt Nam AFF Cup

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