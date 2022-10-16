Cô dâu Cao Bằng sau 4 năm lấy chồng đáng tuổi con: Mạnh bạo kể chuyện chăn gối, ngoại hình sau nhiều lần chỉnh sửa gây sốt

Xã hội 16/10/2022 13:55

Theo chia sẻ của cô Thu Sao, chuyện chăn gối của mình với ông xã kém 35 tuổi rất "tâm đầu ý hợp". Sau 4 năm kết hôn trong điều tiếng, cuộc sống của họ đã có nhiều sự thay đổi.

Cách đây 4 năm, đám cưới chênh lệch 35 tuổi của cô dâu Cao Bằng - Lê Thị Thu Sao (SN 1957) và chú rể Triệu Hoa Cương (SN 1992) từng gây bão khắp mạng xã hội. Ngoài việc chênh lệch tuổi tác thì những phát ngôn gây sốc và việc thể hiện tình cảm một cách thái quá của cô dâu Thu Sao cũng khiến họ bị chỉ trích. 

Cô dâu Cao Bằng sau 4 năm lấy chồng đáng tuổi con: Mạnh bạo kể chuyện chăn gối, ngoại hình sau nhiều lần chỉnh sửa gây sốt - Ảnh 1

Vừa qua, cô dâu Cao Bằng gây sốt khi tiết lộ những chuyện riêng tư của mình và ông xã kém 35 tuổi. Theo đó, cô Thu Sao cảm thấy khó hiểu khi phụ nữ lấy chồng kém tuổi lại bị bàn ra tán vào, trong khi đàn ông lấy vợ trẻ lại không sao. Trước đây cô Thu Sao vẫn thường đáp trả lại mỗi khi bị công kích, nhưng hiện tại anh Hoa Cương đã cấm vợ làm điều đó. Chú rể 9x ra điều lệ, nếu vợ còn chửi tay đôi với người khác thì sẽ không cho livestream và quay TikTok nữa.

Cô dâu Cao Bằng sau 4 năm lấy chồng đáng tuổi con: Mạnh bạo kể chuyện chăn gối, ngoại hình sau nhiều lần chỉnh sửa gây sốt - Ảnh 2

Đáng chú ý, cô Thu Sao còn chẳng ngần ngại nói về chuyện chăn gối của hai vợ chồng. Cô dâu 65 tuổi vô tư cho biết, dù đã nhiều tuổi nhưng mình không ngại “chuyện đó”, cảm thấy giống hệt thời thanh niên. Nhờ có chồng trẻ mà cô Thu Sao cảm thấy bản thân như được “cải lão hoàn đồng”, hồi xuân trở lại.

Ngoài ra để xứng đôi bên cạnh chồng trẻ, cô dâu Cao Bằng không ngại bất chấp nguy hiểm để phẫu thuật thẩm mỹ. Trong nhiều bức ảnh khoe trên mạng xã hội, Thu Sao nhận được lời khen ngợi khi sở hữu làn sa mịn màng, nhẵn thín. 

Thay đổi dung nhan, Thu Sao cũng quyết định đổi gu ăn mặc. Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều nhưng cô dâu Cao Bằng vẫn không bận tâm. 

Cô dâu Cao Bằng sau 4 năm lấy chồng đáng tuổi con: Mạnh bạo kể chuyện chăn gối, ngoại hình sau nhiều lần chỉnh sửa gây sốt - Ảnh 3

Tuy khuôn mặt hiện tại không còn lệch như thời gian còn mới phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng Thu Sao vẫn dùng app chụp hình quá đà khiến gương mặt 2 vợ chồng trắng bóc kỳ lạ. Trong những bức ảnh cô dâu 65 tuổi đăng tải trên mạng xã hội, dễ dàng nhận ra có sự can thiệp của công nghệ chỉnh sửa khá nhiều. Do trải qua nhiều lần "dao kéo" nên khuôn mặt chi Sao đơ cứng. Làn da trắng muốt, mũi cao... cũng chỉ do hiệu ứng làm đẹp

Cô dâu Cao Bằng sau 4 năm lấy chồng đáng tuổi con: Mạnh bạo kể chuyện chăn gối, ngoại hình sau nhiều lần chỉnh sửa gây sốt - Ảnh 4

Hiện tại đã 4 năm kể từ khi cặp đôi về chung nhà, cô dâu Thu Sao và chồng trẻ không còn phát ngôn gây sốc hay có những màn thể hiện tình cảm quá đà trên mạng xã hội nữa. Thay vào đó, hai người chuyên tâm vào việc kinh doanh riêng.

Nếu tính cả khoảng thời gian quen biết trước đó thì cô dâu Thu Sao và chồng trẻ đã bên nhau được 6 năm. Trước đây với việc gây quá nhiều ồn ào dư luận, không ít người còn hoài nghi về mối quan hệ thực sự giữa họ.

Cô dâu Cao Bằng sau 4 năm lấy chồng đáng tuổi con: Mạnh bạo kể chuyện chăn gối, ngoại hình sau nhiều lần chỉnh sửa gây sốt - Ảnh 5
Cô dâu Cao Bằng sau 4 năm lấy chồng đáng tuổi con: Mạnh bạo kể chuyện chăn gối, ngoại hình sau nhiều lần chỉnh sửa gây sốt - Ảnh 6

Cô dâu Thu Sao còn từng cho biết trên trang cá nhân rằng kể từ sau khi làm đám cưới đã phải chịu tổn thương tinh thần nhiều khi xung quanh hai vợ chồng luôn là những lời đồn ác ý khiến họ bị áp lực.

Cô dâu Cao Bằng sau 4 năm lấy chồng đáng tuổi con: Mạnh bạo kể chuyện chăn gối, ngoại hình sau nhiều lần chỉnh sửa gây sốt - Ảnh 7
Cô dâu Cao Bằng sau 4 năm lấy chồng đáng tuổi con: Mạnh bạo kể chuyện chăn gối, ngoại hình sau nhiều lần chỉnh sửa gây sốt - Ảnh 8

Thế nhưng bỏ ngoài tai những lời bàn tán đó, tình cảm bền vững của cặp đôi hiện tại lại khiến dân tình quay ra ngưỡng mộ: “Nhiều bạn gọi điện, nhắn tin nói rằng vợ chồng mình duyên nợ từ kiếp trước chưa trả hết nên kiếp này cùng nhau trả…

Nên có ai nói gì mình không có trách nhiệm phải làm hài lòng họ bởi họ không hiểu mình. Chỉ cần vợ chồng sống bên nhau cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là đủ phải không các bạn tốt” – cô dâu Thu Sao chia sẻ trên trang của mình.

Có ý kiến cho rằng cặp đôi đã thay đổi bản thân, không tìm cách đánh bóng tên tuổi và sống bình lặng nên càng nhận được nhiều thiện cảm hơn. Còn bạn thấy sao về cuộc sống của họ hiện tại, hãy chia sẻ cho chúng tôi biết nhé.

Sau hành trình trùng tu nhan sắc tuổi xế chiều, dung mạo 'cô dâu 65 tuổi ở Cao Bằng' hiện tại khiến nhiều người ngã ngửa

Sau hành trình trùng tu nhan sắc tuổi xế chiều, dung mạo 'cô dâu 65 tuổi ở Cao Bằng' hiện tại khiến nhiều người ngã ngửa

Thu Sao chấp nhận đau đớn và giảm tuổi thọ để thực hiện nhiều cuộc trùng tu nhan sắc. Dù ngoại hình có cải thiện, song chị vẫn không thể chiến thắng nổi quy luật thời gian.

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