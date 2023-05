Sau hành trình trùng tu nhan sắc tuổi xế chiều, dung mạo 'cô dâu 65 tuổi ở Cao Bằng' hiện tại khiến nhiều người ngã ngửa

Thu Sao và Hoa Cương thường đăng ảnh trên mạng xã hội với tâm thế hạnh phúc. Ảnh: FBNV

Thay đổi dung nhan, Thu Sao cũng quyết định đổi luôn gu ăn mặc. Dù đôi lúc nhận nhiều ý kiến mỉa mai từ cư dân mạng nhưng cô dâu Cao Bằng vẫn không bận tâm.

Thu Sao ăn diện "xì teen" để xứng đôi với chồng trẻ. Ảnh: FBNV

Trong hình ảnh được đăng tải cách đây không lâu, Thu Sao cũng khiến nhiều chị em ghen tị khi khoe ảnh được chồng "phi công" đưa đi du lịch. Tuy chỉ là thưởng ngoạn cảnh đẹp núi rừng ngay ở quê hương Cao Bằng, song Thu Sao cũng diện áo dài nhung đỏ khá lịch sự, tạo dáng đủ kiểu để chồng chụp hình.

Tuy mặt không còn lệch nữa nhưng Thu Sao vẫn dùng app chụp hình quá đà khiến da mặt của 2 vợ chồng trắng bóc một cách kỳ dị, gương mặt chú rể Triệu Hoa Cương cũng trẻ hơn cả chục tuổi nhìn như... nam sinh cấp 2. Ngoài ra, dân tình còn để ý chi tiết khá hài hước, đấy là Thu Sao mặc đồ bên trên rất trang trọng, áo dài đỏ thêu cầu kỳ với mái tóc cũng đỏ rực rỡ, nhưng dưới chân thì lại mặc quần tất và... đi dép lê. Phong cách ăn mặc của hiện tượng mạng 65 tuổi quả thực vẫn luôn khiến hội chị em băn khoăn.

Ở độ tuổi 65, cô dâu Cao Bằng thay đổi nhiều thứ, từ ngoại hình đến gu ăn mặc để không bị chê "dừ" so với "phi công trẻ". Ảnh: FBNV

Trong những bức ảnh Thu Sao đăng tải trên mạng xã hội dễ dàng nhận ra đã có sự can thiệp công nghệ chỉnh sửa khá nhiều. Do trải qua nhiều lần "dao kéo" nên khuôn mặt chị Sao đơ cứng. Làn da trắng muốt, mũi cao, mịn màng... cũng chỉ là do hiệu ứng của các "app" làm đẹp.

Mặc dù phẫu thuật thẩm mỹ có thể giúp Thu Sao trẻ hơn đôi chút nhưng vẫn không che được những khuyết điểm của tuổi tác như làn da chảy xệ, nếp nhăn hiện rõ.

Người phụ nữ sinh năm 1957 chấp nhận những nguy hiểm khi can thiệp "dao kéo" ở độ tuổi xế chiều để níu giữ thanh xuân. Ảnh: Internet

Trong một lần thực hiện chỉnh sửa, gương mặt của cô dâu 65 tuổi rơi vào cảnh méo lệch. Dù da dẻ của Thu Sao căng mịn đến đâu nhưng chiếc miệng méo cũng làm tổng thể gương mặt kém hoàn hảo. Chia sẻ sau biến chứng này, chị cho biết chồng trẻ đã không cho phẫu thuật thêm một lần nào nữa.

Người khen cũng lắm, người chê trách cũng nhiều. Đặc biệt, sau mỗi lần "dao kéo", chị Sao bị nhận xét thích "cưa sừng làm nghé", bất chấp tính mạng của bản thân.

Khi nhận về những ý kiến trái chiều, chị Thu Sao cho biết: "Mình sắp xuống lỗ rồi, nhưng tại sao mình vẫn làm đẹp? Vì mình là phụ nữ. Kể cả sau này có 80-90 tuổi chẳng hạn, mình vẫn phải làm đẹp. Có sang thế giới bên kia thì mình vẫn phải là con ma đẹp".

So với hình ảnh thời vài năm trước, ai cũng thừa nhận việc "dao kéo" tuy giúp chị Thu Sao ít nếp nhăn hơn nhưng lại gương mặt trở nên đơ cứng và mất tự nhiên. Nhiều người cho rằng, việc quá lạm dụng thẩm mỹ khiến bà xã Hoa Cương trả một cái giá không hề rẻ. Ảnh: Internet

Có thể nói, phụ nữ càng có tuổi sẽ càng có nhu cầu làm đẹp với hy vọng níu kéo thanh xuân. Họ sẽ chọn cách đụng chạm dao kéo trên cơ thể để có được ngoại hình như mong muốn. Tuy nhiên, dù ở tuổi đi nữa thì chị em cũng nên lựa chọn địa điểm làm đẹp uy tín để tránh rơi vào trường hợp "tiền mất tật mang".

Một lời khuyên được các chuyên gia đưa ra là đừng bao giờ lạm dụng "dao kéo", vì đôi khi sẽ gây phản ứng ngược. Không chỉ riêng Thu Sao mà nhiều người trên thế giới đã hối hận khi "nghiện" phẫu thuật thẩm mỹ và phó mặc tính mạng, sức khỏe trên bàn "dao kéo".