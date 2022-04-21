Choáng với của hồi môn "khủng" trong đám cưới ở Đồng Tháp: Căn nhà bên Mỹ 18 tỷ đồng, hơn 1 tỷ tiền mặt

Mới đây, một đoạn clip ghi lại hình ảnh cô dâu chú rể nhận của hồi môn khủng trong ngày cưới được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Theo đó, trước sự chúc phúc của quan viên hai họ và bạn bè, người thân. Phụ huynh đã trao cho cô dâu - chú rể số hồi môn khủng khiến nhiều người trầm trồ.

Đám cưới là ngày trọng đại của cô dâu – chú rể nên gia đình hai bên hẳn cũng muốn các con được "nở mày nở mặt". Do đó, khâu sính lễ, quà hồi môn tặng cho cặp đôi luôn được chuẩn bị đầy đủ. Thậm chí còn có gia đình điều kiện khá giả không ngần ngại “khoe khéo” sự giàu có thông qua chính những món đồ sính lễ này.

Theo như chủ clip chia sẻ, cô dâu và chú rể nhận được một căn nhà có giá trị khoảng 800 nghìn USD (khoảng 18,3 tỷ VNĐ) tại Mỹ. Ngoài ra, bố mẹ của chú rể còn ưu ái tặng thêm 50 nghìn USD (khoảng 1,1 tỷ VNĐ) hiện kim làm vốn và một bộ trang sức quý giá. Ước tính giá trị món những món quà cưới này có thể lên tới gần 20 tỷ đồng.

Ngay sau đó, những cọc tiền mặt đã được trao đến tận tay cho cô dâu chú rể trước những tràng pháo tay chúc mừng của mọi người.

Được biết, hai nhân vật chính được nhắc đến là cô dâu Lâm Mỹ Phụng (1994, Sóc Trăng) và chủ rể Huỳnh Quốc Kiệt (1995). Đám cưới diễn ra vào ngày 19/4 vừa qua ở Đồng Tháp.

Sau khi đăng tải, đoạn clip trao hồi môn khủng trên đã khiến nhiều thích thú, kèm theo muôn vẻ trạng thái cảm xúc của cư dân mạng. Với số hồi môn "khủng" như thế này, chắc chắn cặp đôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới đủ đầy vì vốn liếng không hề nhỏ.

Số tiền mừng cưới được trao tận tay cho nàng dâu mới.

"Mình rất thích xem những đám cưới khủng thế này, đã mắt lắm. Nhìn bao nhiêu là sổ đỏ, tiền mặt, kim cương hàng tỷ đồng ở bàn mà ước ao, nhà gái giàu thật sự. Phải nói cô dâu chú rể quá may mắn khi có sổ tiền khủng để khởi nghiệp, bố mẹ giàu có thì con cũng thật sung sướng, bao người mong cũng không được", Minh Anh bày tỏ.

“Dạo này có nhiều đám cưới khủng ở miền Tây quá ạ! Cô dâu chú rể còn có nhan sắc nữa chứ. Nhìn họ nở nụ cười hạnh phúc trong ngày trọng đại của cuộc đời mà mình cũng thấy vui lây. Chúc mừng đôi bạn trẻ có cuộc sống viên mãn nhé”, nickname Anh Dương bình luận.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ về đám cưới khủng ở Nha Trang. Đám cưới này diễn ra từ tháng 12/2021, nhưng gần đây mới được đăng tải. Cô dâu trong đám cưới là Võ Thị Tuyết Nga, quê ở Vạn Ninh, Khánh Hòa, còn chú rể là Huỳnh Quốc Huy, ở quận 8, TP.HCM.

Trong đám cưới, cô dâu chú rể nhận của hồi môn gồm 5 sổ đỏ trị giá mua vào 40 tỷ đồng, 5 cây vàng, kim cương gồm dây chuyền, lắc tay, nhẫn trị giá 1 tỷ và tiền mặt đủ mệnh giá giá trị 500 triệu đồng. Màn trao quà này diễn ra trong hôn lễ tại nhà gái ở Nha Trang khiến những người chứng kiến đều lóa mắt.