Đám cưới chưa từng có tại Việt Nam: Bác sĩ bảo cưới nhưng cô dâu bụng phẳng lỳ, chú rể lại 'có chửa' 3 tháng

Xã hội 04/05/2022 16:31

Đám cưới “có một không hai” của 1 cặp đôi đến từ Bình Dương này đang khiến cộng đồng mạng hoang mang.

Đám cưới của cặp đôi LGBT luôn là đề tài được cộng đồng quan tâm bởi nó không đơn thuần là một đám cưới bình thường mà là một đám cưới vượt lên những định kiến xã hội, sẵn sàng sống hết mình vì tình yêu. Tuy nhiên, mới đây, một đám cưới LGBT vừa được fanpage Độc Lạ Bình Dương chia sẻ đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng khi chú rể mang bầu 3 tháng.

Đám cưới chưa từng có tại Việt Nam: Bác sĩ bảo cưới nhưng cô dâu bụng phẳng lỳ, chú rể lại 'có chửa' 3 tháng - Ảnh 1
Hình ảnh đám cưới "đặc biệt" đang được cộng đồng mạng quan tâm. Ảnh minh họa: Độc lạ Bình Dương

Cụ thể, fanpage Độc Lạ Bình Dương đã chia sẻ clip của cặp đôi, cô dâu Ngưng Thị Bích Tuyền (xu hướng chuyển giới nữ) và chú rể Nguyễn Yến Phượng (hay còn gọi là anh Năm, xu hướng chuyển giới nam). Cả hai đã khiến netizen bất ngờ khi công khai câu chuyện tình cảm của mình.

Đám cưới chưa từng có tại Việt Nam: Bác sĩ bảo cưới nhưng cô dâu bụng phẳng lỳ, chú rể lại 'có chửa' 3 tháng - Ảnh 2
Anh Năm và chị Tuyền chia sẻ chuyện tình lãng mạn của cả hai. Ảnh minh họa: Độc Lạ Bình Dương

Chị Tuyền và anh Năm vô tình quen biết nhau qua mạng online. Sau thời gian nhắn tin trò chuyện thì anh và chị bắt đầu xây dựng chuyện tình cảm lâu dài. Bên nhau được gần 2 năm thì cả hai đã quyết định tổ chức đám cưới.

Điều đặc biệt nhất của cặp đôi này là hiện tại, anh Năm đang ở thai kỳ tháng thứ 3 và là mang thai tự nhiên. Hai vợ chồng vừa phát hiện tin mừng này khi ngày cưới cận kề. Niềm vui bất ngờ này đã khiến hôn lễ của chị Tuyền và anh Năm trở nên ý nghĩa và thiêng liêng hơn.

Choáng với của hồi môn "khủng" trong đám cưới ở Đồng Tháp: Căn nhà bên Mỹ 18 tỷ đồng, hơn 1 tỷ tiền mặt

Choáng với của hồi môn "khủng" trong đám cưới ở Đồng Tháp: Căn nhà bên Mỹ 18 tỷ đồng, hơn 1 tỷ tiền mặt

Hình ảnh cô dâu, chú rể nhận quà hồi môn "siêu khủng" trong đám cưới được chia sẻ trên MXH khiến ai cũng trầm trồ, ước ao.

Xem thêm
Từ khóa:   Đám cưới LGBT cộng đồng LGBT+ Chú rể mang bầu

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 38 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 8 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 1 giờ 38 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 8 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 4 giờ 38 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?