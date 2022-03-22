Chuyện thật như đùa: Đám cưới tặng vàng, mừng tiền đã là gì, thời buổi này tặng 10 lít xăng nhân ngày bạn thân lên xe hoa mới là 'sộp'

Theo thông tin từ Dân Trí, cô dâu - Chị Khánh Hòa, 28 tuổi, nhân viên ngân hàng tại Bắc Giang, bất ngờ khi nhận được món quà cưới "độc nhất vô nhị" của hội bạn thân. 10 lít xăng E92, đựng trong những chai nhựa cỡ nhỏ, dán chữ song hỷ và được bày trên mâm tròn.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một nhiếp ảnh gia đăng tải với quà chúc mừng đám cưới là những chai xăng làm cho CĐM không khỏi tò mò về sự đặc biệt này. Cư dân mạng quyết tìm ra chủ nhân của món quà này thì được biết xuất phát từ hội bạn thân của cô dâu Khánh Hòa và chú rể Quốc Anh trong ngày đám cưới tại tỉnh Bắc Giang.

Những người bạn đã sử dụng 2 chai nhựa lớn loại 6 lít để mua xăng. Sau đó, đến chỗ vắng người để đổ ra những chai nhỏ.

Chia sẻ với nguồn trên về món quà cưới độc lạ này, bạn cô dâu cho hay các thành viên buộc dành nhiều thời gian để tính toán các phương án an toàn nhất để không ảnh hưởng đến ngày vui của cô dâu.

Nhóm chọn chỗ vắng người, dùng phễu chiết xăng ra các chai nhựa nhỏ - Ảnh: FBNV

Chia sẻ với báo Dân Trí, Hòa cho biết: "Mình có một nhóm bạn thân học chung từ hồi cấp 3. Cứ mỗi thành viên trong nhóm lập gia đình thì những người còn lại sẽ nghĩ ra các món quà độc đáo để tặng cùng với dresscode. Trước đó, mình chọn tông màu xanh để mọi người tìm kiếm trang phục phù hợp nên vô cùng bất ngờ, không thể nghĩ tới ý tưởng tặng xăng "ton sur ton" này"

Cô dâu Khánh Hòa cũng tiết lộ thêm với Doanh nghiệp và Tiếp thị, cứ đến dịp đám cưới mỗi thành viên trong nhóm, những người còn lại đều cố gắng suy nghĩ và tặng những món quà lầy lội.

"Chắc lần này giá xăng tăng cao nên thành trend. Chúng mình cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều về sự an toàn nhưng tất cả đã nằm trong kế hoạch", Hòa nói.

Những năm trước, nhóm đã từng tặng nhiều món quà cưới độc đáo "đồng điệu" với màu dresscode như, màu hồng và bộ đồ dùng nhà bếp, nhà vệ sinh màu hồng; màu trắng – đỏ và những chú lợn toàn tiền lẻ; màu trắng – đen và những bao gạo, trong đó có bao chứa vàng. Gần đây nhất là màu cam cùng món quà cưới là thùng rác màu cam, chứa đầy mì tôm.

Những món quà cưới không kém phần lầy lội những năm trước của hội bạn thân - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Bên cạnh đó, cô dâu Khánh Hòa thừa nhận có chút e sợ, lo ngại nguy hiểm khi nhận hiện vật cưới là 10 lít xăng từ nhóm bạn thân 13 năm. Sau đó, cô đã nhanh chóng đổ hết xăng vào xe máy, ô tô của mình và gia đình để đảm bảo an toàn.

Hiện món quà vẫn đang gây ra hai luồng tranh luận, có người khen món quà độc đáo, người thì chỉ trích nhóm bạn đã mang nhiều xăng đến đám cưới gây mất an toàn.