'Cô dâu Cao Bằng' diện style công chúa ở tuổi U70, gây sốc với khuôn mặt lạ lẫm sau 3 năm biến chứng thẩm mỹ

Sau đám cưới, để níu giữ thanh xuân Thu Sao quyết định phẫu thuật thẩm mỹ. Cô cùng chồng trẻ lặn lội từ Cao Bằng xuống Hà Nội thực hiện "dao kéo" căng da mặt. Trước lời khuyên của dân mạng, cô Thu Sao thời điểm đó nói: "Có chết cũng phải làm con ma đẹp".

Vào năm 2018, đám cưới của cặp đôi đũa lệch cô dâu Thu Sao khi ấy 62 tuổi và chú rể Triệu Hoa Cương 26 tuổi đã từng gây nhiều tranh cãi. Lúc bấy giờ, người khen kẻ chê lẫn lộn khiến đôi vợ chồng gặp phải những lời đàm tiếu, chê bai. Đám cưới của họ không chỉ gây xôn xao dư luận trong nước mà còn lên báo nước ngoài.

Mới đây trên kênh TikTok cá nhân, vợ chồng chị Thu Sao và anh Hoa Cương đã đăng tải clip mới. Cả 2 đã có buổi hẹn hò, đi chơi Noel vô cùng lãng mạn. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý lại chính là nhan sắc của "cô dâu" Thu Sao.

Nhưng trái với kỳ vọng, cô lại xuất hiện với khuôn miệng bị lệch một bên do gặp bác sĩ phẫu thuật tay nghề kém, gây biến chứng. Sau đó, bà xã Hoa Cương phải trải qua quá trình điều trị biến chứng đầy mệt mỏi như chạy vật lí trị liệu các loại điện xung, điện phân, từ trường, siêu âm để khuôn miệng cân lại. Nhờ điều trị kịp thời mà khuôn mặt của Thu Sao được cải thiện đáng kể, tuy nhiên vẫn còn biến chứng như méo miệng, mặt đơ cứng.

Lần lên sóng này, hiện tượng mạng gốc Cao Bằng làm ai cũng bất ngờ với gương mặt vline, làn da mịn màng, đôi mắt được trang điểm thời thượng. Nhìn chị Thu Sao cứ như gái son rỗi khiến nhiều người không thể nhận ra.

Tuy nhiên, một số thánh soi tinh ý nhận ra, đây chỉ là sản phẩm của app chỉnh ảnh mà thôi bởi qua những clip livestream trên trang cá nhân, cô dâu Thu Sao đã để lộ nếp nhăn tuổi tác ở khóe mắt, miệng,...

Hình tự đăng chị Thu Sao nhìn khá trẻ đẹp. Ảnh: FBNV

Nhưng hình trên livestream mới là nhan sắc thật của cô dâu Cao Bằng. Ảnh: FBNV

Được biết lần dao kéo gần đây nhất của cô dâu Cao Bằng là cách đây 3 năm. Khi đó, hiện tượng mạng đã đi căng da mặt, cấy mỡ, làm đầu trán với tổng chi phí lên đến 50 triệu đồng. Ngay khi vừa bước xuống bàn phẫu thuật, cô dâu Thu Sao đã nhanh chóng cập nhật tình hình mới. Thế nhưng thay vì háo hức, dân tình lại tỏ ra lo lắng thậm chí sốc cho gương mặt của chị Thu Sao khi vừa sưng vừa biến dạng.

Nói về hình ảnh của mình khi đó, chị Thu Sao cố gắng giải thích do mới thẩm mỹ nên như vậy, chỉ cần vài tháng sau mọi thứ sẽ ổn định. Thế nhưng đời không như mơ, chỉ vài tháng sau đó cô dâu Thu Sao đã xuất hiện ở Hà Nội để điều trị méo miệng vì biến chứng thẩm mỹ, người phụ nữ này còn than thở rằng tiền mất tật mang vào người.

"Mỗi ngày đều như vắt chanh nằm mỗi phòng 20 phút. Thứ 7 và chủ nhật nghỉ bởi vì chạy điện bệnh nhân ai cũng mệt mỏi.

Quy định rồi nên muốn chạy ngày nghỉ cũng không được các bạn ạ. Trên nhà mình thì nghỉ hết, ở đây lại dư thời gian, xót hết cả ruột", lời tâm sự của chị Sao.

Từ đó đến nay dân tình không còn thấy cô dâu Cao Bằng khoe đi thẩm mỹ nữa. Cặp đôi thị phi cũng bớt đăng ảnh, clip mà chọn cuộc sống bình yên chỉ tập trung kinh doanh.