Mắc Covid-19 và ở một mình, cụ bà phải tự mình đi mua đồ ăn, trong lúc đang đi bộ về tới hẻm nhà thì bị xe tải lùi cuốn vào gầm và không qua khỏi.

Dẫn tin từ Dân Việt, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h ngày 22/3 tại con hẻm 27 đường 12, phường Tam Bình, TP. Thủ Đức, TP.HCM. Nạn nhân trong vụ tai nạn là cụ H. (80 tuổi). Thời điểm này, cụ H. đi bộ nhà về nhà, khi vừa vảo hẻm khoảng 10 mét thì gặp xe tải (BKS: 50H – 035…) đang đi lùi, không quan sát kỹ nên đã đụng trúng, cuốn cụ H. vào gầm.

Khoảnh khắc xe tải lùi trúng nạn nhân. (Ảnh: Công An)

Phát hiện sự việc tài xế bước xuống tìm cách đưa cụ H. ra khỏi gầm nhưng không được. Sau đó người dân trong hẻm ra hỗ trợ tài xế mới đưa được cụ H. ra ngoài và đưa đi cấp cứu. Cụ H. sau đó tử vong trên đường đến bệnh viện.

Một phụ nữ ở đối diện hiện trường kể lại: "Lúc đó chồng tôi ra hỗ trợ tài xế kéo cụ H. ra khỏi gầm, dìu cụ ngồi trên ghế đá trước nhà nhưng lúc đó cụ đã bất tỉnh rồi. Chúng tôi nhanh chóng đưa đi bệnh viện nhưng rất tiếc cụ không qua khỏi. Tài xế xe tải lúc đó cũng hoảng loạn lắm vì vừa gây ra sự việc đau lòng".

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến cụ bà F0 tử vong. Ảnh: Dân Việt

Người dân sinh sống tại khu vực cho biết cụ H. bị mắc Covid-19 nhưng do ở một mình nên phải tự chăm sóc cho mình. Sáng ngày xảy ra vụ tai nạn, cụ H. đi mua thức ăn về thì xảy ra sự việc đau lòng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng TP. Thủ Đức trích xuất camera để phục vụ điều tra.

Cụ bà F0 83 tuổi bị đánh rách tay chân, thương tích nhập viện vì nhắc nhở hàng xóm hát karaoke quá to Sau khi nhắc những người hàng xóm vì mở nhạc quá ồn ào, cụ bà 83 tuổi và con gái 40 tuổi bị hành hung thương tích phải nhập viện.

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