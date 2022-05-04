Đám cưới chưa từng có tại Việt Nam: Bác sĩ bảo cưới nhưng cô dâu bụng phẳng lỳ, chú rể lại 'có chửa' 3 tháng

Đám cưới “có một không hai” của 1 cặp đôi đến từ Bình Dương này đang khiến cộng đồng mạng hoang mang.

Đám cưới của cặp đôi LGBT luôn là đề tài được cộng đồng quan tâm bởi nó không đơn thuần là một đám cưới bình thường mà là một đám cưới vượt lên những định kiến xã hội, sẵn sàng sống hết mình vì tình yêu. Tuy nhiên, mới đây, một đám cưới LGBT vừa được fanpage Độc Lạ Bình Dương chia sẻ đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng khi chú rể mang bầu 3 tháng.

Hình ảnh đám cưới "đặc biệt" đang được cộng đồng mạng quan tâm. Ảnh minh họa: Độc lạ Bình Dương

Cụ thể, fanpage Độc Lạ Bình Dương đã chia sẻ clip của cặp đôi, cô dâu Ngưng Thị Bích Tuyền (xu hướng chuyển giới nữ) và chú rể Nguyễn Yến Phượng (hay còn gọi là anh Năm, xu hướng chuyển giới nam). Cả hai đã khiến netizen bất ngờ khi công khai câu chuyện tình cảm của mình.

Anh Năm và chị Tuyền chia sẻ chuyện tình lãng mạn của cả hai. Ảnh minh họa: Độc Lạ Bình Dương

Chị Tuyền và anh Năm vô tình quen biết nhau qua mạng online. Sau thời gian nhắn tin trò chuyện thì anh và chị bắt đầu xây dựng chuyện tình cảm lâu dài. Bên nhau được gần 2 năm thì cả hai đã quyết định tổ chức đám cưới.

Điều đặc biệt nhất của cặp đôi này là hiện tại, anh Năm đang ở thai kỳ tháng thứ 3 và là mang thai tự nhiên. Hai vợ chồng vừa phát hiện tin mừng này khi ngày cưới cận kề. Niềm vui bất ngờ này đã khiến hôn lễ của chị Tuyền và anh Năm trở nên ý nghĩa và thiêng liêng hơn.

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