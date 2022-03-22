"Với 24 năm kinh nghiệm lái xe, tôi chắc chắn người này bị tai nạn giao thông", anh Lực chia sẻ với phóng viên VnExpress. Thấy nhiều xe chạy vụt qua, không có ý định dừng lại giúp đỡ, anh Lực đỗ chiếc xe container sát dải phân cách, bật đèn báo nguy hiểm và đèn pha để đảm bảo an toàn, giữ hiện trường và nhanh chóng đến chỗ nạn nhân. Đồng thời, bật điện thoại lên phát trực tiếp để có bằng chứng chứng minh mình không phải là người gây tai nạn.

Theo nguồn tin từ Báo Dân Việt chia sẻ, anh Nguyễn Văn Lực , 45 tuổi, trú huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, đang điều khiển xe đầu kéo chở hàng từ Hải Phòng đi Phú Thọ, trên quốc lộ 5. Khi đi ngang đoạn qua quận Hồng Bàng, anh phát hiện một nam thanh niên đi xe máy Honda SH trắng không biển kiểm soát, đầu chảy nhiều máu, nằm bất động ở dải phân cách.

Do vụ tai nạn xảy ra vào ban đêm, đường vắng người qua lại và nhiều người sợ va chạm, sợ liên lụy đã không ra giúp đỡ mặc anh Lực đập cửa, chặn xe nhiều lần. Đồng thời, tại hiện trường, có nhiều người dân địa phương chứng kiến người gặp nạn nhưng chỉ biết đứng nhìn mà không giúp đỡ.

Lý giải vì sao liều mình nhận là người gây tai nạn, anh Lực nói: "Nhận mình gây tai nạn để cho người dân họ thấy mình có trách nhiệm để cùng giúp đỡ mình, chứ cứ kêu gọi mãi có ai ra giúp đâu. May có một anh vừa đi đâu về qua, phải gọi thật to thu hút sự chú ý của anh đó và nói như vậy anh ấy mới giúp đỡ".

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, anh Nguyễn Văn Lực cho biết, làm nghề tài xế chạy xe hàng nên anh thường xuyên đi trên đường đêm hôm. Tuy vất vả nhưng gặp người bị nạn trên đường anh luôn sẵn sàng giúp đỡ. Anh tâm sự: “Tôi giúp người từ tâm của mình không mong nhận được cảm ơn. Ai gặp phải trong hoàn cảnh của tôi cũng làm vậy thôi. Tôi lái xe container đã được 24 năm, cũng từng cứu giúp nhiều người gặp nạn trên đường và bị hiểu lầm là người gây tai nạn nên bị hành hung, đánh đập. Kể từ đó đến nay, mỗi lần tôi giúp ai là tôi quay lại toàn bộ sự việc”.

Chân dung tài xế Nguyễn Văn Lực, Ảnh: Báo Dân Việt

Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, cùng ngày bệnh nhân đã tỉnh và dần hồi phục. Gia đình nạn nhân đã liên lạc đến anh Lực để cảm ơn.